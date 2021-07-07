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Поліція 13 годин вела переговори з чоловіком, який убив помічницю по дому. ФОТО

Чоловік забарикадувався на дачі і погрожував вчинити самогубство. Правоохоронці переконали його вийти з будинку і скласти зброю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в передмісті Дніпра - Кам'янському. Тіло 57-річної жінки виявила сестра господині будинку. Поліцейські з'ясували, що до її загибелі може бути причетний господар будинку. В області ввели спецоперацію.

"На адресу терміново прибули поліцейські карного розшуку та спецпризначенці КОРДу. Після 13 годин перемовин чоловік здав зброю та вийшов з будинку. 6 липня близько 11-ї ранку його затримали та доставили до Кам’янського районного управління поліції. Під час обшуку з оселі підозрюваного вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї", - розповіли в поліції.

Поліція 13 годин вела переговори з чоловіком, який убив помічницю по дому 01Поліція 13 годин вела переговори з чоловіком, який убив помічницю по дому 02

За версією слідства, чоловік посварився з помічницею по дому і завдав їй 11 ножових поранень у груди і спину. Вона померла на місці.

Тепер чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув'язнення за умисне вбивство. Найближчим часом йому повідомлять про підозру.

Поліція 13 годин вела переговори з чоловіком, який убив помічницю по дому 03

Автор: 

Нацполіція (15196) вбивство (3095) Дніпропетровська область (3763)


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Топ коментарі
+16
на простолюдина у полиции времени не хватает.заламывают,наносят увечья.а потом сочиняют о сопротивлении.На тех.кто в состоянии нанимать домработницу и иметь 5 единиц вооружения находят на убалтывание более полусуток..Вопрос-какую должность занимал задержанный или какой статус имел? ))
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07.07.2021 04:17
+9
Какой-то сюр. Тип убил домработницу, забарикадировался, угрожал покончить с собой, а полиция 13 часов уговаривала его не делать етого.
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07.07.2021 03:21
+8
чем больше денег -тем паскуднее человек
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07.07.2021 01:52
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і нафіга, краще б він застрелився
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07.07.2021 01:42 Відповісти
чем больше денег -тем паскуднее человек
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07.07.2021 01:52 Відповісти
Почти всегда. Хотя бывают и исключения.
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07.07.2021 11:19 Відповісти
так а чо так быстро....???- того, шо экс-дипутан-багач..??, с работягой бы суток трое б беседовало бы....
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07.07.2021 02:27 Відповісти
Какой-то сюр. Тип убил домработницу, забарикадировался, угрожал покончить с собой, а полиция 13 часов уговаривала его не делать етого.
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07.07.2021 03:21 Відповісти
а показники, хтось же має сидіти
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07.07.2021 13:44 Відповісти
на простолюдина у полиции времени не хватает.заламывают,наносят увечья.а потом сочиняют о сопротивлении.На тех.кто в состоянии нанимать домработницу и иметь 5 единиц вооружения находят на убалтывание более полусуток..Вопрос-какую должность занимал задержанный или какой статус имел? ))
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07.07.2021 04:17 Відповісти
Интересно, а какая у тебя должность что такие глупости пишешь.
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07.07.2021 06:30 Відповісти
уже завидуешь? правильно...))
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07.07.2021 08:19 Відповісти
Если они 13!часов пи*дели с убийцей, то нахера им вся эта экипировка? То же самое(уговорили бы) сделали бы пару мусоров-оперов и переговорщик.
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07.07.2021 06:50 Відповісти
Неадекватами полны наши улицы.Как курку зарезал,а мог бы и расстрелять.Для полного комплекта не хватало ЗУ-23.Откупится.Просто цена вопроса.
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07.07.2021 07:30 Відповісти
Ух и попотели! Не февраль на улице.
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07.07.2021 08:03 Відповісти
По теме мысли спросонья:
1. Тараканы в бошках ходят строем у каждого. Рвануло крышу - убил. Наверное, было за что.
Жизнь окончилась. Застрелись. К чему цирк с 13 часами убалтываний и посадкой на 15 лет?
Зачем такая жизнь?
2. Этим придуркам из Корда никто не рассказывал, что прятаться за воротами из профнастила, когда твои подошвы видно в нижнюю щель - не совсем гут идея?
3. Для городского штурма толку от тех броников, сфер? Чувствуешь себя беременным колобком. раз 5 стволов, то не только ведь 12-й калибр (хотя и там заброневая травма не только контузионная. Ребра легко пробивают легкие).
Смысл тактики боя в помещениях - мобильность. Легкость.
А в этой полной снаряге как слон в посудной лавке.
Спецура...)))
(если шо, то как бы умею, и опыта более чем)
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07.07.2021 08:24 Відповісти
///
Правоохранители установили, что 5 июля утром между владельцем и 57-летней домработницей возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении. Продолжаются следственные мероприятия. По информации местных СМИ, которые были на месте задержания, подозреваемым оказался экс-депутат Каменского горсовета.
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07.07.2021 09:18 Відповісти
Убил женщину, которая могла бы еще пожить лет 35-40 и за 11 смертельных ножевых ран "грозит" от 7 лет тюрьмы, какой гуманный у нас уголовный кодекс однако, самый гуманный из всех "гуманных" в мире, правосудие нужно избирать местным жителям, а не отдавать на откуп судейским 3,14-дарасам, а если шерифы подведут, тогда пусть судит народ судом Линча.
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07.07.2021 09:43 Відповісти
И это будет самый справедливый суд. Настоящий народный.
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07.07.2021 11:21 Відповісти
Пригород Днепра-Каменское..Писаки..Это все равно что написать..пригород Киева-Черкассы🤔
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07.07.2021 11:12 Відповісти
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07.07.2021 13:05 Відповісти
і що скажуть хоплофоби, що люди у яких є зброя, легальна, раптом почнуть вбивати направо наліво, он у чувака 5 одиниць легальної зброї, а вбив ножем.
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07.07.2021 13:46 Відповісти
 
 