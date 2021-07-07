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Новини Фото ДТП
25 353 72

П'яний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Яремче в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. П'яний водій не впорався з керуванням і, виїхавши на смугу зустрічного руху, збив байкерку.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"П'яний негідник, який на смерть збив дівчину на мотоциклі, затриманий поліцією", - написав він.

Геращенко зазначив, що винний понесе відповідальність, встановлену законом за те, що сів за кермо в стані сп'яніння і забрав життя ні в чому не винної молодої дівчини.

Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 01

Також він нагадав, що з 17 березня 2021 р . набули чинності "нові покарання за вбивства на дорозі": "Тепер той, хто вбиває людину в стані сп'яніння, може отримати до 10 років позбавлення волі без права на амністію, і повинен відсидіти не менше 2/3 терміну ".

Нагадаємо, ДТП сталося в місті Яремче в Івано-Франківській області. В результаті лобового зіткнення легкового авто з мотоциклом загинула водійка двоколісного транспортного засобу.

Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 02

"6 липня о 07:15 на дорозі Н-09 в Яремчому сталася смертельна ДТП. Виїздом правоохоронців попередньо встановлено, що 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався у напрямку Микуличина, але на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Останнім транспортним засобом керувала 32-річна мешканка Києва, яка від отриманих травм загинула на місці аварії", - йдеться в повідомленні поліції регіону.

Дивіться також: Два мікроавтобуси зіткнулися на Черкащині: постраждали шестеро людей, зокрема четверо дітей. ФОТОрепортаж

Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 03

Водій автомобіля не травмувалися. Правоохоронці з'ясували, що чоловік був п'яний - драгер показав 1,19 проміле

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 04
Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 05
Фото: Геращенко/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва Mazda "вилетіла" з дороги і врізалася в стовп, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 06
Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 07
Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 08
Фото: сайт Нацполіції

Пяний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому 09

Автор: 

