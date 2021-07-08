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20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і пам'ятників на кладовищі в Стрию, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і пам'ятників на кладовищі в м. Стрий Львівської області. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Сьогодні, близько 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста Стрий про те, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського у райцентрі, невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

Прибувши на місце, правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських, він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 20-річний житель Стрия. Як попередньо встановили правоохоронці, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і памятників на кладовищі в Стрию, - Нацполіція 01
20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і памятників на кладовищі в Стрию, - Нацполіція 02
20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і памятників на кладовищі в Стрию, - Нацполіція 03
20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і памятників на кладовищі в Стрию, - Нацполіція 04

Автор: 

Нацполіція (15205) вандалізм (430) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+27
На каменоломню дебила! Пускай теперь собственноручно вытачивает из прамора столько же - сколько сломал!!! Тварь такая!!!
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08.07.2021 10:57
+24
Не,ну не дебил,*** !
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08.07.2021 10:47
+23
обичний ватник таких 75%
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08.07.2021 11:25
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Не,ну не дебил,*** !
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08.07.2021 10:47 Відповісти
На каменоломню дебила! Пускай теперь собственноручно вытачивает из прамора столько же - сколько сломал!!! Тварь такая!!!
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08.07.2021 10:57 Відповісти
обичний ватник таких 75%
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08.07.2021 11:25 Відповісти
Гмм...Так це ареал обітанія виключно свідків другого приходу...
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08.07.2021 11:29 Відповісти
Скоріше за все він і є дебілом. Гляньте на фото. Криве за одну сторону, ще й дебіл кончений. Схоже, що такого й найняли лаптєногі. А шо? Спросу з нього ніякого...
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08.07.2021 12:24 Відповісти
Ще й в спортивному костюмі - дебіл, ще й гопнік 100%!
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08.07.2021 14:11 Відповісти
Прибить подонка!👿
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08.07.2021 14:58 Відповісти
Та дебил, конечно
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08.07.2021 16:43 Відповісти
небось для видосиков в тиктоке
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08.07.2021 10:48 Відповісти
Які там відосики! І без психіатра по зовнішньому вигляду і діях видно, що воно ***.....е створіння, жертва п*яного зачаття.
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08.07.2021 10:52 Відповісти
Спросить,- кто заказал ? Мастерская по изготовлению тех крестов и прочей атрибутики. Стекольщики дарили пацанам рогатки....
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08.07.2021 10:49 Відповісти
Як варіант...
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08.07.2021 10:56 Відповісти
Покроет ли ущерб стоимость его жилья...
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08.07.2021 10:49 Відповісти
вряд ли оно у него есть .. а вот почки, печень и сердце покрыли бы сполна .. но это же не гуманно ...
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08.07.2021 10:53 Відповісти
Останется одна голова профессора Доуэля.
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08.07.2021 11:25 Відповісти
Ну платники податків на московії ж оплачують смолоскипи на "вічному вогню" для смаження шашликів, ну і наші оплатять.
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08.07.2021 11:06 Відповісти
О, вже тут. Здрісті, посрамшьі москальіку?
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08.07.2021 11:17 Відповісти
Довбень з Бугульми не второпає, що січові стрільці в переважності були солдатами Російської імперіїї, хоча для нащадка тих, хто грав у футбол головами адміралів Нахімова та Корнілова це норма.
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08.07.2021 11:23 Відповісти
Камунячий нащадок.
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08.07.2021 10:51 Відповісти
Навряд, просто йолоп, січові це ж не бандерівці.
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08.07.2021 11:07 Відповісти
Коли червоні під час 2 Світової зайшли до Європи, то чекісти вишукували хто брав участь в січових стрільцях, армії УНР, махновців і т.п.
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08.07.2021 11:30 Відповісти
Сатаніст? Не думаю.
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08.07.2021 10:52 Відповісти
Конченый идиот. Походу за зеленского голосовал.
