УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11289 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 164 10

Відділення екстреної допомоги, побудоване "з нуля" за три місяці в Чернівецькій області, розпочало роботу, - ОДА. ФОТОрепортаж

Нове відділення екстреної медичної допомоги в Сторожинецькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування на Буковині розпочало роботу.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відділення розпочало роботу не лише як приймальне, але і як лікувально-реанімаційне.

"Це сучасне, доступне відділення із широким спектром послуг. Надаємо тут як і реанімаційну, так і хірургічну допомогу. Одразу на приймальному покої можна зробити рентген, УЗД та інші лабораторні дослідження", - розповів директор лікарні Олександр Войцеховський.

Приймальний покій оснащений новою діагностичною технікою, зокрема комп'ютерним томографом.

Нове відділення було відбудовано з нуля протягом трьох місяців у межах президентської програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко зазначив, що в 2021 році в Україні будуть оновлені або побудовані 177 приймальних відділень.

Також дивіться: На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю. ФОТОрепортаж

Відділення екстреної допомоги, побудоване з нуля за три місяці в Чернівецькій області, розпочало роботу, - ОДА 01
Відділення екстреної допомоги, побудоване з нуля за три місяці в Чернівецькій області, розпочало роботу, - ОДА 02
Відділення екстреної допомоги, побудоване з нуля за три місяці в Чернівецькій області, розпочало роботу, - ОДА 03

Автор: 

лікарня (1362) Буковина (851) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Тогда корректней было бы написать так: думаю,будет стоять долго и счастливо,очень не хотелось бы ошибиться. А так сначала облил говном,а потом типа поправился.
показати весь коментар
08.07.2021 15:15
+1
Чем отличаются украинцы от россиян - у нас строят больницы, а у них все больше ядерных боеголовок. Никогда не забуду съемки каких-то сепаров, 1) которые от удовольствия визжали от того, как снаряд из их танка попал в один из верхних этажей в девтиэтажку (дай Бог, чтобы там тогда людей не было), 2) когда эти дебилы выстрелили какой-то мощный заряд (кажется для разминирования) по фермерскому хозяйству и тащились от разрушений.
Ну и съемки уже из Мариуполя , когда по городу стреляли "градами". Нация, которая созидает и нация, которая разрушает.
показати весь коментар
08.07.2021 15:37
+1
До існуючої лікарні прибудували одноповерхову прибудову. "Велике крадівництво" від маленького преЗЕдента.
показати весь коментар
08.07.2021 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а навіщо було руйнувати, щоби збудувати теж саме, тільке гірше?
показати весь коментар
08.07.2021 14:39 Відповісти
Томографу там не було. Можливо новий рентген.
показати весь коментар
08.07.2021 15:23 Відповісти
Дуже швидко не значить дуже якісно. Скоріше за все вигрібати заштукатурене лайно прийдеться дуже довго і дуже дорого.
показати весь коментар
08.07.2021 14:45 Відповісти
Дуже хочу помилятися...
показати весь коментар
08.07.2021 14:46 Відповісти
Тогда корректней было бы написать так: думаю,будет стоять долго и счастливо,очень не хотелось бы ошибиться. А так сначала облил говном,а потом типа поправился.
показати весь коментар
08.07.2021 15:15 Відповісти
Написав, як вважав за потрібне.
показати весь коментар
08.07.2021 17:54 Відповісти
Причем тут ога до грошей народа. Может громадянам пора самим распоряжаться коштами громад . Ст142,143 , Констииуции.
показати весь коментар
08.07.2021 15:25 Відповісти
Чем отличаются украинцы от россиян - у нас строят больницы, а у них все больше ядерных боеголовок. Никогда не забуду съемки каких-то сепаров, 1) которые от удовольствия визжали от того, как снаряд из их танка попал в один из верхних этажей в девтиэтажку (дай Бог, чтобы там тогда людей не было), 2) когда эти дебилы выстрелили какой-то мощный заряд (кажется для разминирования) по фермерскому хозяйству и тащились от разрушений.
Ну и съемки уже из Мариуполя , когда по городу стреляли "градами". Нация, которая созидает и нация, которая разрушает.
показати весь коментар
08.07.2021 15:37 Відповісти
До існуючої лікарні прибудували одноповерхову прибудову. "Велике крадівництво" від маленького преЗЕдента.
показати весь коментар
08.07.2021 15:46 Відповісти
То есть, не надо было строить?
показати весь коментар
09.07.2021 08:34 Відповісти
 
 