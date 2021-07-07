Поліція 13 годин вела переговори з чоловіком, який убив помічницю по дому. ФОТО

Чоловік забарикадувався на дачі і погрожував вчинити самогубство. Правоохоронці переконали його вийти з будинку і скласти зброю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в передмісті Дніпра - Кам'янському. Тіло 57-річної жінки виявила сестра господині будинку. Поліцейські з'ясували, що до її загибелі може бути причетний господар будинку. В області ввели спецоперацію.

"На адресу терміново прибули поліцейські карного розшуку та спецпризначенці КОРДу. Після 13 годин перемовин чоловік здав зброю та вийшов з будинку. 6 липня близько 11-ї ранку його затримали та доставили до Кам’янського районного управління поліції. Під час обшуку з оселі підозрюваного вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї", - розповіли в поліції.

За версією слідства, чоловік посварився з помічницею по дому і завдав їй 11 ножових поранень у груди і спину. Вона померла на місці.

Тепер чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув'язнення за умисне вбивство. Найближчим часом йому повідомлять про підозру.