ДТП (4471) пияцтво (580) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+40
Я б тільки за п'яне водіння давав би термін і забирав би права на завжди
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07.07.2021 11:57
+23
если пьяный сел за руль,это уже преднамеренное.
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07.07.2021 12:01
+22
Но он пьяный. Был бы трезв - много могло быть вариантов, почему так случилось. А когда сыний - то в любом случае он и виноват. И 10лет за лишенее жизни крайне мало...
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07.07.2021 12:00
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Я б тільки за п'яне водіння давав би термін і забирав би права на завжди
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07.07.2021 11:57 Відповісти
Так, наші закони написані злодіями - наркоманами з Ради і вони дуже м,які до вбивць на трасі, на дорогах майже немає контролю - поліції, відеонагляду, повний шабаш сатани і жертвоприношення з доріг ллється рікою. А така була гарна жіночка, які в неї очі... Ганьба владі і ад і їм і тим,що сідають за руль в сп,янінні.
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07.07.2021 12:09 Відповісти
Ну что значит 10 лет. Ещё и раньше выйти может. Чё это за БРЕД...
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07.07.2021 11:58 Відповісти
ну сложный то вопрос, убийство то не преднамеренное. Но убийство
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07.07.2021 11:59 Відповісти
Но он пьяный. Был бы трезв - много могло быть вариантов, почему так случилось. А когда сыний - то в любом случае он и виноват. И 10лет за лишенее жизни крайне мало...
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07.07.2021 12:00 Відповісти
если пьяный сел за руль,это уже преднамеренное.
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07.07.2021 12:01 Відповісти
Если убил, управляя в нетрезвом виде - по тяжести должно приравниваться к предумышленному убийству.
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07.07.2021 12:05 Відповісти
Он же пил преднамеренно.
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07.07.2021 12:09 Відповісти
Случайно выпил, непреднамеренно сел за руль. Понять и простить.
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07.07.2021 18:10 Відповісти
опять же - вспомните зайчиху (укоротившую жизни 6 человек на переходе)...ну дали ей 10 лет и она спокойно лежит себе с маникюром-педикюром... загорает на солнышке...ни зона а санаторий
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07.07.2021 12:02 Відповісти
К тому же мужик, вся вина которого заключалась в том, что стартовал на желтый с невидимой линии, получил такой же срок. Кривосудие.
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07.07.2021 12:06 Відповісти
То ще "півбіди" - в законодавстві Російської імперії вчинення злочину у стані алкогольного сп"яніння вважалося пом"якшуючою обствавиною!
"Убит пьяным делом"
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07.07.2021 12:19 Відповісти
А ты сам бы хотел с такими "царскими условиями" пожить 10 лет ?
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08.07.2021 04:41 Відповісти
что значит "хотел бы" ??? о чем Вы ????
а вы бы не хотели пообщаться с родственниками тех, кто не нарушая правил стоял на переходе и таки не дошел домой, и теми кто стал инвалидами из-за наркоши зайчихи, мчавшей на красный ???
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08.07.2021 07:59 Відповісти
10 лет за забором даже под солнцем жить тяжко, а тем более особе 20 лет. Попробуйте себя заточить даже в стенах собственной дачи на 10 лет....
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08.07.2021 10:49 Відповісти
обнять и плакать! Вы себя слышите????
в 20 лет особе под наркотиками сбившей 6 человек насмерть надо выдать путевку на Бали??? а может лучше пожалеть тех, кто по ее милости больше никогда не увидит солнца???
попробуйте себя поставить на место того, кто шел домой в тот вечер и не дошел (а ведь там были семьи, погибли мама и дочь, в другой семье зять и сестра жены, а дочь - инвалид), а все из-за мчавшейся на красный хайпующей сцикухи .... а ведь у них столько было планов на завтра и на после завтра... а все! их закопали ...и не на 10 лет а навсегда...
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08.07.2021 13:59 Відповісти
папка купил машину,но отмазать уже врядли получится.
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07.07.2021 12:00 Відповісти
та кто знает...что там за папка-мамка...
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07.07.2021 12:04 Відповісти
По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
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07.07.2021 22:29 Відповісти
о_о_о_о____О !!! всё_всё_всё невиновенонасама домаплачутдетки отличныйтоварищ
прекрасныйсемьянин замечательныйсосед незаменимыйработник.......
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08.07.2021 06:09 Відповісти
все буде добре
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07.07.2021 12:17 Відповісти
Яка гарна молода жінка...Чиясь дитина і можливо мати...
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07.07.2021 12:01 Відповісти
кстати, есть миллион историй про "ворожбу", так что если она ходила к ворожкам(ну, реальным), то те .... смолчали, перед этим сказав шо будет у тя все круто, купишь мотор и будешь кататься...
ну так - "риторически" написал, может кто-то набросится с разъяснениями?
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07.07.2021 12:04 Відповісти
судьба, жаль погибшую
но геращенок противен - скока раз он клеймит(за Дугарь и Риффа тоже, не? - типо негодяи и враги Авакова?), набивая себе популярность - ему та девушка нафиг не сдалась - главное свирепо возмутиться. не помню шо оно за Княжичи писало - тоже типо негодяи постреляли других ... ой, полицейские просто как бы вот это вот самое, а кто не верит - лохи?
презрение - самое малое шо испитываешь к этому ссуществу. (лижет жёппу Авакову)
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07.07.2021 12:01 Відповісти
не "судьба" а забуханий рагуль виїхав на зустрічну і спричинив смертельне ДТП ! Спалити в автівці падлу треба було! Які суди,сроки,відсидки заборони! Суд Лінча прямо на дорозі! Спалили б живцем -іншим наука була б!
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07.07.2021 19:47 Відповісти
ну воно так, якшо ти злапав його.
просто якшо буде та ж Зайцева - то шо ви скажеш? ну так ось. тут ми з диванів можемо пригрозить. а по факту?
https://www.youtube.com/watch?v=59F9gY2OCO8
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07.07.2021 20:58 Відповісти
Автомобиль - потенциальное оружие.
Если рагулина садится за руль пьяной - это УЖЕ потенциальный убийца.

За такое - не тюрьма. Расстрел. Или просто ложить под колеса машины, такой, как была у него - и переехать туда-сюда, пока не издохнет.

