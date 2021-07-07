Два мікроавтобуси зіткнулися на Черкащині: постраждали шестеро людей, зокрема четверо дітей. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 червня на автодорозі Черкаси-Золотоноша сталася ДТП за участю двох мікроавтобусів. У результаті аварії постраждали шестеро людей, серед яких четверо - діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".
"О 1:30 ночі сьогодні на дорозі Черкаси-Золотоноша, біля мотелю "Калина" зіштовхнулися два мікроавтобуси Volkswagen та Mercedes. Диспетчеру екстренки повідомили про шістьох травмованих, серед яких було четверо дітей. Тож до місця події виїхало чотири бригади швидкої", - сказано в повідомленні.
На місці події медики надали допомогу усім постраждалим. Опісля доправили їх до лікувальних закладів. Двох 8-річних близнюків та їхнього 35-річного тата госпіталізували до Черкаської дитячої обласної лікарні зі стресовою реакцією. Сюди ж доправили 12-річну дівчинку зі закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом передпліччя, забоєм плеча, грудної клітки та поверхневими ранами обличчя та 3-річну дівчинку зі саднами обличчя .
Ще одну 19-річну пацієнтку медики доправили до Третьої черкаської міської лікарні з травмою гомілково-ступеневого суглоба.
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