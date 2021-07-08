СБУ і ДБР виявили розкрадання в "Київавтодорі" на 110 млн гривень. ФОТОрепортаж

Задокументовано факти масштабного розкрадання бюджетних коштів посадовими особами комунальної корпорації "Київавтодор" під час закупівлі спецтехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що тільки одна закупівля цього підприємства завдала столичному бюджету збитків на більш ніж 20 млн грн.

"Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року КК "Київавтодор" провела закупівлю всесезонних машин для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою. Предмет договору - поставка 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн", - випливає з повідомлення.









За попередніми оцінками, закупівля здійснена за значно завищеними цінами.

"Таким чином тільки ця закупівля "Київавтодору" завдала шкоди столичному бюджету на понад 20 млн грн", - підкреслюють в СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор", в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Інформацію про корупцію в "Київавтодорі" при закупівлі техніки підтверджує також і пресслужба ДБР.

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За даними ДБР, до махінацій причетні також чиновники одного з Департаментів виконавчого органу Київської міськради.

"Встановлено, що посадові особи закупили за завищеними цінами вантажні та спеціалізовані автомобілі для будівництва доріг. У результаті оборудки було привласнено понад 110 млн гривень бюджетних коштів. У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів", - сказано в повідомленні ДБР.















Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності з подальшим обранням запобіжних заходів. Правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - додали в ДБР.

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