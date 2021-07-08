Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В аеропорту Анталії затримується рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту без води і їжі.
Про це Цензор.НЕТ повідомив один з пасажирів.
"Причин затримки не називають як і термінів подальшої затримки рейсу", - розповів він.
Зазначається, що рейс відкладають на 1-2 години вже четвертий раз.
Крім того, серед пасажирів є немовлята, найближчим часом їх не буде чим годувати.
У той же час, в авіакомпанії і посольстві цю ситуацію ігнорує, розповідають пасажири.
Топ коментарі
+29 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар08.07.2021 10:02
+24 Aleks_15
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+22 Aleks_15
показати весь коментар08.07.2021 09:52
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Главный вопрос по теме, ну И ЧТО ?!
ответ ... нечего с "грудными детьми" по анталиям кататься.
Или в Казахстане в июле без всяких кондишинов
Я тоже хочу в турции на курорте помучаться...да зарплата не позволяет...