А вообще то родные жертв должны выслеживать таких рагулей и калечить.
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07.07.2021 12:05 Відповісти
Кривосудие за такое дает до 15 лет.
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07.07.2021 12:07 Відповісти
У Франції дозволена смертна страта методом розстрілу чи розчавлюванням колесами? В Україні так точно ні. Тоді навіщо писати нісенітницю?
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07.07.2021 12:49 Відповісти
чертова тварь..., очень у нас лояльные законы для всяких тупых отморозков..., если богатый, то адвокат найдет кучу смягчающих обстоятельств и оно, возможно, и не сядет...
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07.07.2021 12:05 Відповісти
Ага, найдут у него наследственную спонтанную эпилепсию.
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07.07.2021 12:08 Відповісти
Можно подумать, он купил машину на заработанные деньги.
Это папик где-то присосался к бюджету, а на инструкторе по вождению для сынули
тупо сэкономил.
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07.07.2021 12:12 Відповісти
Да там не в отсутствии опыта вождения проблема, а в том, что гаденыш нажрался и сел в таком виде за руль
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07.07.2021 12:22 Відповісти
При твёрдых навыках вождения пьяный, когда не может идти, спешит сесть за руль.
Это как надо нажраться, чтобы днём не видеть осевую.
Интересно, кем была девушка по профессии, а то деваться там некуда -
место наезда выбрано со 100%-ным смертельным исходом.
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07.07.2021 13:08 Відповісти
По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
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07.07.2021 22:30 Відповісти
Жесть....Живем в дикой стране
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08.07.2021 13:23 Відповісти
Убивать за пьянку надо на месте!!!
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07.07.2021 12:10 Відповісти
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07.07.2021 12:10 Відповісти
Скільки вже можна бухим сідати за кермо?
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07.07.2021 12:16 Відповісти
Почему производители авто не могут устанавливать какой-нибудь детектор на нейросетях, который бы в случае подозрения на нетрезвость водителя, задавал бы ему несколько простых для трезвого человека вопросов и только после этого позволял завести двигатель? Такая себе антиалкогольная каптча.
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07.07.2021 12:25 Відповісти
Подобную систему легко обойти попросив друга или постороннего человека за вознаграждение завести автомобиль.
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07.07.2021 13:01 Відповісти
Не все так просто. Тут подобные приборы устанавливают в авто тех, кто был лишен прав за вождение в пьяном виде, и "встал на путь исправления". Шоб завести, надо в туда дунуть, улавливает алкогольные пары. И после, в процессе движения, этот прибор может потребовать дунуть еще разок.
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07.07.2021 19:10 Відповісти
да эта тема как вам ниже написали - всем обоцти мона.... хотя.... где и кто найдет трезвяка если напр бухают 5 быков -
типо "ботана" на пьянки приглашать шоле?
ах да, вчера видел киногрехи на судью дредда 2012 или че - но неважно - там ствол реагирует на днк(блаблабла) - но это же идея? именно шоп верификация шо не Вася сел в машину, а Ваня, и если Ваня не совсем может собрать кубик-ютубик, то машина ему скажет как тут было шо телка обматерила мужлана то))
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07.07.2021 15:26 Відповісти
Еще один мажорный ублюдок убил человека...
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07.07.2021 12:26 Відповісти
предпоследняя модель Туарега в 25 лет ..мля ть
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07.07.2021 12:50 Відповісти
это не предпоследний, а самый, что ни на есть, последний туарег 3 генерации в оффроад-пакете
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07.07.2021 13:40 Відповісти
__байкеры ,велосипедисты и др.двухколёсные. Одевайте жилеты отражательные и включайте все габаритные огни в любое время суток ! в Ваших интересах ,чтобы заблаговременно все заметили ваше ТС. бОЛЬШИНСТВО участников движения "тормозят"!
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07.07.2021 13:13 Відповісти
так он на повороте в неё влетел. Тут хоть камаз бы ехал - он не заметил бы.
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07.07.2021 18:12 Відповісти
Лучше бы КамАЗ ехал
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07.07.2021 19:58 Відповісти
Почему у нас столько пяных уродов за рулем!?Быдло,откуда вы беретесь.
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07.07.2021 13:23 Відповісти
