Із загиблим на Донбасі офіцером 93-ї ОМБр Богданом Бродівським простяться завтра на Дніпропетровщині. ФОТО

Завтра, 8 липня у смт Черкаське Дніпропетровської області об 11.00 у Гарнізонному будинку офіцерів розпочнеться церемонія прощання з Богданом Віталійовичем Бродовським, 17.04.1984 року народження, уродженцем міста Гайсин Вінницької області, мешканцем села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області, майором, заступником начальника тилу логістики 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 липня на Приазовському напрямку Донецької області внаслідок вибухового поранення, не сумісного з життям, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Після церемонії прощання о 12.00 відбудеться поховання Героя у селі Вільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

У нього залишились дружина та четверо дітей.

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