Підозрюваного в педофілії, який втік з-під варти, затримали на столичному Подолі, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисника затримали на столичному Подолі.

Про це у Facebook повідомляє столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Із затриманим спілкуються слідчі у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статями: зґвалтування та втеча з-під варти. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Під час відпрацювання території Подільського району правоохоронці отримали інформацію щодо можливого перебування втікача. У ході перевірки повідомлення поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.

Досудове розслідування триває за двома статтями - ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з-під варти втік підозрюваний у зґвалтуванні.

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