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На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області в Національному природному парку "Тузлівські лимани" після злив і спеки з'явилася величезна кількість комарів.

Про це у Facebook повідомив відомий еколог, співробітник заповідника Іван Русєв, передає Цензор.НЕТ.

"Після затяжних дощів і спеки, ближче до вечора, з'являється масштабний повітряний планктон по всьому горизонту лиманів і Чорного моря. Це здатне зачарувати явище сформувалося над трав'янистими рослинами, над величезною мілководною і вологою частиною НПП "Тузлівські лимани", - написав Русєв.

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За його словами, скупчення комах нагадують клуби диму заввишки до 50 метрів від землі. Вчений зазначає, що це - комарі-дзвінці, чисельність яких у заповіднику обчислюється мільярдами. Комарі-дзвінці (комарі-дергуни, хірономіди) - дуже велике сімейство із загону двокрилих (Diptera). 

"У цей період року, починаючи з липня і до середини жовтня, в теплі дні, буде ще тривати роїння цих дивовижних комах. Вдень, особливо в жарку погоду, комарів немає, вони ховаються під листям. З'являються зазвичай ввечері, особливо в безвітряну погоду" , - зазначає Русєв.

За інформацією еколога, назву (дзвінці) ці комахи отримали через те, що видають дзвін.

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"Рій комарів лише плавно коливається, а окремі особини, що перебувають у ньому, то різко злітають вгору, то падають вниз і при цьому видають різкий дзвін, відсутній під час звичайного польоту. Ці комахи - ще один із численних проявів унікальною життя навколо нас, яке треба розуміти, любити й оберігати", - вважає еколог.

Крім того, через велику кількість комарів з'явилося значно більше павуків, але Русєв стверджує, що вони і комарі-дзвінці безпечні для людини.

На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів 01
На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів 02
На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів 03
На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів 04
На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів 05
На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів 06

Автор: 

комахи (11) Одеса (5476) Одеська область (3243) природа (107)


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Топ коментарі
+11
Да они ж не кусают
А мотыль для рыбака - счастье))) Пусть живут. А в Крым - кровососущих. Еще лучше - на Банковую
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08.07.2021 16:06
+8
гоните их в сторону крыма ))))
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08.07.2021 16:03
+6
Ані риби.
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08.07.2021 16:21
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В Южном комаров пока нет(тьфу-тьфу)
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08.07.2021 15:53 Відповісти
Іван Русєв справжній герой якого мафія постійно намагається вбити за охорону природи Одещини! Русєв з іншими активістами відстояв Національний природний парк Тузлівські лимани від мафії та браконьєрів, змогли купити техніку і прорити прірву в море, по якій з лиманів виходить риба в море! Цю прірву багато років засипали браконьєри які через штучний канал виловлювали всю рибу яка йшла з лиманів у море! Русєв воював з бандитами, браконьєрами, чиновниками, мафією, прикордонниками, поліцією, судами, інспекціями і воює по нині! Ось який міністр екології потрібен Україні!
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08.07.2021 18:37 Відповісти
Підтверджую! Русев - відважна і достойна людина на своєму місці, хоча мафія постійно його залякує, і намагається всіма правдами і неправдами прибрати його і всю команду з національного заповідника.
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08.07.2021 20:07 Відповісти
Это "крысчане-беженцы". Мабуть в днепроских плавнях - полный трындец.
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08.07.2021 16:00 Відповісти
гоните их в сторону крыма ))))
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08.07.2021 16:03 Відповісти
Да они ж не кусают
А мотыль для рыбака - счастье))) Пусть живут. А в Крым - кровососущих. Еще лучше - на Банковую
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08.07.2021 16:06 Відповісти
На Банковой своих кровососущих, что говнища в сельском нужнике!
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08.07.2021 16:25 Відповісти
- Да вот пример: с Васей Соловьёвым - нормировщик наш - мы два часа за свежим мотылём стояли. Купили. Приготовили всё. А она его - в канализацию.
- Соловьёва?
- Мотыля...
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08.07.2021 20:15 Відповісти
позаливати баюри гасом для утворення тонкої плівки на поверхні води - і через тиждень не буде ні личинок, ані комарів
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08.07.2021 16:17 Відповісти
Ані риби.
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08.07.2021 16:21 Відповісти
...в калюжах?
гурман, однако
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08.07.2021 16:21 Відповісти
Топ новина
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08.07.2021 16:22 Відповісти
Яке літо без комарів? Люди ви, що разом усі здуріли?
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08.07.2021 16:23 Відповісти
На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів - Цензор.НЕТ 9745
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08.07.2021 16:32 Відповісти
А там и до шершней с осами очередь дойтет.
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08.07.2021 16:43 Відповісти
кто там вчера казни египетские вспоминал?
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08.07.2021 19:35 Відповісти
https://t.me/chanel24/20807 Telegram: Contact @chanel24 t.me

Оце припало Одещині жахів! Ще й попи водять.Щоб було москворотим зрозуміло: ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ! Загаджують кущі при дорозі, смердять немиті, розносять ковідну заразу (ментальну також). Всім, хто хоче прийняти муки замість своїх хитрозроблених попів бажаю,як мінімум, теплового удару.

Спочатку очам своїм не повірила: одне ...обнуте штовхає поперед себе дитячий візочок!!!!! 01:10-01:12 хв. 🙈🙉. Ментальні інваліди в мокшанському павутинні.🕸🕷
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08.07.2021 19:40 Відповісти
 
 