Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту Анталії затримується рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту без води і їжі.

Про це Цензор.НЕТ повідомив один з пасажирів.

"Причин затримки не називають як і термінів подальшої затримки рейсу", - розповів він.

Зазначається, що рейс відкладають на 1-2 години вже четвертий раз.

Крім того, серед пасажирів є немовлята, найближчим часом їх не буде чим годувати.

У той же час, в авіакомпанії і посольстві цю ситуацію ігнорує, розповідають пасажири.

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