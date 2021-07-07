Підозрюваного в педофілії, який втік з-під варти, затримали на столичному Подолі, - Нацполіція. ФОТО
Зловмисника затримали на столичному Подолі.
Про це у Facebook повідомляє столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Із затриманим спілкуються слідчі у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статями: зґвалтування та втеча з-під варти. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Під час відпрацювання території Подільського району правоохоронці отримали інформацію щодо можливого перебування втікача. У ході перевірки повідомлення поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.
Досудове розслідування триває за двома статтями - ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з-під варти втік підозрюваний у зґвалтуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но подсадить за это могут тупо любого. конечно Вася с Борщаговки всем неинтересен, но какой-то напарник по бизнесу - вполне.
шоб узнать виновен ли - на второй день после того как он заехал "на хату" - спрашиваешь главного - виновен или нет - 100% получишь верный ответ - тупо по разговору и наводящим вопросам узнаЮт шо напр. этот не педофил, а вот этот нерукопожатный.
видим очередной срач под принятие какого-то турбо Арахимского закона?(типо перевести внимание)
у нас то же, но намного меньше. А Пусин высрал шо адыннарот
чет фото не могу найти - украинки и россиянские бабы. тут в Без цензуры показывали недавно - адыннаро чо)