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Новини Фото Хабарники
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Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро "допомагала" оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області правоохоронці затримали інспекторку одного з прикордонних підрозділів за корупцію і зловживання впливом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро допомагала оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ 01

"Військовослужбовицю затримали поблизу місця проживання під час отримання нею третьої частини неправомірної вигоди – 3 тисяч євро. Встановлено, що загальна сума неправомірної вигоди складала 8000 євро. За такі кошти інспектор обіцяла сприяти у швидкому отриманні іноземного громадянства, використовуючи власні контакти у дипломатичних установах.

У вартість "послуг" жінка також включила перевірку паспортного документа за допомогою баз даних прикордонних відомств України та іноземної держави а також сприяння у безперешкодному перетинанні кордону. Забезпечуючи підготовку паспортів країн ЄС та Ізраїлю жінка послуговувалася власними зв’язками в Україні та закордоном", - йдеться в повідомленні.

Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро допомагала оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ 02
Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро допомагала оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ 03

Під час обшуку в оселі прикордонниці виявили паспорт громадянина Угорщини, виданий на її ім’я, травматичний пістолет без дозвільних документів та паспорт Азербайджанської Республіки (ймовірно з підробленою інформаційною сторінкою) на ім’я третьої особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ. ВІДЕО+ФОТО

Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро допомагала оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ 04
Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро допомагала оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ 05

Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК "Зловживання впливом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4711) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) прикордонники (1102) Закарпатська область (2053)


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Топ коментарі
+19
Военнослужащая. Инспектор погран. службы. Паспорт Венгрии.
В этой новости прекрасно всё
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08.07.2021 00:12
+7
Венгры в Украине пограничники. Баканова на мыло!
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08.07.2021 01:28
+5
Такие люди должны быть в администрации президента!
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08.07.2021 01:23
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Военнослужащая. Инспектор погран. службы. Паспорт Венгрии.
В этой новости прекрасно всё
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08.07.2021 00:12 Відповісти
да там у всех пограничников по несколько паспортов, и это давно уже не новость
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08.07.2021 00:17 Відповісти
А есть такое слово пограничница?
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08.07.2021 00:30 Відповісти
Мне вот интересно, есть ли такое слово как водитильница
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09.07.2021 12:55 Відповісти
Ну такого слова як водитєль (водітєльніца), думаю, немає в українській мові. Є слово водій (він), та, думаю, з нововведеннями, водійка (вона)
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09.07.2021 14:55 Відповісти
Свинарчук банкрут!!! Суд визнав корпорацію «Богдан» банкрутом і розпочав процедуру ліквідації підприємства. Борг компанії складає 6.7 млрд грн (а ще НАБУ веде розслідування по нанесенню державі збитків на 17 млн грн). Так буває, коли підприємство будує бізнес модель під дерибан бюджету країни (держзамовлення) і забуває про інші види заробітку (в приватному секторі, в тч за кордоном). І от як тільки Порошенка прибрали з АП, а Гладковського з РНБО, тут же їх спільне підприємство втратило держзамовлення і збанкрутіло!

Та воно не просто збанкрутіло, його довели до стану боргу в 7 лярдів. ось тепер бажалось би реально посадок... бо гроші не на зарплатню пішли, а уплили до фірм прокладок. А Гладковський-Свинарчук зараз "застрелиться", щоб на Пецю не вийшли і не спитали де лярди !!?? (с)
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08.07.2021 00:43 Відповісти
Телепню! А тепер постав собі просте питання: "А хто забрав у підприємства оборонного значення під час війни оборонзамовлення і довів його до банкрутства?"
А потім уже мели те що молов - якщо совісті вистачить!
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08.07.2021 06:13 Відповісти
Такие люди должны быть в администрации президента!
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08.07.2021 01:23 Відповісти
Венгры в Украине пограничники. Баканова на мыло!
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08.07.2021 01:28 Відповісти
Сфера услуг и ничего личного
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08.07.2021 01:46 Відповісти
8 тыс за мадярский паспорт - очень дорого.
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08.07.2021 05:32 Відповісти
"Качанівка" в очікуванні! (В "Макошино" жіночого відділення нема!)
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08.07.2021 06:15 Відповісти
У меня тоже есть возможность помогать в частном порядке и чего ради мне это делать бесплатно? Фото у нее дома сделано. Все материалы есть в инете, надо уметь пользоваться и правильно все делать оформляя документы через инет.
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08.07.2021 06:52 Відповісти
Состав преступления в чем????
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08.07.2021 07:10 Відповісти
щось теж не доганяю, не вона ж їх робить і не від неї залежить, тому зловживання немає. а інакше або шахрайство або взагалі нічого.
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08.07.2021 17:02 Відповісти
на фото её маеточок? бедновато как-то
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08.07.2021 07:24 Відповісти
8 косарей евро? Это ж какой страны паспорт так дорого стоит?
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08.07.2021 09:16 Відповісти
Взятка, это когда связано с исполнением должностных обязанностей!
В её обязанности входило незаконное оформление паспортов?
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08.07.2021 09:39 Відповісти
Ну тут и ежу понятно что документы фальшивые На что нород так ведется
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08.07.2021 09:47 Відповісти
вообще не понимаю где тут криминал.
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08.07.2021 16:06 Відповісти
 
 