28-річного наркодилера затримано в Кривому Розі: вилучені наркотичні та психотропні речовини на 2,5 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Кривому Розі поліцейські вилучили у місцевого жителя майже 9 кг канабісу та понад кілограм синтетичних наркотиків "метамфетаміну" і "метадону" на 2,5 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Криворізького РУП.
"7 липня співробітники відділу кримінальної поліції провели санкціонований обшук в квартирі, розташованій в Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Як виявилося, 28-річний зловмисник використовував орендоване приміщення як своєрідний склад, де зберігав і фасував наркотики, які потім розсилав для подальшого збуту по всій території України", - сказано в повідомленні.
Вилучені речовини направлені на експертне дослідження. За цінами "чорного ринку" їхня вартість складає понад 2,5 млн гривень.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених речовин та встановлюють інших осіб, причетних до наркозбуту.
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Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.