Необхідно прийняти поправки до кримінального законодавства про посилення покарання за скоєні злочини, для осіб які за родом своєї діяльності повинні дбати про безпеку громадян, про дотримання законів та ін., тобто повинні застосовуватися максимальні покарання, як мінімум або навіть з коефіцієнтом 1,5-2. Тоді б працівники поліції, прокуратури, служби безпеки, а також депутати, судді та чиновники всіх рівнів напевно б думали перш, ніж порушувати закони.
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07.07.2021 22:34 Відповісти
З РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
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07.07.2021 23:54 Відповісти
если здесь 75% быдла - то оно никогда не закончится, т.к плодит себе подобных
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08.07.2021 12:10 Відповісти
Антоха, п'яний - негідник, це зрозуміло, садити таких треба, а що робити з тверезими негідниками як ти?
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07.07.2021 13:27 Відповісти
Сів за кермо у п'яному виді--лишати прав назавжди! Скоїв аварію по п'яні--відібрати і машину.
А вбив таким чином-пожиттєве! І побачите-- п'яних скотів на дорогах поменшає. А так як зараз --закони для п'яні писані.
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07.07.2021 13:30 Відповісти
Я щось не зрозумів!
до 10 лет лишения свободы без права на амнистию, и должен отсидеть не менее 2/3 срока".Источник: https://censor.net/ru/p3275619.
Тобто дали 9 років відсидів 6 і далі УДО?? В мене не клеїться аж ніяк ці дві тези.
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07.07.2021 13:30 Відповісти
Девушку жаль, но эти хрусты уже задрали.
в 9 из 10 случаев создают аварийные ситуации сами.
Здесь, судя по всему - нет...
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07.07.2021 13:43 Відповісти
Не сідайте п'яним за кермо, повторіть, а можливо й вивчіть правила дорожнього руху. Жоден "хруст" вам не завадить
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07.07.2021 14:13 Відповісти
Я ніколи не сідав за кермо навіть після пива і дотримуюсь правил ПДД
Але за останні тижні (живу у великому місті) мав за десяток небезпечних моментів з хрустами.
Ви воліли випердіти щось розумне - але в Вас не вийшло... П'яний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому - Цензор.НЕТ 6215
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07.07.2021 14:34 Відповісти
Лять, тупорылый. Тебе же точно написали, КАК все произошло, а ты выкручиваешь ситуацию и переводишь стрелки.
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07.07.2021 16:23 Відповісти
Так і ти комусь мабуть заважаєш жити і задрав, ніколи про це не думав?
Але ти ще живий і пишеш на сайті, роби висновки....
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08.07.2021 00:02 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
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07.07.2021 16:11 Відповісти
Необхідно прийняти поправки до кримінального законодавства про посилення покарання за скоєні злочини, для осіб які за родом своєї діяльності повинні дбати про безпеку громадян, про дотримання законів та ін., тобто повинні застосовуватися максимальні покарання, як мінімум або навіть з коефіцієнтом 1,5-2. Тоді б працівники поліції, прокуратури, служби безпеки, а також депутати, судді та чиновники всіх рівнів напевно б думали перш, ніж порушувати закони.
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07.07.2021 22:35 Відповісти
Машина козирна, номери козирні. Скоро все тихесенько зіллють. Навіщо молодому, козирному хлопцю життя псувати.
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07.07.2021 21:46 Відповісти
По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
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07.07.2021 22:36 Відповісти
В Україні закони для п яних за кермом допомагають і надалі п яним їздити за кермом.
Таким 25 річним "капітанам" мінімум 10 років відсидки на зоні за вбивство, звісно його відмажуть батьки від тюрьми, скоріш за все дадуть условне. Отак ми по інерції живемо не в вільній країні, а в радянському союзі з його "блатами" і "порєшаєм" з показухами.
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07.07.2021 23:59 Відповісти
Шкода дівчину. RIP.
А п'яне мурло - у буцигарню по повній.
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08.07.2021 05:45 Відповісти
Я бы на месте родственников бы не ждала приговоров, лучший приговор тот который вынесли родственники. Вариантов их жизнь превратить в говно достаточно много
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08.07.2021 07:53 Відповісти
В Польщі зараз мають прийняти закон по якому п'яні вбивці на дорогах будуть виплачувати аліменти родичам своїх жертв - але то в Польщі.
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08.07.2021 07:55 Відповісти
...а кто то потирает свои липкие лапки в предвкушении пополнения своего бюджета.)))
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08.07.2021 10:52 Відповісти
 
 