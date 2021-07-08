Юні футболісти, які заспівали гімн України в одному із дворів Троєщини, зустрілися з гравцями національної збірної. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дітей, які перед початком гри у футбол заспівали гімн України в одному із дворів столичної Троєщини, запросили в Будинок футболу. Юні футболісти поспілкувалися з гравцями національної збірної й отримали автографи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що діти мали можливість поспілкуватися, отримати автографи і зробити спільне фото із гравцями національної збірної Сергієм Кривцовим і Денисом Поповим, а також з легендами українського футболу Анатолієм Дем'яненком та Олексієм Михайличенком.

Юним футболістам вручили пам'ятні подарунки та форму для тренувань.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився ролик, на якому діти в одному з дворів Троєщини, перед тим як почати ганяти в футбол, заспівали гімн України.

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