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08.07.2021 10:52 Відповісти
такие даже не знают что такое выборы .. и их у нас 10 млн. ...
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08.07.2021 10:54 Відповісти
Там ніхто не голосував за Зєлю?
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08.07.2021 11:03 Відповісти
Ви не пам'ятаєте хоча б приблизно скільки відсотків віддала Львівщина за Порошенко і скільки за Зєлю?
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08.07.2021 11:06 Відповісти
Від Січових Порошенко і Зеленський ще далі.
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08.07.2021 11:10 Відповісти
Важливо ЩО в голові в такого вандала, що спонукало його громити саме ці хрести?
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08.07.2021 11:12 Відповісти
Може переплутав з ОУН, москалі ж ідіоти на 90 відсотків..., так можна і з могилами тамплієрів боротись.
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08.07.2021 11:14 Відповісти
Ну кого можна найняти для такої роботи, довбня, який програв у фруктики в автоматах все о мав і заліз в борги.
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08.07.2021 11:15 Відповісти
Може.
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08.07.2021 11:15 Відповісти
На таких меморіалах давно пора класти камери, які вартують 20 доларів, тоді б його зупинили на третьому хресті.
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08.07.2021 11:20 Відповісти
20 років, невідомо чи йому було 18 в квітні 2019....
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08.07.2021 11:20 Відповісти
Людина висловила припущення, що грунтується на діях неадеквата.
А ви можете спробувати спитати. І нам розказати.
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08.07.2021 11:24 Відповісти
В утіль... Такого дебіла не виправити
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08.07.2021 10:53 Відповісти
сам???? та вірастюк порівняно з ним - шмаркля маломощна
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08.07.2021 10:59 Відповісти
Не пішло крушити могили нквдешників, а саме січових стрільців.
Явно сепарюга.
Питання: це його власна ініціатива чи виконував замовлення?
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08.07.2021 11:00 Відповісти
НУВС і Січові існували в різні часи.
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08.07.2021 11:08 Відповісти
У цьому випадку дійсно какая_разніца коли існували?
Важливо на чій стороні вони були, за Україну чи проти неї.
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08.07.2021 11:11 Відповісти
Хм, а тут ми впираємся в 2 гетьманів серед 3 українців, вони наприклад були проти Скоропадського, який провів першу українізацію в свому 34-му корпусі, просто вигнав всіх з неукраїнськими прізвищами, до СРСР це був показник.
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08.07.2021 11:18 Відповісти
Ви думаєте це упороте з відео знає про такі деталі?
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08.07.2021 11:25 Відповісти
Ні звичайно, 70 відсотків на ЦН не знає, просто якщо щось "українське" в довбнів енурез.
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08.07.2021 11:29 Відповісти
урод
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08.07.2021 11:01 Відповісти
А вот это как раз НЕ похоже на десткую шалость!
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08.07.2021 11:13 Відповісти
Тим більше, валив не всі хрести підряд, а лише на могилах січових стрільців...
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08.07.2021 14:17 Відповісти
А що це за могили ?
Явно не звичайних людей.
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08.07.2021 11:33 Відповісти
певно вандал віруючий рпц.
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08.07.2021 11:34 Відповісти
Січових стрільців...
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08.07.2021 14:17 Відповісти
Напоминаем рассказ Конан Дойла - Шесть Наполеонов, там где преступник искал драгоценный камень внутри бюста ) Я бы побеседовал с этим пацанчиком...
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08.07.2021 11:47 Відповісти
його треба привалити тими хрестами. щоб не виліз
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08.07.2021 12:26 Відповісти
У Стрию колись при совітах аеродром воєнний був і частина воєнних ватніків з московії так і залишилася там жити після 1991... Це так, як варіант, бо громив ж конкретно могили січових стрільців.
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08.07.2021 14:15 Відповісти
С рюкзаком... Значит засланый казачок.
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08.07.2021 16:07 Відповісти
5 ЛЕТ МАЛО !!! ПОЖИЗНЕННО НА УРАНОВЫЕ ШАХТЫ !!!
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08.07.2021 17:30 Відповісти
хрести, пам,ятники ламають, на меморіалах справляють вечірки, на вічному вогні жарать шашліки а на ютюбі називають Україну......бучою. ЩО ЦІ ЛЮДИ РОБЛЯТЬ В УКРАЇНІ????
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08.07.2021 20:16 Відповісти
Закопали бы эту тварь в ближайшей какой-нибудь яме и все дела
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08.07.2021 23:05 Відповісти
 
 