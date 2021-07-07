П'яний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Яремче в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. П'яний водій не впорався з керуванням і, виїхавши на смугу зустрічного руху, збив байкерку.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"П'яний негідник, який на смерть збив дівчину на мотоциклі, затриманий поліцією", - написав він.

Геращенко зазначив, що винний понесе відповідальність, встановлену законом за те, що сів за кермо в стані сп'яніння і забрав життя ні в чому не винної молодої дівчини.

Також він нагадав, що з 17 березня 2021 р . набули чинності "нові покарання за вбивства на дорозі": "Тепер той, хто вбиває людину в стані сп'яніння, може отримати до 10 років позбавлення волі без права на амністію, і повинен відсидіти не менше 2/3 терміну ".

Нагадаємо, ДТП сталося в місті Яремче в Івано-Франківській області. В результаті лобового зіткнення легкового авто з мотоциклом загинула водійка двоколісного транспортного засобу.

"6 липня о 07:15 на дорозі Н-09 в Яремчому сталася смертельна ДТП. Виїздом правоохоронців попередньо встановлено, що 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався у напрямку Микуличина, але на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Останнім транспортним засобом керувала 32-річна мешканка Києва, яка від отриманих травм загинула на місці аварії", - йдеться в повідомленні поліції регіону.

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Водій автомобіля не травмувалися. Правоохоронці з'ясували, що чоловік був п'яний - драгер показав 1,19 проміле

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України.





Фото: Геращенко/Facebook

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Фото: сайт Нацполіції