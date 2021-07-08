На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одеській області в Національному природному парку "Тузлівські лимани" після злив і спеки з'явилася величезна кількість комарів.
Про це у Facebook повідомив відомий еколог, співробітник заповідника Іван Русєв, передає Цензор.НЕТ.
"Після затяжних дощів і спеки, ближче до вечора, з'являється масштабний повітряний планктон по всьому горизонту лиманів і Чорного моря. Це здатне зачарувати явище сформувалося над трав'янистими рослинами, над величезною мілководною і вологою частиною НПП "Тузлівські лимани", - написав Русєв.
За його словами, скупчення комах нагадують клуби диму заввишки до 50 метрів від землі. Вчений зазначає, що це - комарі-дзвінці, чисельність яких у заповіднику обчислюється мільярдами. Комарі-дзвінці (комарі-дергуни, хірономіди) - дуже велике сімейство із загону двокрилих (Diptera).
"У цей період року, починаючи з липня і до середини жовтня, в теплі дні, буде ще тривати роїння цих дивовижних комах. Вдень, особливо в жарку погоду, комарів немає, вони ховаються під листям. З'являються зазвичай ввечері, особливо в безвітряну погоду" , - зазначає Русєв.
За інформацією еколога, назву (дзвінці) ці комахи отримали через те, що видають дзвін.
"Рій комарів лише плавно коливається, а окремі особини, що перебувають у ньому, то різко злітають вгору, то падають вниз і при цьому видають різкий дзвін, відсутній під час звичайного польоту. Ці комахи - ще один із численних проявів унікальною життя навколо нас, яке треба розуміти, любити й оберігати", - вважає еколог.
Крім того, через велику кількість комарів з'явилося значно більше павуків, але Русєв стверджує, що вони і комарі-дзвінці безпечні для людини.
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А мотыль для рыбака - счастье))) Пусть живут. А в Крым - кровососущих. Еще лучше - на Банковую
- Соловьёва?
- Мотыля...
гурман, однако
Оце припало Одещині жахів! Ще й попи водять.Щоб було москворотим зрозуміло: ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ! Загаджують кущі при дорозі, смердять немиті, розносять ковідну заразу (ментальну також). Всім, хто хоче прийняти муки замість своїх хитрозроблених попів бажаю,як мінімум, теплового удару.
Спочатку очам своїм не повірила: одне ...обнуте штовхає поперед себе дитячий візочок!!!!! 01:10-01:12 хв. 🙈🙉. Ментальні інваліди в мокшанському павутинні.🕸🕷