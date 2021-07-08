УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Фото
10 662 10

Кримінального авторитета, який перебував у міжнародному розшуку, затримано на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

Працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів. Найближчим часом планується його передати правоохоронцям країни - ініціатора розшуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Оперативники Управління міграційної поліції встановили, що в одній із пенітенціарних установ області має звільнятися 34 - річний громадянин сусідньої держави, який має суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в регіоні. Він відбував 10 років позбавлення волі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяло смерть потерпілого, та злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань.

Після відповідної перевірки поліцейські з’ясували, що зазначений іноземець розшукується Інтерполом за вчинення у себе на батьківщині особливо тяжких злочинів – зґвалтування із погрозою вбивства та розбою, поєднаного з насиллям та грабежем.

Також читайте: Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту

Міграційна поліція 7 липня затримала згаданого небезпечного злочинця на підставі ухвали суду, винесеної за клопотанням прокуратури області.

Кримінального авторитета, який перебував у міжнародному розшуку, затримано на Вінниччині 01
Фото: сайт поліції

За словами начальника Управління міграційної поліції Кирила Доценка, вказаного кримінального іноземця правоохоронні органи сусідньої держави розшукували більше десяти років. Суд піддав затриманого екстрадиційному арешту. Найближчим часом планується його передача правоохоронцям країни-ініціатора розшуку.

Автор: 

Вінницька область (1018) Інтерпол (376) Нацполіція (15202) розшук (653) екстрадиція (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
оте мале миршавеньке плюгаве афтаритет?
показати весь коментар
08.07.2021 09:34
+1
В 24 года нормальный пацан должен уже третью ходку тарабанить.
показати весь коментар
08.07.2021 09:40
+1
"Соседнее государство" - риторика зеленых чмырей, это кацапия.
показати весь коментар
08.07.2021 10:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2021 09:30 Відповісти
оте мале миршавеньке плюгаве афтаритет?
показати весь коментар
08.07.2021 09:34 Відповісти
Он в кепке 😀 может грузин
показати весь коментар
08.07.2021 09:36 Відповісти
Може грузин, а може с какой нибудь Сызрани чоткий пацык.
показати весь коментар
08.07.2021 09:39 Відповісти
Та ще і в червоних революційних трусах.
показати весь коментар
08.07.2021 09:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/357098

Он берёт интеллектом.....
показати весь коментар
08.07.2021 09:52 Відповісти
Йому 34 і 10 років він сидів,тобто вже в 24 роки встиг стільки начудити,що буде ще сидіти в засекреченій країні
показати весь коментар
08.07.2021 09:38 Відповісти
В 24 года нормальный пацан должен уже третью ходку тарабанить.
показати весь коментар
08.07.2021 09:40 Відповісти
Под "той стороной", как обычно, стыдливо замаскировать Рашку?
показати весь коментар
08.07.2021 09:45 Відповісти
"Соседнее государство" - риторика зеленых чмырей, это кацапия.
показати весь коментар
08.07.2021 10:03 Відповісти
 
 