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28-річного наркодилера затримано в Кривому Розі: вилучені наркотичні та психотропні речовини на 2,5 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі поліцейські вилучили у місцевого жителя майже 9 кг канабісу та понад кілограм синтетичних наркотиків "метамфетаміну" і "метадону" на 2,5 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Криворізького РУП.

"7 липня співробітники відділу кримінальної поліції провели санкціонований обшук в квартирі, розташованій в Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Як виявилося, 28-річний зловмисник використовував орендоване приміщення як своєрідний склад, де зберігав і фасував наркотики, які потім розсилав для подальшого збуту по всій території України", - сказано в повідомленні.

Вилучені речовини направлені на експертне дослідження. За цінами "чорного ринку" їхня вартість складає понад 2,5 млн гривень.

28-річного наркодилера затримано в Кривому Розі: вилучені наркотичні та психотропні речовини на 2,5 млн грн, - Нацполіція 01

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який намагався передати наркотики під виглядом сухого молока в Лук'янівське СІЗО, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених речовин та встановлюють інших осіб, причетних до наркозбуту.

28-річного наркодилера затримано в Кривому Розі: вилучені наркотичні та психотропні речовини на 2,5 млн грн, - Нацполіція 02
28-річного наркодилера затримано в Кривому Розі: вилучені наркотичні та психотропні речовини на 2,5 млн грн, - Нацполіція 03
Фото: сайт полиции

Автор: 

Кривий Ріг (1358) наркотики (1451) Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+11
Аваков забрав у Юзіка бізнес?
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08.07.2021 11:53
+10
Не кореш, а поставщик
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08.07.2021 12:05
+5
У Вовика младшие братья есть????
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08.07.2021 11:57
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в Кривом Роге?! На родине преЗЕдента?! не может быть!!!)))
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08.07.2021 11:46 Відповісти
Тупо мусора делят рынки сбыта ...
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08.07.2021 11:49 Відповісти
Аваков забрав у Юзіка бізнес?
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08.07.2021 11:53 Відповісти
Эй Бубочка, это не твой кореш?
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08.07.2021 11:51 Відповісти
Не кореш, а поставщик
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08.07.2021 12:05 Відповісти
В ОП не попадет ???
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08.07.2021 11:57 Відповісти
У Вовика младшие братья есть????
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08.07.2021 11:57 Відповісти
може це помилка - 43-річного, який постійно кричав "я вам не лох, я вам не лох"
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08.07.2021 12:00 Відповісти
Не путайте понятия "наркодилер" и "клиент"
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08.07.2021 12:07 Відповісти
може інколи підробляє, поки єрмак не бачить )
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08.07.2021 12:14 Відповісти
Он же вроде в Литве бедоносит, или уже вернулся?
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08.07.2021 12:07 Відповісти
Отпустите,это друг ЗЕбобика.
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08.07.2021 12:11 Відповісти
Поймали чувака, который зеленскому кокс подганял.
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08.07.2021 12:17 Відповісти
Для того чтобы побороть это зло , такие сообщения должны быть ежедневными. (а в Кривом Роге - два раза в день). А раз в год - это создание видимости работы.
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08.07.2021 12:30 Відповісти
а считал, что ему 28 и он не лох
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08.07.2021 12:50 Відповісти
Маме Римме уже сказали, не ???
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08.07.2021 16:04 Відповісти
с чиго начинал и наш бубачка
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08.07.2021 20:44 Відповісти
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:27 Відповісти
 
 