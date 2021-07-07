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Підозрюваного в педофілії, який втік з-під варти, затримали на столичному Подолі, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисника затримали на столичному Подолі.

Про це у Facebook повідомляє столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Із затриманим спілкуються слідчі у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статями: зґвалтування та втеча з-під варти. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Під час відпрацювання території Подільського району правоохоронці отримали інформацію щодо можливого перебування втікача. У ході перевірки повідомлення поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.

Досудове розслідування триває за двома статтями - ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з-під варти втік підозрюваний у зґвалтуванні.

Також дивіться: Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко. ФОТО

Підозрюваного в педофілії, який втік з-під варти, затримали на столичному Подолі, - Нацполіція 01

Автор: 

затримання (4343) Київ (19525) втеча (221) Нацполіція (15196)


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Топ коментарі
+5
опа, а шо это нету икспердав которые обожают писать про то как его драть в зад будут на зоне , в мельчайших деталях и причмокиваниях
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07.07.2021 10:07
+5
Судя по фото-достали из под земли...
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07.07.2021 10:07
+4
на покойного Пола Уокера из Форсажа похож
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07.07.2021 10:02
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на покойного Пола Уокера из Форсажа похож
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07.07.2021 10:02 Відповісти
а, ну да. точно. хотя я форсажи мож*д тока 2 фильма видел, лучше смотреть "киногрехи" - отпадает желание фильм смотреть. Даже Терминатора обосрали, даже Робокоп))
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07.07.2021 10:04 Відповісти
но больше на 95 квартальных идиотов
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07.07.2021 16:23 Відповісти
хорошо шо гоняются не только за вебкам моделаидами)
но подсадить за это могут тупо любого. конечно Вася с Борщаговки всем неинтересен, но какой-то напарник по бизнесу - вполне.
шоб узнать виновен ли - на второй день после того как он заехал "на хату" - спрашиваешь главного - виновен или нет - 100% получишь верный ответ - тупо по разговору и наводящим вопросам узнаЮт шо напр. этот не педофил, а вот этот нерукопожатный.
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07.07.2021 10:03 Відповісти
Любитель продажи собак для расчета за газ еще легко отделался .
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07.07.2021 10:31 Відповісти
а вот смешно срачи читать - он же типо ни разу не под наркотой, а мусора не включили бодикам(и кстати, если так - то почему?)
видим очередной срач под принятие какого-то турбо Арахимского закона?(типо перевести внимание)
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07.07.2021 10:37 Відповісти
Ти руссково шансона переслухав?
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07.07.2021 10:44 Відповісти
ви читав новину тут? рік мусора "вели" камвхору за то шоб приписати "распрастр. порно" - ну так отож - шо, їм більше роботи нема(є)? шансон то певно Алка і другі кіркорови, т.як шансон = народна музика. хоча там краще якутські пісні - рссукіє, чо.
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07.07.2021 10:51 Відповісти
Надо уточнить с какой партии, оформить, как политическое преследование, из-виниться и отпустить ..
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07.07.2021 10:05 Відповісти
опа, а шо это нету икспердав которые обожают писать про то как его драть в зад будут на зоне , в мельчайших деталях и причмокиваниях
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07.07.2021 10:07 Відповісти
на ******* сайте бы уже давно смаковали это дело. А я еще думал шо Мельникофф перегибает называя русню - "народ-тридварас"
у нас то же, но намного меньше. А Пусин высрал шо адыннарот
чет фото не могу найти - украинки и россиянские бабы. тут в Без цензуры показывали недавно - адыннаро чо)
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07.07.2021 10:41 Відповісти
О бумеранге наверное призадумались... ))
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07.07.2021 12:03 Відповісти
Судя по фото-достали из под земли...
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07.07.2021 10:07 Відповісти
Из шахты достали...
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27.08.2021 16:38 Відповісти
Гидота така
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07.07.2021 10:23 Відповісти
Авторитет зарабатывает, за что срок мотаешь, за побег из под стражи!
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07.07.2021 10:29 Відповісти
Ну, хоч відмиють у в'язниці.
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07.07.2021 10:44 Відповісти
чувак понял свои ошибки и перспективу... девочки на зоне... со страху убежал и думал схорониться...
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07.07.2021 10:47 Відповісти
На Путлера схожий.
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07.07.2021 10:51 Відповісти
 
 