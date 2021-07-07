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Новини Фото ДТП
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Volkswagen зірвався з обриву в Яремчому, загинули чотири людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Яремчому на Івано-Франківщині автомобіль зірвався з обриву. У транспортному засобі перебувало чотири людини, всі вони загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію сьогодні об 11:45

7 липня о 11:45 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП. На місце негайно прибули рятувальники і працівники поліції.

Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало чотири людини: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих.

На місці продовжують працювати всі служби.

Також дивіться: П'яний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Volkswagen зірвався з обриву в Яремчому, загинули чотири людини, - Нацполіція 01
Volkswagen зірвався з обриву в Яремчому, загинули чотири людини, - Нацполіція 02
Volkswagen зірвався з обриву в Яремчому, загинули чотири людини, - Нацполіція 03
Volkswagen зірвався з обриву в Яремчому, загинули чотири людини, - Нацполіція 04

Автор: 

ДТП (4471) Нацполіція (15198) Яремче (10) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+6
оффроад на тигуане - разве что по пьяни возможен )))
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07.07.2021 14:36
+3
Воно-то так, але тут по ходу не офроуд, просто в повороті з траси вилетіли... Щось там у Яремче народ на фольксах чудить в ці дні. Вчора бухе тєло на Туарезі новенькому мотоциклістку насмерть збило(
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07.07.2021 14:40
+3
Ну видать гнало, то что за рулём сидело. Хотело показать как надо в повороты входить, и что оно "может!"...
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07.07.2021 14:41
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оффроад на тигуане - разве что по пьяни возможен )))
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07.07.2021 14:36 Відповісти
Воно-то так, але тут по ходу не офроуд, просто в повороті з траси вилетіли... Щось там у Яремче народ на фольксах чудить в ці дні. Вчора бухе тєло на Туарезі новенькому мотоциклістку насмерть збило(
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07.07.2021 14:40 Відповісти
ха! есть чудаки шо экономят топливо выключая двигло если дорога не наверх, а к сотоне внаниз, я и хотел бы уточнить - с горы ли ехали они или из горы?)) а, погибли - здоровья тогжа, то есть царствия чудесного. ну просто могли водилу успокоить или выйти с машины - как можно тупо сорваться в пропасть то? то ж не гололед и не голородица с праздником.

у меня, грят так дед обосрался - тянули его на жиге а ключ чет немного повернут был не так как надо = дед наверное успел сказать "Столб, привет"(но там скорей мат был)
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07.07.2021 14:46 Відповісти
На Тіхуані економити паливо, виключаючи двигун?
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07.07.2021 15:04 Відповісти
ха! вы моего батю не видел - он даже на шестисотом будет стараться сэкономить
правда такие дураки иногда могут вот как в новости(вертеть ключами и обосраться) - я не говорю что .... "герои" новости так делали.
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07.07.2021 15:12 Відповісти
Отпуск удался...
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07.07.2021 14:36 Відповісти
Умеют мажорчики развлекаться.
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07.07.2021 14:38 Відповісти
Це ж Тігуан а не Бентлі
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07.07.2021 15:38 Відповісти
Я к тому, что летают как на подаренных
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07.07.2021 17:21 Відповісти
Ну видать гнало, то что за рулём сидело. Хотело показать как надо в повороты входить, и что оно "может!"...
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07.07.2021 14:41 Відповісти
х.з. кто бы гнал, если сверху вниз, но тут чет не то - либо руль заклинило если вниз, либо подрезали, если в отрицательный низ, а вот если внаверх, то.....
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07.07.2021 14:48 Відповісти
Куда спешить на такой дороге???
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07.07.2021 14:45 Відповісти
Мне показалось или номера синие (полицейские)? И в чем смысл их шифровать?
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07.07.2021 14:48 Відповісти
Ні, то Вам здалося. Там далі номер білий а не синій
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07.07.2021 20:02 Відповісти
а это не тот Туарег что тетку-мотоциклистку сбил сегодня в Яремче ? Я так посмотрю в Яремче все на Туарегах ездят и главное разбивают их
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07.07.2021 14:48 Відповісти
лучше бы он в овраг слетел..
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07.07.2021 15:28 Відповісти
"Volkswagen" сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4897
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07.07.2021 14:53 Відповісти
Це Туарег, не Тігуан... На ньому бухий урод там же в Яремче байкерку збив насмерть...
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07.07.2021 15:03 Відповісти
Загуглил ""Volkswagen" сорвался с обрыва в Яремче", а там в Яремче походу в этой пропасти уже не первый Volkswagen кувыркается.
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07.07.2021 14:55 Відповісти
Карпаты любимое место автомажоров, типа проверить тачку в горах, уверовать в проходимость своего паркетника, заехать в реку ради прикола, ну в общем экотуризм по-богатому. Частенько прокладка между рулем и машиной не соответствует условиям.
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07.07.2021 16:14 Відповісти
еще мусора на туареге?
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07.07.2021 15:00 Відповісти
Швидше всього мужики всю ніч бухали і посадили за кермо тверезу тьотку без досвіду керування
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07.07.2021 15:41 Відповісти
Дуже дивно..., там обривів біля дороги на пальцях однієї руки,
- міст біля базарчика, але там пряма а на мості відбійник і поручні
- внутрішній поворот навпроти скель Довбуша - річка прямо під дорогу плеще, але то треба вміти туди вивернути кермо
- навпроти тунелю, але там треба вискочити на тротуар, пробити півтораметрову загорожу і ще метрів 10 скакати по полю до річки
Ще один міст з заокругленням дороги, але знову ж там відбійник і поручні
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07.07.2021 20:27 Відповісти
 
 