Volkswagen зірвався з обриву в Яремчому, загинули чотири людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Яремчому на Івано-Франківщині автомобіль зірвався з обриву. У транспортному засобі перебувало чотири людини, всі вони загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію сьогодні об 11:45

7 липня о 11:45 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП. На місце негайно прибули рятувальники і працівники поліції.

Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало чотири людини: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих.

На місці продовжують працювати всі служби.

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