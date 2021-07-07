УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9726 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
22 633 28

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ваша думка дуже важлива...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "слуга народу" Зеленський став "слугою Татарова"

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Раніше були всі президенти - тепер усі олігархи

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чітко всіх вставимо в рамки", - "слуга народу" Тищенко почав розповідати про закон про олігархів, проігнорувавши питання стосовно бійки з Куницьким. ВIДЕО

Також дивіться: "Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос. ВІДЕО

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Уже скоро

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Цікаве питання

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мистецтво аргументувати

Також читайте: Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів"

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Балада про підбори

Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Шампанське "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

податки (3852) політика (4429) путін володимир (23862) фотожаба (13888) петиція (320) Арестович Олексій (380)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4824
показати весь коментар
07.07.2021 08:42
+22
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9086

.....
показати весь коментар
07.07.2021 09:04
+22
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1674
показати весь коментар
07.07.2021 09:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😀😀😀
показати весь коментар
07.07.2021 08:12 Відповісти
прикольно, особенно про Арестованного, но вызывает ненависть к Ким Ч*ен Ыну. настолько зачморить людей .... еще и вроде опять голодают - и так как скелеты то.

1 солдат оттуда убежал, получив 7 пуль от "коллег" во время погони - в Южной Корее его оперировали - нашли полное пузо червей в нем. людоедский режим, даже своих защитников ставит как каких-то биороботов.
показати весь коментар
07.07.2021 08:18 Відповісти
сам хоть перекуси...
показати весь коментар
07.07.2021 08:21 Відповісти
Жахні баяришніка і бєгом на бутилку.
показати весь коментар
07.07.2021 08:34 Відповісти
*********! Сам-то , часом, не родственник кымченына?
показати весь коментар
07.07.2021 08:44 Відповісти
ось вона справжня ціна і вартість цих всіх сраних петицій, гівна вони варті...
показати весь коментар
07.07.2021 08:21 Відповісти
Польза петиций в том, что они группируют людей.
показати весь коментар
07.07.2021 08:40 Відповісти
Группирует людей идея. Остальных будут группировать платежки.
показати весь коментар
07.07.2021 08:42 Відповісти
Да неужели?
показати весь коментар
07.07.2021 09:07 Відповісти
так работает история. ничего не поделать.
показати весь коментар
07.07.2021 12:08 Відповісти
В какой стране тебе кликуху дали, "историк" ?
показати весь коментар
07.07.2021 13:43 Відповісти
Это неважно. Важно то, что так это все работало, работает и будет работать.
показати весь коментар
07.07.2021 14:09 Відповісти
Это пустая болтовня, троллёк.
показати весь коментар
07.07.2021 14:58 Відповісти
История - штука серьезная, валенок. Ее есть смысл изучать и анализировать, чтобы не повторять. Но уже на своей шкуре.
показати весь коментар
07.07.2021 15:10 Відповісти
Учи матчасть.:"Итак, я полностью согласен с высказыванием В. О. Ключевского. История не учит, она ставит перед фактом, и только от самих людей зависит смогут они вынести урок из этого или нет."
показати весь коментар
07.07.2021 20:12 Відповісти
Абсолютно правильно. Учу, учусь, и другим советую. Пока зеленым тупакам это не доходит. Дойдет не через книжку, а через платежку. Но все-равно дойдет.
показати весь коментар
07.07.2021 20:25 Відповісти
И в какой ты группе?
1. Ми бідні та несчастні українці.
2. Така гірка доля.
3. Ну шож тут поробиш.
4. Куплю бандуру та буду грати.
5. Ваш варіант.
показати весь коментар
07.07.2021 08:45 Відповісти
И это всё? Слабовато у вас с образованием.
показати весь коментар
07.07.2021 09:09 Відповісти
Придумай больше "шибко умный"!
показати весь коментар
07.07.2021 09:34 Відповісти
5. Через рік, так через рік
6. Свідки другого приходу...
показати весь коментар
07.07.2021 09:21 Відповісти
не петиції, а відношення тих хто їх мав би розглядати до зебілів, але нехай жруть, вони ж його обрали
показати весь коментар
07.07.2021 10:26 Відповісти
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4824
показати весь коментар
07.07.2021 08:42 Відповісти
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3580
показати весь коментар
07.07.2021 08:45 Відповісти
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6837
показати весь коментар
07.07.2021 08:53 Відповісти
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9086

.....
показати весь коментар
07.07.2021 09:04 Відповісти
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1674
показати весь коментар
07.07.2021 09:08 Відповісти
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6772
показати весь коментар
07.07.2021 09:09 Відповісти
Очередная порция безумия от правительства РФ. Настоящее шампанское из провинции Шампань назвать игристым вином, а сделанное по советской технологии в огромных железных бочках вино назвать шампанским.
показати весь коментар
08.07.2021 08:30 Відповісти
 
 