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Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від "спонсора" з Росії. ФОТО

У дні, коли її нібито викрали, дівчина ходила в дорогі ресторани і намагалася взяти в оренду елітне авто. Тепер вона в СІЗО за звинуваченням у неправдивому повідомленні про злочин і може сісти на 12 років за шахрайство.

Про зникнення Катерини Якименко стало відомо 27 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківщини. До поліції із заявою звернулася подруга блогерки. Тим часом її знайомий почав отримувати вимоги заплатити викуп - правопорушники вимагали криптовалюту.

Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від спонсора з Росії 01

"В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження "розшукуваної" та її 29-річного подільника. Вони переховувалися у Львівській області. 2 липня поліцейські затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від спонсора з Росії 02Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від спонсора з Росії 03

Харківське видання Newsroom уточнює, що блогерка хотіла отримати "викуп" у розмірі 5 біткоїнів - 4 636 215 гривень. Об'єктом шантажу був впливовий житель Росії, який раніше подарував Якименко автомобіль Bentley Bentayga.

Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від спонсора з Росії 04Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від спонсора з Росії 05

"Правоохоронці з'ясували, що машина, яка належить Катерині Якименко, в період її "викрадення" перебувала в Києві, а сама блогерка в цей час відвідувала столичні ресторани і розплачувалася своєю банківською карткою. Крім цього, дівчина в одному з київських салонів планувала взяти в оренду елітний автомобіль", - стверджує видання.

Наразі Якименко та її спільнику повідомили про підозру в шахрайстві і відправили в СІЗО з альтернативою у вигляді застави в 3 млн грн. Покарання за цією статтею - від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

шахрайство (1091) Нацполіція (15196) викрадення (821) Харків (5631) блогер (181)


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Топ коментарі
+67
Insta-шалава захотіла нає...бать расіянського йо...баря?
Вітається будь-яка спроба.
Але з курячими мізками це складно зробити😁.
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07.07.2021 02:23
+30
Так вона ж москаля хотів розвести.Це взагалі не злочин.Москалі мають страждати і не важливо,які ті москалі.Це не злочин.
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07.07.2021 02:27
+24
Ещё одна из "отряда губчатых".
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07.07.2021 07:17
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Развести кацапов дело конечно благородное. Но тупая соска, есть тупая соска...
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07.07.2021 11:52 Відповісти
Это сколько надо было ...осать, чтобы такую тачку заработать? И ей ещё мало. Если первый раз хахаря-снабженца обвела вокруг пальца, то на второй раз он будет более внимателен.
А она проявила полное лохотронство
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07.07.2021 13:00 Відповісти
как говорится жадность фраера)) Теперь ни биткоинов ,ни бентли, ни свободы, а через десятку престарелая инстаблогерша с провисшими прелестями уже и подписчикам не понадобится....
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08.07.2021 12:33 Відповісти
а тут кок раз и вип камеры вовремя организовали.... или ктото думает что энта сосна вшей в
общем бараке кормить будет?
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07.07.2021 13:10 Відповісти
Спонсор сказал что на 4 млн, я себе таких как ты несколько сотень других возьму... Еще в придачу пару мальчиков дадут!
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07.07.2021 14:17 Відповісти
шо за прохфессий такой? инста-блогер???, это шлюшко с телефоном по - нашему???))))
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07.07.2021 14:23 Відповісти
судя по доходам профессия не хуже других
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07.07.2021 16:53 Відповісти
Гаишник остановил барышню на Лексусе и спрашивает откуда деньги на машину. Та говорит что она мин....чица. Он: "Так ты со...ешь?" Она: "Нет, дорогой мой, со...ешь ты а я мин....чица!"
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07.07.2021 16:57 Відповісти
Ну тут инстаграмминьетчица.
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07.07.2021 19:45 Відповісти
надо было инсценировать изнасилование ))))))))))
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07.07.2021 14:33 Відповісти
Ну и шо вы этой курице сделаете??? ПО большому счету надо бы конечно впаять пару тройку годиков чтобы метлой помахала для доходчивости.. Но чует мое сердце в этой стран все кончится пиаром на всю страну и только!!! Нихера этой кобыле не будет, жалко что менты занимаются хер зна чем из за таких вот убогих...
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07.07.2021 14:53 Відповісти
это какое то зазеркалье и существует же такое и такой биомуссор...какая дич...я б ее сжег бесплатно в карыте
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07.07.2021 14:55 Відповісти
жадность фраера погубила) этот бенкли стоит больше чем обычный украинец заработает за свою недолгую жизнь.
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07.07.2021 15:27 Відповісти
І чим така особа може зацікавити велику кількість підписників ?
Вже сіськіпіські і так на кожному кроці....нашо той шлак ???
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07.07.2021 15:35 Відповісти
а теперь, смерть через мапупу.....)))
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07.07.2021 17:03 Відповісти
Этой до 12-и лет, а пьяному быдлу насмерть сбившему человека, до 10-и лет. Очень справедливо.
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07.07.2021 17:38 Відповісти
кругом блогерки та блогери, що ******* паРашу))

блогерка та блогер це так зараз полiткоректно називають шльондр?
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07.07.2021 17:41 Відповісти
У нормальных девочек уже и муж нормальный,и детишек есть.А эта все яловая корова.
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07.07.2021 21:24 Відповісти
"Insta-блогер" - це таке прізвисько в неї ? ...))
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07.07.2021 22:32 Відповісти
Отодрать і казний в рот з особим цинізмом...
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08.07.2021 09:04 Відповісти
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