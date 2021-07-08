Юні футболісти, які заспівали гімн України в одному із дворів Троєщини, зустрілися з гравцями національної збірної. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дітей, які перед початком гри у футбол заспівали гімн України в одному із дворів столичної Троєщини, запросили в Будинок футболу. Юні футболісти поспілкувалися з гравцями національної збірної й отримали автографи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що діти мали можливість поспілкуватися, отримати автографи і зробити спільне фото із гравцями національної збірної Сергієм Кривцовим і Денисом Поповим, а також з легендами українського футболу Анатолієм Дем'яненком та Олексієм Михайличенком.
Юним футболістам вручили пам'ятні подарунки та форму для тренувань.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явився ролик, на якому діти в одному з дворів Троєщини, перед тим як почати ганяти в футбол, заспівали гімн України.
Топ коментарі
+97 Дід Панас #485622
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+58 Дід Панас #485622
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+51 Аркадій Пастух
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Например, если ребенка тщательно ограждать от специфики гендерных отношений, то к пубертантному возрасту можно вырастить хорошего пациента психоневрологического диспансера. Так же и с Фекалостаном.
Что поделать, если такова реальность.
Ну что, нашим надо было отказаться играть со шведами, раз оказались в финальной части не по игре?
А чуда не произошло, несмотря на форму и поддержку болельщиков.
Но, думаю, призовыми все довольны.
Однако, считаю, наши сыграли как умеют.
Это хуже, чем мы ждали, но лучше они просто не смогли.
Почему - должны разобраться специалисты, и начать, думаю, стоит с тренера.
Ибо завтра будут новые игры, и новые деньги...
\
А все ублюдочные сепарские твари, любого возраста, должны жить за поребриком!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
До сліз...
И думать перед тем, как голосоватьза кого свой голос отдавать, не за колбасу, а за будущее Украины!
Не за писюниста омансаого, молороса предателя, не за местных князько,которые у власти годами, накрались сами, со своими бухгалтерами, а за людей, которые любят свою страну и доказывают на деле, а не на словах!
Тогда и будут такие майданчики в каждом дворе!
Украина была, есть и будет!
Слава Украине!
Дуже гарна ініціатива.
Приємно читати такі новини.