На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області в Національному природному парку "Тузлівські лимани" після злив і спеки з'явилася величезна кількість комарів.

Про це у Facebook повідомив відомий еколог, співробітник заповідника Іван Русєв, передає Цензор.НЕТ.

"Після затяжних дощів і спеки, ближче до вечора, з'являється масштабний повітряний планктон по всьому горизонту лиманів і Чорного моря. Це здатне зачарувати явище сформувалося над трав'янистими рослинами, над величезною мілководною і вологою частиною НПП "Тузлівські лимани", - написав Русєв.

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За його словами, скупчення комах нагадують клуби диму заввишки до 50 метрів від землі. Вчений зазначає, що це - комарі-дзвінці, чисельність яких у заповіднику обчислюється мільярдами. Комарі-дзвінці (комарі-дергуни, хірономіди) - дуже велике сімейство із загону двокрилих (Diptera).

"У цей період року, починаючи з липня і до середини жовтня, в теплі дні, буде ще тривати роїння цих дивовижних комах. Вдень, особливо в жарку погоду, комарів немає, вони ховаються під листям. З'являються зазвичай ввечері, особливо в безвітряну погоду" , - зазначає Русєв.

За інформацією еколога, назву (дзвінці) ці комахи отримали через те, що видають дзвін.

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"Рій комарів лише плавно коливається, а окремі особини, що перебувають у ньому, то різко злітають вгору, то падають вниз і при цьому видають різкий дзвін, відсутній під час звичайного польоту. Ці комахи - ще один із численних проявів унікальною життя навколо нас, яке треба розуміти, любити й оберігати", - вважає еколог.

Крім того, через велику кількість комарів з'явилося значно більше павуків, але Русєв стверджує, що вони і комарі-дзвінці безпечні для людини.











