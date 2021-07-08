28-річного наркодилера затримано в Кривому Розі: вилучені наркотичні та психотропні речовини на 2,5 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі поліцейські вилучили у місцевого жителя майже 9 кг канабісу та понад кілограм синтетичних наркотиків "метамфетаміну" і "метадону" на 2,5 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Криворізького РУП.

"7 липня співробітники відділу кримінальної поліції провели санкціонований обшук в квартирі, розташованій в Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Як виявилося, 28-річний зловмисник використовував орендоване приміщення як своєрідний склад, де зберігав і фасував наркотики, які потім розсилав для подальшого збуту по всій території України", - сказано в повідомленні.

Вилучені речовини направлені на експертне дослідження. За цінами "чорного ринку" їхня вартість складає понад 2,5 млн гривень.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених речовин та встановлюють інших осіб, причетних до наркозбуту.





Фото: сайт полиции