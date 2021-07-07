Поліція 13 годин вела переговори з чоловіком, який убив помічницю по дому. ФОТО
Чоловік забарикадувався на дачі і погрожував вчинити самогубство. Правоохоронці переконали його вийти з будинку і скласти зброю.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася в передмісті Дніпра - Кам'янському. Тіло 57-річної жінки виявила сестра господині будинку. Поліцейські з'ясували, що до її загибелі може бути причетний господар будинку. В області ввели спецоперацію.
"На адресу терміново прибули поліцейські карного розшуку та спецпризначенці КОРДу. Після 13 годин перемовин чоловік здав зброю та вийшов з будинку. 6 липня близько 11-ї ранку його затримали та доставили до Кам’янського районного управління поліції. Під час обшуку з оселі підозрюваного вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї", - розповіли в поліції.
За версією слідства, чоловік посварився з помічницею по дому і завдав їй 11 ножових поранень у груди і спину. Вона померла на місці.
Тепер чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув'язнення за умисне вбивство. Найближчим часом йому повідомлять про підозру.
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1. Тараканы в бошках ходят строем у каждого. Рвануло крышу - убил. Наверное, было за что.
Жизнь окончилась. Застрелись. К чему цирк с 13 часами убалтываний и посадкой на 15 лет?
Зачем такая жизнь?
2. Этим придуркам из Корда никто не рассказывал, что прятаться за воротами из профнастила, когда твои подошвы видно в нижнюю щель - не совсем гут идея?
3. Для городского штурма толку от тех броников, сфер? Чувствуешь себя беременным колобком. раз 5 стволов, то не только ведь 12-й калибр (хотя и там заброневая травма не только контузионная. Ребра легко пробивают легкие).
Смысл тактики боя в помещениях - мобильность. Легкость.
А в этой полной снаряге как слон в посудной лавке.
Спецура...)))
(если шо, то как бы умею, и опыта более чем)
Правоохранители установили, что 5 июля утром между владельцем и 57-летней домработницей возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении. Продолжаются следственные мероприятия. По информации местных СМИ, которые были на месте задержания, подозреваемым оказался экс-депутат Каменского горсовета.