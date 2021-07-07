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Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Ваша думка дуже важлива...
Раніше були всі президенти - тепер усі олігархи
Уже скоро
Цікаве питання
Мистецтво аргументувати
Балада про підбори
Шампанське "русского мира"
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Топ коментарі
+27 саша паламарчук
показати весь коментар07.07.2021 08:42
+22 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.07.2021 09:04
+22 саша паламарчук
показати весь коментар07.07.2021 09:08
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1 солдат оттуда убежал, получив 7 пуль от "коллег" во время погони - в Южной Корее его оперировали - нашли полное пузо червей в нем. людоедский режим, даже своих защитников ставит как каких-то биороботов.
1. Ми бідні та несчастні українці.
2. Така гірка доля.
3. Ну шож тут поробиш.
4. Куплю бандуру та буду грати.
5. Ваш варіант.
6. Свідки другого приходу...
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