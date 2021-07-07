Із загиблим у зоні ООС військовим медиком Юрієм Письменним попрощалися в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 липня, у місті Дніпро відбулася церемонія прощання з Юрієм Васильовичем Письменним (позивні Феофан, Батько), 1962 року народження, мешканцем Дніпра, капітаном медичної служби, начальником медичного пункту 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 4 липня близько 14:00 у зоні проведення ООС у Донецькій області внаслідок смертельного осколкового поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання ДніпроTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна триває. У Дніпрі відбулося прощання з військовослужбовцем 93 бригади "Холодний Яр" Юрієм Письменним з позивним Феофан. Він загинув від осколків протитанкової гранати вдень 4 липня. Після панахиди у соборі йому віддали останню шану на Алеї Героїв біля Дніпропетровської обласної адміністрації", - зазначається в повідомленні.

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Юрій Письменний народився 04.03.1962 року. У 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. З молодих років мріяв бути військовим медиком. Займався бізнесом. Після початку бойових дій в Україні вирушив добровольцем на фронт, проходив службу у 1-му добровольчовому мобільному шпиталі імені Пирогова. Наприкінці 2018 року підписав із ЗСУ контракт.

Поховають Героя у селі Старі Кайдаки (район аеропорту).

У нього залишилися дружина, донька та син.























