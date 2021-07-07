Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила менеджмент Запорізького аеропорту на махінаціях. Керівництво цього стратегічного об'єкта допустило порушення при ремонті злітно-посадкової смуги аеродрому, в результаті чого державному бюджету завдано збитків на понад 9 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією слідства, посадовець КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" "закрив очі" на неякісний ремонт смуги, який зробили ще у 2017-2018 роках. Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок.

Неналежне виконання посадовцем своїх службових обов’язків призвело до сплати подвійної вартості робіт та, як наслідок, до завдання економічних збитків комунальному підприємству на більше ніж 9 млн грн.



Також дивіться: 11,5 га землі оборонного призначення незаконно приватизували на Хмельниччині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах раніше відкритого кримінального провадження слідчими спецслужби посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.