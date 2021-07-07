Пораненому під час стрілянини в Києві поліцейському Василенку зробили операцію. ФОТО

Постріл з-за зачинених дверей роздробив поліцейському Сергію Василенку кисть правої руки. Лікарі борються за те, щоб врятувати йому руку.

Про це пише у фейсбуці заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Пораненому поліцейському Сергію Василенку - 27 років. Він колишній військовослужбовець, у поліції 2 роки.

"Сьогодні під час виконання службового завдання Сергія було серйозно поранено пострілом з рушниці у двері. Це ситуація, яка ще раз доводить, що небезпека чекає патрульних навіть там, де її ніколи не очікував. І будь-який виклик може стати останнім..." - пише Білошицький.

Врятувати руку Сергія намагаються хірурги лікарні ім. Шалімова. Він уже переніс одну операцію, попереду - довгий процес лікування і реабілітації з непередбачуваним результатом.

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"Патрульний залишиться в нашій родині і на службі, не дивлячись на результат лікування, хоча ми віримо в повне відновлення!" - пообіцяв Білошицький.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулих на місце поліцейських, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали.







