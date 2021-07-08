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Мінагрополітики відзвітувало про тиждень роботи ринку землі: подані 2832 заяви, з них 2471 погоджено, найбільше скуповують ділянки на Полтавщині та Вінниччині. ІНФОГРАФІКА

Міністерство аграрної політики і продовольства України повідомляє, що за останню добу в Україні було здійснено 42 земельні транзакції. Найбільше їх відбулося у Вінницькій і Полтавській областях - по п'ять.

Всього з початку відкриття ринку землі здійснені 364 угоди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Лідерами залишаються Вінницька та Полтавська області. Обидва регіони за тиждень мають по 44 земельні операції.

Станом на 7 липня від нотаріусів надійшло всього 2832 заяви, з них 2 471 погоджено, 295 перебувають у черзі на розгляд, 364 відмовлено. Отримання доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру відбувається в штатному режимі.

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Мінагрополітики відзвітувало про тиждень роботи ринку землі: подані 2832 заяви, з них 2471 погоджено, найбільше скуповують ділянки на Полтавщині та Вінниччині 01

Автор: 

земля (1679) Мінагрополітики (1557) продаж (2266)


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Что касается частников, продадут свои паи, через 1-2 года бабку просрут и в итоге будут волать Юлька помоги!!!!
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08.07.2021 16:14 Відповісти
Нє, волати усі будуть - клята Юлька не протисла референдум і, як завжди, в усьому винна.
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08.07.2021 16:24 Відповісти
Юлька помоги ? )))))))))
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08.07.2021 16:43 Відповісти
Нашли спасительницу )))
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08.07.2021 16:43 Відповісти
Нашли спасительницу )))

Прямое нарушение Конституции.
А все будет как с ваучерами.
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10.07.2021 21:55 Відповісти
Ост так і можно вичислити бази рептілоїдів.
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08.07.2021 16:14 Відповісти
через месяц удивитесь когда пол Украины скупят
Просто доки ещё не все успели подготовить
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08.07.2021 16:17 Відповісти
Ну Винница понятно, Грося, а вот на Полтавщине интересно кто
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08.07.2021 16:27 Відповісти
Ідіоти, на Вінничині і Полтавщині продали аж по 80 гектарів, звісно це може дозволити собі лише Грося, чи олігархи. Скупили всю земельку!
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08.07.2021 16:43 Відповісти
 
 