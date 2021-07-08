Мінагрополітики відзвітувало про тиждень роботи ринку землі: подані 2832 заяви, з них 2471 погоджено, найбільше скуповують ділянки на Полтавщині та Вінниччині. ІНФОГРАФІКА

Міністерство аграрної політики і продовольства України повідомляє, що за останню добу в Україні було здійснено 42 земельні транзакції. Найбільше їх відбулося у Вінницькій і Полтавській областях - по п'ять.

Всього з початку відкриття ринку землі здійснені 364 угоди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Лідерами залишаються Вінницька та Полтавська області. Обидва регіони за тиждень мають по 44 земельні операції.

Станом на 7 липня від нотаріусів надійшло всього 2832 заяви, з них 2 471 погоджено, 295 перебувають у черзі на розгляд, 364 відмовлено. Отримання доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру відбувається в штатному режимі.

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