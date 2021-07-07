Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "слуга народу" Зеленський став "слугою Татарова"

Раніше були всі президенти - тепер усі олігархи

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чітко всіх вставимо в рамки", - "слуга народу" Тищенко почав розповідати про закон про олігархів, проігнорувавши питання стосовно бійки з Куницьким. ВIДЕО

Також дивіться: "Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос. ВІДЕО

Уже скоро

Цікаве питання

Мистецтво аргументувати

Також читайте: Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів"

Балада про підбори

Шампанське "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

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