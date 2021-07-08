Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро "допомагала" оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області правоохоронці затримали інспекторку одного з прикордонних підрозділів за корупцію і зловживання впливом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Військовослужбовицю затримали поблизу місця проживання під час отримання нею третьої частини неправомірної вигоди – 3 тисяч євро. Встановлено, що загальна сума неправомірної вигоди складала 8000 євро. За такі кошти інспектор обіцяла сприяти у швидкому отриманні іноземного громадянства, використовуючи власні контакти у дипломатичних установах.

У вартість "послуг" жінка також включила перевірку паспортного документа за допомогою баз даних прикордонних відомств України та іноземної держави а також сприяння у безперешкодному перетинанні кордону. Забезпечуючи підготовку паспортів країн ЄС та Ізраїлю жінка послуговувалася власними зв’язками в Україні та закордоном", - йдеться в повідомленні.





Під час обшуку в оселі прикордонниці виявили паспорт громадянина Угорщини, виданий на її ім’я, травматичний пістолет без дозвільних документів та паспорт Азербайджанської Республіки (ймовірно з підробленою інформаційною сторінкою) на ім’я третьої особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ. ВІДЕО+ФОТО





Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК "Зловживання впливом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО