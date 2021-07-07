Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від "спонсора" з Росії. ФОТО

У дні, коли її нібито викрали, дівчина ходила в дорогі ресторани і намагалася взяти в оренду елітне авто. Тепер вона в СІЗО за звинуваченням у неправдивому повідомленні про злочин і може сісти на 12 років за шахрайство.

Про зникнення Катерини Якименко стало відомо 27 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківщини. До поліції із заявою звернулася подруга блогерки. Тим часом її знайомий почав отримувати вимоги заплатити викуп - правопорушники вимагали криптовалюту.

"В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження "розшукуваної" та її 29-річного подільника. Вони переховувалися у Львівській області. 2 липня поліцейські затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Харківське видання Newsroom уточнює, що блогерка хотіла отримати "викуп" у розмірі 5 біткоїнів - 4 636 215 гривень. Об'єктом шантажу був впливовий житель Росії, який раніше подарував Якименко автомобіль Bentley Bentayga.

"Правоохоронці з'ясували, що машина, яка належить Катерині Якименко, в період її "викрадення" перебувала в Києві, а сама блогерка в цей час відвідувала столичні ресторани і розплачувалася своєю банківською карткою. Крім цього, дівчина в одному з київських салонів планувала взяти в оренду елітний автомобіль", - стверджує видання.

Наразі Якименко та її спільнику повідомили про підозру в шахрайстві і відправили в СІЗО з альтернативою у вигляді застави в 3 млн грн. Покарання за цією статтею - від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.