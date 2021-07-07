Лікарі кажуть, що є шанс на відновлення рухливості пальців руки пораненого "голосіївським стрільцем" патрульного, - Геращенко. ФОТО
Є шанс, що лікарям вдасться відновити пальці патрульного поліції, прострелені "голосіївським стрільцем". Незалежно від того, чим закінчиться лікування, він залишиться працювати в лавах Національної поліції.
Про це написав у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Це був вистріл картеччю з мисливської рушниці через двері. Зараз хірурги лікарні імені Шалімова своїми золотими руками збирають кістки кисті Сергія до купи. Вони кажуть, що якщо не буде ускладнень і нагноєнь, то є шанс, що через пів року пальці знову працюватимуть. Сподіваємось, що все буде добре, хоча, звісно, рука Сергія не буде такою як раніше", - пише заступник міністра.
За його словами, Сергій служить в поліції два роки та отримує зарплатню близько 14 тисяч гривень.
"Це менше ніж отримують в Києві водії таксі та маршруток, які, як правило, не ризикують життям та здоров’ям заради інших. Сергію сьогодні було дуже боляче. Але він знав, на що йде, коли пішов працювати в поліцію. На його прикладі прошу всіх громадян поважати та шанувати роботу простих поліцейських, бо саме вони стоять на сторожі громадського спокою, служать та захищають інтереси і права українського народу", - закликав Геращенко.
Він пообіцяв, що патрульного залишать на роботі в Нацполіції, незалежно від результатів лікування: "Незалежно від того, чим закінчиться лікування руки Сергія, він залишиться працювати в лавах Національної поліції, навіть якщо не зможе за станом здоров’я бути патрульним. Один за всіх і всі за одного!".
Нагадаємо, 7 липня в Києві вводили спеціальну поліцейську операцію для затримання особи, яка поранив поліцейського і цивільного чоловіка. Пізніше стало відомо, що стрільця затримали. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за замах на життя правоохоронця.
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Ну так кто ему мешал пойти работать в такси?? Но дон же в ментовку пошел...типа на меньше...но с гарантией...а еще и пенсия...а еще и выслуга...и медстраховка...все то что таксисту никогда не светит..
просто видно шо Геращенок поднапрягся и видно что брюки выдержали.
вспомнилось Маски в ресторане - пересмотри. там тоже хряк типо так дегустиовал вино шо Арахамия бы обосрался
Но именно здесь Антоша пообещал оставить на службе раненого ,независимо от заключения медкомиссии о пригодности к службе. Не зная еще всех обстоятельств произошедшего
Не для того ли ,что бы раненый полицейский молчал о том кто послал его в ту квартиру И с какой задачей? Другую причину не представляю