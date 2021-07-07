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Лікарі кажуть, що є шанс на відновлення рухливості пальців руки пораненого "голосіївським стрільцем" патрульного, - Геращенко. ФОТО

Є шанс, що лікарям вдасться відновити пальці патрульного поліції, прострелені "голосіївським стрільцем". Незалежно від того, чим закінчиться лікування, він залишиться працювати в лавах Національної поліції.

Про це написав у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Це був вистріл картеччю з мисливської рушниці через двері. Зараз хірурги лікарні імені Шалімова своїми золотими руками збирають кістки кисті Сергія до купи. Вони кажуть, що якщо не буде ускладнень і нагноєнь, то є шанс, що через пів року пальці знову працюватимуть. Сподіваємось, що все буде добре, хоча, звісно, рука Сергія не буде такою як раніше", - пише заступник міністра.

За його словами, Сергій служить в поліції два роки та отримує зарплатню близько 14 тисяч гривень.

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"Це менше ніж отримують в Києві водії таксі та маршруток, які, як правило, не ризикують життям та здоров’ям заради інших. Сергію сьогодні було дуже боляче. Але він знав, на що йде, коли пішов працювати в поліцію. На його прикладі прошу всіх громадян поважати та шанувати роботу простих поліцейських, бо саме вони стоять на сторожі громадського спокою, служать та захищають інтереси і права українського народу", - закликав Геращенко.

Він пообіцяв, що патрульного залишать на роботі в Нацполіції, незалежно від результатів лікування: "Незалежно від того, чим закінчиться лікування руки Сергія, він залишиться працювати в лавах Національної поліції, навіть якщо не зможе за станом здоров’я бути патрульним. Один за всіх і всі за одного!".

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Лікарі кажуть, що є шанс на відновлення рухливості пальців руки пораненого голосіївським стрільцем патрульного, - Геращенко 01

Нагадаємо, 7 липня в Києві вводили спеціальну поліцейську операцію для затримання особи, яка поранив поліцейського і цивільного чоловіка. Пізніше стало відомо, що стрільця затримали. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за замах на життя правоохоронця.

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Автор: 

Київ (19528) поранення (2806) Геращенко Антон (935) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+13
Геращенко каким боком ты к полиции? Иди колесо обозрения пили. Ты уже по Княжичам накоментировал. Только в дурке слушать можно было.
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07.07.2021 18:56
+12
Сейчас идет расследование, каким образом полицейские оказались перед рейдерами ( на линии огня), которые пришли выселять собственника квартиры. Там все не просто и не однозначно Гандоша.
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07.07.2021 18:50
+12
Квартира кредитная Дельта-банка с 2008 года. Идут суды, но делки сумели продать квартиру, которую купил тесть какого-то жирного ментовского начальника (так пишут в Фб). Продали с жильцом. Коллекторы пришли выселять и получили от того жильца картечь через дверь. пострадавший "гражданский" - харьковский коллектор Лобанов.
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07.07.2021 19:17
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то меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьемИсточник: https://censor.net/ru/p3275746

