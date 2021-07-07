Volkswagen зірвався з обриву в Яремчому, загинули чотири людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
В Яремчому на Івано-Франківщині автомобіль зірвався з обриву. У транспортному засобі перебувало чотири людини, всі вони загинули.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Повідомлення про подію надійшло в поліцію сьогодні об 11:45
7 липня о 11:45 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП. На місце негайно прибули рятувальники і працівники поліції.
Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало чотири людини: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих.
На місці продовжують працювати всі служби.
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к сотоневнаниз, я и хотел бы уточнить - с горы ли ехали они или из горы?)) а, погибли - здоровья тогжа, то есть царствия чудесного. ну просто могли водилу успокоить или выйти с машины - как можно тупо сорваться в пропасть то? то ж не гололед и не голородица с праздником.
у меня, грят так дед обосрался - тянули его на жиге а ключ чет немного повернут был не так как надо = дед наверное успел сказать "Столб, привет"(но там скорей мат был)
правда такие дураки иногда могут вот как в новости(вертеть ключами и обосраться) - я не говорю что .... "герои" новости так делали.
- міст біля базарчика, але там пряма а на мості відбійник і поручні
- внутрішній поворот навпроти скель Довбуша - річка прямо під дорогу плеще, але то треба вміти туди вивернути кермо
- навпроти тунелю, але там треба вискочити на тротуар, пробити півтораметрову загорожу і ще метрів 10 скакати по полю до річки
Ще один міст з заокругленням дороги, але знову ж там відбійник і поручні