УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4438 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 650 11

Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ. ФОТО

Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила менеджмент Запорізького аеропорту на махінаціях. Керівництво цього стратегічного об'єкта допустило порушення при ремонті злітно-посадкової смуги аеродрому, в результаті чого державному бюджету завдано збитків на понад 9 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією слідства, посадовець КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" "закрив очі" на неякісний ремонт смуги, який зробили ще у 2017-2018 роках. Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок.

Неналежне виконання посадовцем своїх службових обов’язків призвело до сплати подвійної вартості робіт та, як наслідок, до завдання економічних збитків комунальному підприємству на більше ніж 9 млн грн.Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ 01
Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ 02

Також дивіться: 11,5 га землі оборонного призначення незаконно приватизували на Хмельниччині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах раніше відкритого кримінального провадження слідчими спецслужби посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Автор: 

аеропорт (1851) Запоріжжя (2282) СБУ (12847) махінації (417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Новини "великого крадівництва" треба подавати в окремій рубриці.
показати весь коментар
07.07.2021 15:19
+5
Мерия Запорожья, пронизана коррупцией. Бюджет города, откровенно разворовывается. Органы правопорядка и контроля бездействуют.
показати весь коментар
07.07.2021 15:36
+4
Та порівняно зі збитками від "Великого крадівництва" - їм премію треба виписати!))))
показати весь коментар
07.07.2021 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новини "великого крадівництва" треба подавати в окремій рубриці.
показати весь коментар
07.07.2021 15:19 Відповісти
пумпидупупупу))
показати весь коментар
07.07.2021 15:22 Відповісти
Та порівняно зі збитками від "Великого крадівництва" - їм премію треба виписати!))))
показати весь коментар
07.07.2021 15:27 Відповісти
Там роССийский дух, там вонет роССией?
показати весь коментар
07.07.2021 15:27 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2021 15:35 Відповісти
Мерия Запорожья, пронизана коррупцией. Бюджет города, откровенно разворовывается. Органы правопорядка и контроля бездействуют.
показати весь коментар
07.07.2021 15:36 Відповісти
Чи є в Україні бодай невеличкий клаптик не вражений корумпованою гидотою ???))))
показати весь коментар
07.07.2021 15:40 Відповісти
Классика жанра - рыба гниёт с головы.
Во всех смыслах.
Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ - Цензор.НЕТ 9432
показати весь коментар
07.07.2021 15:40 Відповісти
"Велике крадівництво " триває !!! Та цих гнид в Україні безліч !!!))))
показати весь коментар
07.07.2021 15:38 Відповісти
В команде Буряка-одни редиски...
показати весь коментар
07.07.2021 15:40 Відповісти
...самые бесстрашные в мире -украинские воры беловоротничковые)), а все потому, что безнаказанны ...сколько уже этих, простых как карандаш "схем", по разворовыванию ими бюджетных народных денег тупизною начальствующей, операми трудягами раскрыто, и никто не сел!)) ...сказочные длб эти судебные и прокурорские правоохранители, и зачем их только из больничек повыпускали)) ...это не государство, это фестиваль, просто праздник какой то непрекращающися, для жулья мелкотравчатого, навозников вчерашних в костюмах нынче от Бриони на мерсах, крузаках-слонах и бэхах, по стране и европе на потеху люду трудовому тамошнему, рассекают !)) ...а всего что сделать нужно, это прецендентное право ввести или на крайняк заморских украиноязычных или англо- даже, судей ввести с переводчиками, да за следаками группу юристов аналитиков из пенсов, аналога миссис Марпл какой, из местных, а лучше размешанных подобрать и с топором следить, кабы хрень всякую подложную в дела уголовные, следаки эти, порой сильно ушлые пушниной подогретые, не заносили. Все, точка. Это сработает, иначе спрут этот мафиозный, вскоре этот мудрый нарид -терпилу, не то что без государства, и без штанов оставит пы.сы!))..для всех правохранителей, в криминальный кодекс, статьи за нарушение законов-от 10- тки! с конфискацией и без права на УДО, ввести..
показати весь коментар
07.07.2021 16:08 Відповісти
 
 