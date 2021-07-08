20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і пам'ятників на кладовищі в Стрию, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

20-річний хлопець пошкодив 59 могильних хрестів і пам'ятників на кладовищі в м. Стрий Львівської області. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Сьогодні, близько 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста Стрий про те, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського у райцентрі, невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

Прибувши на місце, правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських, він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 20-річний житель Стрия. Як попередньо встановили правоохоронці, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.







