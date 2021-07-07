П'яний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У місті Яремче в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. П'яний водій не впорався з керуванням і, виїхавши на смугу зустрічного руху, збив байкерку.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"П'яний негідник, який на смерть збив дівчину на мотоциклі, затриманий поліцією", - написав він.
Геращенко зазначив, що винний понесе відповідальність, встановлену законом за те, що сів за кермо в стані сп'яніння і забрав життя ні в чому не винної молодої дівчини.
Також він нагадав, що з 17 березня 2021 р . набули чинності "нові покарання за вбивства на дорозі": "Тепер той, хто вбиває людину в стані сп'яніння, може отримати до 10 років позбавлення волі без права на амністію, і повинен відсидіти не менше 2/3 терміну ".
Нагадаємо, ДТП сталося в місті Яремче в Івано-Франківській області. В результаті лобового зіткнення легкового авто з мотоциклом загинула водійка двоколісного транспортного засобу.
"6 липня о 07:15 на дорозі Н-09 в Яремчому сталася смертельна ДТП. Виїздом правоохоронців попередньо встановлено, що 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався у напрямку Микуличина, але на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Останнім транспортним засобом керувала 32-річна мешканка Києва, яка від отриманих травм загинула на місці аварії", - йдеться в повідомленні поліції регіону.
Водій автомобіля не травмувалися. Правоохоронці з'ясували, що чоловік був п'яний - драгер показав 1,19 проміле
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України.
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"Убит пьяным делом"
а вы бы не хотели пообщаться с родственниками тех, кто не нарушая правил стоял на переходе и таки не дошел домой, и теми кто стал инвалидами из-за наркоши зайчихи, мчавшей на красный ???
в 20 лет особе под наркотиками сбившей 6 человек насмерть надо выдать путевку на Бали??? а может лучше пожалеть тех, кто по ее милости больше никогда не увидит солнца???
попробуйте себя поставить на место того, кто шел домой в тот вечер и не дошел (а ведь там были семьи, погибли мама и дочь, в другой семье зять и сестра жены, а дочь - инвалид), а все из-за мчавшейся на красный хайпующей сцикухи .... а ведь у них столько было планов на завтра и на после завтра... а все! их закопали ...и не на 10 лет а навсегда...
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
прекрасныйсемьянин замечательныйсосед незаменимыйработник.......
ну так - "риторически" написал, может кто-то набросится с разъяснениями?
но геращенок противен - скока раз он клеймит(за Дугарь и Риффа тоже, не? - типо негодяи и враги Авакова?), набивая себе популярность - ему та девушка нафиг не сдалась - главное свирепо возмутиться. не помню шо оно за Княжичи писало - тоже типо негодяи постреляли других ... ой, полицейские просто как бы вот это вот самое, а кто не верит - лохи?
презрение - самое малое шо испитываешь к этому ссуществу. (лижет жёппу Авакову)
просто якшо буде та ж Зайцева - то шо ви скажеш? ну так ось. тут ми з диванів можемо пригрозить. а по факту?
https://www.youtube.com/watch?v=59F9gY2OCO8
Если рагулина садится за руль пьяной - это УЖЕ потенциальный убийца.
За такое - не тюрьма. Расстрел. Или просто ложить под колеса машины, такой, как была у него - и переехать туда-сюда, пока не издохнет.
А вообще то родные жертв должны выслеживать таких рагулей и калечить.
Это папик где-то присосался к бюджету, а на инструкторе по вождению для сынули
тупо сэкономил.
Это как надо нажраться, чтобы днём не видеть осевую.
Интересно, кем была девушка по профессии, а то деваться там некуда -
место наезда выбрано со 100%-ным смертельным исходом.
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
типо "ботана" на пьянки приглашать шоле?
ах да, вчера видел киногрехи на судью дредда 2012 или че - но неважно - там ствол реагирует на днк(блаблабла) - но это же идея? именно шоп верификация шо не Вася сел в машину, а Ваня, и если Ваня не совсем может собрать кубик-ютубик, то машина ему скажет как тут было шо телка обматерила мужлана то))
А вбив таким чином-пожиттєве! І побачите-- п'яних скотів на дорогах поменшає. А так як зараз --закони для п'яні писані.
до 10 лет лишения свободы без права на амнистию, и должен отсидеть не менее 2/3 срока".Источник: https://censor.net/ru/p3275619.
Тобто дали 9 років відсидів 6 і далі УДО?? В мене не клеїться аж ніяк ці дві тези.
в 9 из 10 случаев создают аварийные ситуации сами.
Здесь, судя по всему - нет...
Але за останні тижні (живу у великому місті) мав за десяток небезпечних моментів з хрустами.
Ви воліли випердіти щось розумне - але в Вас не вийшло...
Але ти ще живий і пишеш на сайті, роби висновки....
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
Таким 25 річним "капітанам" мінімум 10 років відсидки на зоні за вбивство, звісно його відмажуть батьки від тюрьми, скоріш за все дадуть условне. Отак ми по інерції живемо не в вільній країні, а в радянському союзі з його "блатами" і "порєшаєм" з показухами.
А п'яне мурло - у буцигарню по повній.