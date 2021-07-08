Кримінального авторитета, який перебував у міжнародному розшуку, затримано на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

Працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів. Найближчим часом планується його передати правоохоронцям країни - ініціатора розшуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Оперативники Управління міграційної поліції встановили, що в одній із пенітенціарних установ області має звільнятися 34 - річний громадянин сусідньої держави, який має суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в регіоні. Він відбував 10 років позбавлення волі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяло смерть потерпілого, та злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань.

Після відповідної перевірки поліцейські з’ясували, що зазначений іноземець розшукується Інтерполом за вчинення у себе на батьківщині особливо тяжких злочинів – зґвалтування із погрозою вбивства та розбою, поєднаного з насиллям та грабежем.

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Міграційна поліція 7 липня затримала згаданого небезпечного злочинця на підставі ухвали суду, винесеної за клопотанням прокуратури області.



Фото: сайт поліції

За словами начальника Управління міграційної поліції Кирила Доценка, вказаного кримінального іноземця правоохоронні органи сусідньої держави розшукували більше десяти років. Суд піддав затриманого екстрадиційному арешту. Найближчим часом планується його передача правоохоронцям країни-ініціатора розшуку.