Відділення екстреної допомоги, побудоване "з нуля" за три місяці в Чернівецькій області, розпочало роботу, - ОДА. ФОТОрепортаж
Нове відділення екстреної медичної допомоги в Сторожинецькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування на Буковині розпочало роботу.
Про це повідомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відділення розпочало роботу не лише як приймальне, але і як лікувально-реанімаційне.
"Це сучасне, доступне відділення із широким спектром послуг. Надаємо тут як і реанімаційну, так і хірургічну допомогу. Одразу на приймальному покої можна зробити рентген, УЗД та інші лабораторні дослідження", - розповів директор лікарні Олександр Войцеховський.
Приймальний покій оснащений новою діагностичною технікою, зокрема комп'ютерним томографом.
Нове відділення було відбудовано з нуля протягом трьох місяців у межах президентської програми "Велике будівництво".
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко зазначив, що в 2021 році в Україні будуть оновлені або побудовані 177 приймальних відділень.
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Ну и съемки уже из Мариуполя , когда по городу стреляли "градами". Нация, которая созидает и нация, которая разрушает.