УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Фото
43 929 132

Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту Анталії затримується рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту без води і їжі.

Про це Цензор.НЕТ повідомив один з пасажирів.

"Причин затримки не називають як і термінів подальшої затримки рейсу", - розповів він.

Зазначається, що рейс відкладають на 1-2 години вже четвертий раз.

Крім того, серед пасажирів є немовлята, найближчим часом їх не буде чим годувати.

У той же час, в авіакомпанії і посольстві цю ситуацію ігнорує, розповідають пасажири.

Також дивіться: Рейс "Київ - Ужгород" затримали через те, що "слуга народу" Тищенко вирішив познімати себе на відео, - журналіст. ВIДЕО

Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята 01
Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята 02
Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята 03

Автор: 

аеропорт (1851) Туреччина (3502) українці (2539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Грудные дети?вот сейчас расплачусь из за кретинов ,которые с грудным дитем, в ковид ,поперлась на курорт...
показати весь коментар
08.07.2021 10:02
+24
ничего с ними не станется, пусть сидят
показати весь коментар
08.07.2021 09:46
+22
если взяли на себя ответственность лететь с грудными детьми, то не нойте "спасайте нас все"
показати весь коментар
08.07.2021 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зараз краще відпочивати вдома , хоча б років 5-6 , поки ковідний дурдом не закінчиться . А заодно і ціни зменшаться .
показати весь коментар
08.07.2021 13:25 Відповісти
Так некоторые направления наоборот сейчас очень выгодные - та же турция весной была очень дешевой (ну потому что московитов туда не пускали), Египет тоже зимой был намного дешевле чем обычно. Так что хоть и карантин, а наоборот можно и дешевле отдохнуть.
показати весь коментар
08.07.2021 23:34 Відповісти
так выглядит дешёвый отдых в Египте:

Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята - Цензор.НЕТ 6668
показати весь коментар
09.07.2021 08:28 Відповісти
Не очень понимаю. У нас 1 самолет - перевозит людей и в отель с 3мя звездами и в отель с 5ью звездами. Или по вашему если вы купили дешевую путевку, то вас на кукурузнику туда будут везти? ))))
показати весь коментар
10.07.2021 23:49 Відповісти
Сейчас не об єтом.А о том что дешманская путьовка - старій самольот.
показати весь коментар
10.07.2021 23:55 Відповісти
Как же не об этом? значит вы сами себе противоречите))) От выбранной вами путевки самолет не меняется) хоть в 2 звезды заселяйтесь, полетите вы на том же самолете что и люди купившие отдых в 5 звездах с ультраолинклюзив
показати весь коментар
13.07.2021 09:43 Відповісти
меняется. дешёвая путьовка - старый самолёт.
показати весь коментар
13.07.2021 10:15 Відповісти
Теперь я понял че у тебя ник "психбольница"
показати весь коментар
13.07.2021 13:17 Відповісти
Какой ты понятливый стал после приёма колёсиков!
показати весь коментар
13.07.2021 13:25 Відповісти
Хорошо бы Вы со своими грудными детьми еще ч10 асов 20 там посидели.из- за одной такой " заботливой"мамочки пассажиры всего самолета прилетают уставшие, когда их младенец орет 3 часа подряд. Особенно ночью, да если еще ехать долго потом людям от аэропорта. Так что им так и надо. Они же не думают о детях, когда прутся с ними так далеко, в жару, в сезон. Остальным пассажирам сочуствую.
показати весь коментар
08.07.2021 15:52 Відповісти
Цензор вже окупували фанатики сраного клоуна, яких бомбить від того, що люди змогли полетіти кудись відпочити. Гниди, заздріть і чекайте далі мани небесної від Зеленського. Вам така ситуація це не грозить.
показати весь коментар
08.07.2021 15:58 Відповісти
Шо опять Бодрум виноват? https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-utq
показати весь коментар
08.07.2021 15:59 Відповісти
Зачем это постить?!
Главный вопрос по теме, ну И ЧТО ?!
ответ ... нечего с "грудными детьми" по анталиям кататься.
показати весь коментар
08.07.2021 17:37 Відповісти
чего еще расскажешь? чего еще порекомендуешь незнакомым людям?
показати весь коментар
08.07.2021 17:57 Відповісти
Например, не пойти ли тебе на***й, бот.
показати весь коментар
08.07.2021 22:15 Відповісти
не могу, конечный пункт предложенного тобой маршрута находится во рту твоей мамы
показати весь коментар
09.07.2021 09:57 Відповісти
зачем грудных детей мучить - подождали бы хотя бы до их 2-х летия - это и на здоровье может сказаться - тепловой удар, температура, антисанитария.
показати весь коментар
08.07.2021 21:14 Відповісти
Всяко лучше для детей быть на море, чем сидеть в каменных джунглях.
показати весь коментар
08.07.2021 17:58 Відповісти
мне б ваши проблемы мажорьи..можете в море упасть для профилактики))) то же мне обуза нации
показати весь коментар
08.07.2021 19:18 Відповісти
О чём новость? Ежедневно десятки миллионов пассажиров не могут вовремя откуда - то вылететь.... Чем эта кучка дебилов уникальна и интересна? Сидят? Пусть сидят. Не хотят сидеть,пусть пойдут и утопятся....Никаких проблем не вижу...
показати весь коментар
08.07.2021 20:18 Відповісти
А в неотапливаемом аэровокзале Оренбурга слабо сутки...задержка рейса нелетная погода...на улице -40, в аэровокзале -10...веселуха
Или в Казахстане в июле без всяких кондишинов
Я тоже хочу в турции на курорте помучаться...да зарплата не позволяет...
показати весь коментар
08.07.2021 20:33 Відповісти
сейчас бы еще за мажоров переживать которые жопы греют на морях...
показати весь коментар
08.07.2021 20:56 Відповісти
при деньгах и голодные?
показати весь коментар
08.07.2021 21:51 Відповісти
вероятно, адиннарит.
показати весь коментар
09.07.2021 08:31 Відповісти
тут все комменты на русском, и дальше что?
показати весь коментар
09.07.2021 09:58 Відповісти
С грудными детьми надо дома сидеть, а не по Анталиям разъезжать?
показати весь коментар
09.07.2021 06:24 Відповісти
а вот и нет, хахаха, груднички должны работать реквизитом для инстасамок, Донаты, блогерша, яжмать!
показати весь коментар
09.07.2021 08:30 Відповісти
в Турецком аэропорту закончилась еда и вода? или у туристов закончился отельный оллинклюзив?
показати весь коментар
09.07.2021 07:50 Відповісти
Из года в год ажур ейр задерживает вылет обратно. Как всегда. У нас задержали на сутки как-то.
показати весь коментар
09.07.2021 08:16 Відповісти
А что блин зависть душит что сами не отдыхаете?Когда нибуть это у вас пройдет ?
показати весь коментар
09.07.2021 13:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 