Ну так кто ему мешал пойти работать в такси?? Но дон же в ментовку пошел...типа на меньше...но с гарантией...а еще и пенсия...а еще и выслуга...и медстраховка...все то что таксисту никогда не светит..
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07.07.2021 18:49 Відповісти
Лол, порівняв останнє бидло - таксистів і молодого патрульного, який, швидше за все пішов туди за якимись своїми ідеалами.
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07.07.2021 19:04 Відповісти
Навіщо було лізти патрульному до дверей озброєного правопорушника? Де спецназ? Авакова потрібно знімати з посади! В поліції бардак, через який втрачають працездатність та отримують каліцтва молоді поліціянти!
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07.07.2021 19:13 Відповісти
Кожен, до кого вони приходять, може бути озброєним, в США в багатьох штатах всі озброєні. Спецназ не для того.
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08.07.2021 12:05 Відповісти
Сейчас идет расследование, каким образом полицейские оказались перед рейдерами ( на линии огня), которые пришли выселять собственника квартиры. Там все не просто и не однозначно Гандоша.
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07.07.2021 18:50 Відповісти
Какого хера это патрульный делал с рейдерами?Баблишко заплатили ?а говорите мало пулучают
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07.07.2021 18:55 Відповісти
Подрабатывал...антошка ж говорит зарплата маленькая...😀
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07.07.2021 19:02 Відповісти
шо? и тут как в Княжичах?......
просто видно шо Геращенок поднапрягся и видно что брюки выдержали.
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07.07.2021 19:05 Відповісти
Так, а чего к мужику в квартиру ломились то, кто-то понял?
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07.07.2021 18:56 Відповісти
Квартира кредитная Дельта-банка с 2008 года. Идут суды, но делки сумели продать квартиру, которую купил тесть какого-то жирного ментовского начальника (так пишут в Фб). Продали с жильцом. Коллекторы пришли выселять и получили от того жильца картечь через дверь. пострадавший "гражданский" - харьковский коллектор Лобанов.
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07.07.2021 19:17 Відповісти
шкода не здох-той лобанов ! ****!
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07.07.2021 19:24 Відповісти
Потому Антоша за патрульного горло и дерет,что квартиру освобождали для жирного мусора. Из патрульного делают героя-Капитана Голосеево,что -бы не было вопросов :"А что собственно он там делал"?
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07.07.2021 20:32 Відповісти
Так ото ж так надеялись что застрелится сам или грохнут при задержании, а он живой, но еще не вечер.
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07.07.2021 19:56 Відповісти
Геращенко каким боком ты к полиции? Иди колесо обозрения пили. Ты уже по Княжичам накоментировал. Только в дурке слушать можно было.
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07.07.2021 18:56 Відповісти
В такси можно(как вариант)
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07.07.2021 18:59 Відповісти
эту рожу увидеть? да пассажиры его закормять до 300 кг., а потом он скажет что это были.... за кого эта туша щас то? - а, Разумков падла, накормил свинью свининой )))
вспомнилось Маски в ресторане - пересмотри. там тоже хряк типо так дегустиовал вино шо Арахамия бы обосрался
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07.07.2021 19:10 Відповісти
Водитель маршрутки до конца жизни за рулем ездить будет, если здоровье позволит. А наши менты уже с 45- ти, с хорошей пенсией гулять могут.
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07.07.2021 18:56 Відповісти
так че ты еще не мент раз все так круто?
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07.07.2021 18:59 Відповісти
а при чем тут армия то? я вот смело иду себе а военком бежит куда то сзади и никак не оббежит то. я просто мастерас по бегу)))
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07.07.2021 19:07 Відповісти
Так чего ты еще не водитель маршрутки? раз там так все классно, со слов Геращенко
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07.07.2021 19:14 Відповісти
Тонічка на маршрутках не їзде! Не той тоннаж!
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07.07.2021 19:22 Відповісти
Кожному - своє.
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07.07.2021 19:34 Відповісти
Жиртрест довбаний, не малюй з того превертня в погонах героя, мусор,що вирішив підзаробити на рейдерстві не прліцейський. В першу чергу мають розслідувати що воно там робило і на яких підставах здійснювало розбійний напад на квартиру.
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07.07.2021 19:21 Відповісти
Тонька вже облизала тарілку!
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07.07.2021 19:21 Відповісти
Тоха казкар або хворий... Шанувати роботу тих хто допомогає колекторам викидати з хити людей??? Ми що у Кацапії живемо? Точно хворий...
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07.07.2021 19:32 Відповісти
Как же он теперь будет квартиры вместе с коллекторами отжимать и взятки брать.
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07.07.2021 19:51 Відповісти
Вы бл**** ему еще героя Украины дайте, участника Боевых действий и квартиру. Нашли с кого героя делать. Получил по рукам за то что в чужую квартиру лез и поделом ему.
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07.07.2021 19:52 Відповісти
ага квартиру стрелка
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08.07.2021 09:27 Відповісти
Антонина, так мусора в отличии от водителей такси не вкалывают по 20 часов в сутки в пробках и по праздникам. А сидят в своих патрульных машинах, кофе пьют, анекдоты травят и вечерами напарниц возле озера на Борщаговке потра*****хивают.
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07.07.2021 19:56 Відповісти
Судя по сюжету Аваков занимается рейдерством квартир. Зачем полицай ломился в квартиру - молчит свобода слова.
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07.07.2021 20:20 Відповісти
Если у полицая не было судебного ордера человек совершенно правильно стрелял по рейдерам и не понятно за что его задержали. Полицай похоже обслуживал рейдерскую банду.
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07.07.2021 20:30 Відповісти
Приплели что грозил поджечь квартиру,запах бензина кто то "унюхал" Все это -для оправдания штурма квартиры,еще и террористом объявят.
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07.07.2021 20:35 Відповісти
Сколько случаев ,когда полицейский получает травму,ранение при исполнении? Очень много.
Но именно здесь Антоша пообещал оставить на службе раненого ,независимо от заключения медкомиссии о пригодности к службе. Не зная еще всех обстоятельств произошедшего
Не для того ли ,что бы раненый полицейский молчал о том кто послал его в ту квартиру И с какой задачей? Другую причину не представляю
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07.07.2021 20:43 Відповісти
Краще нехай відрубають руку тому поліціянту який прийняв участь в рейдерському віджатті квартири у громадянина України. Оце все що потрібно знати про поліцію Авакова. І тепер брешуть на всіх каналах виставляючи громадянина "сумасшедшим".
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07.07.2021 21:40 Відповісти
Хай вавлит дворником работать. Нечего отбирать жилье. Козлы. Где рейдерство. там и полиция. Не жалко
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08.07.2021 08:09 Відповісти
 
 