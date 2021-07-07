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Чиновник Чопського прикордонного загону планував організувати транзитний канал з переміщення нелегалів в ЄС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник Чопського прикордонного загону "гарантував" контрабандистам сприяння в переправленні сигарет до Євросоюзу, а також планував налагодити транзит нелегалів в одну з сусідніх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що до протиправної діяльності посадовець залучив свого підлеглого. Інспектор прикордонної служби мав "не помічати" виявлені правопорушення. За це вони отримували хабарі від "підприємців".

Співробітники СБУ встановили, що зловмисники "гарантували" місцевим контрабандистам сприяння у незаконному переправленні цигарок до ЄС. Також за гроші прикордонники планували налагодити транзит нелегалів до однієї з сусідніх країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У фурі, яка прибула в порт Чорноморська, ховалися троє нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Правоохоронці задокументували факт надання посадовцем хабара підлеглому за сприяння в контрабанді партії тютюнових виробів через державний кордон.

За матеріалами СБУ, організатор схеми та місцевий контрабандист підозрюються за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Чиновник Чопського прикордонного загону планував організувати транзитний канал з переміщення нелегалів в ЄС, - СБУ 01
Чиновник Чопського прикордонного загону планував організувати транзитний канал з переміщення нелегалів в ЄС, - СБУ 02
Чиновник Чопського прикордонного загону планував організувати транзитний канал з переміщення нелегалів в ЄС, - СБУ 03

Автор: 

нелегали (383) прикордонники (1102) СБУ (12847) Закарпатська область (2052)


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Клоун давал концерты для безлера в захвачееной Горловке. И шо? Или автором концерта был "лейтенант" Баканов?
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07.07.2021 17:57 Відповісти
а шо сразу нелегалов , соотечественники от такой качественной кончины эпохи бедности , косяками готовы за кордон переправляться
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07.07.2021 18:05 Відповісти
 
 