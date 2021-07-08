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СБУ і ДБР виявили розкрадання в "Київавтодорі" на 110 млн гривень. ФОТОрепортаж

Задокументовано факти масштабного розкрадання бюджетних коштів посадовими особами комунальної корпорації "Київавтодор" під час закупівлі спецтехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що тільки одна закупівля цього підприємства завдала столичному бюджету збитків на більш ніж 20 млн грн.

"Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року КК "Київавтодор" провела закупівлю всесезонних машин для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою. Предмет договору - поставка 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн", - випливає з повідомлення.

СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 01
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 02
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 03
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 04

За попередніми оцінками, закупівля здійснена за значно завищеними цінами.

"Таким чином тільки ця закупівля "Київавтодору" завдала шкоди столичному бюджету на понад 20 млн грн", - підкреслюють в СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор", в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Інформацію про корупцію в "Київавтодорі" при закупівлі техніки підтверджує також і пресслужба ДБР.

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За даними ДБР, до махінацій причетні також чиновники одного з Департаментів виконавчого органу Київської міськради.

"Встановлено, що посадові особи закупили за завищеними цінами вантажні та спеціалізовані автомобілі для будівництва доріг. У результаті оборудки було привласнено понад 110 млн гривень бюджетних коштів. У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів", - сказано в повідомленні ДБР.

СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 05
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 06
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 07
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 08
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 09
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 10
СБУ і ДБР виявили розкрадання в Київавтодорі на 110 млн гривень 11

Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності з подальшим обранням запобіжних заходів. Правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - додали в ДБР.

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Автор: 

Київрада (795) корупція (4689) СБУ (12854) Київавтодор (277) техніка (1834) закупівлі (3390) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+8
Нехай перевірять Велике будівництво упоротого
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08.07.2021 16:26
+3
В "Криворожавтодоре" не выявили, в Харькове, в Одессе?
Там в доску свои для Баканова и зеленого ГБР.
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08.07.2021 16:28
+3
Пізно!!! Ваша "Клоунада " уже не вярятує вас !!! - "Майдан" на горизонті!!!
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08.07.2021 16:29
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Нехай перевірять Велике будівництво упоротого
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08.07.2021 16:26 Відповісти
то еще впереди - но в Хайфе клоуна не достанешь
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08.07.2021 16:29 Відповісти
Думаєш встигне?
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08.07.2021 16:32 Відповісти
В "Криворожавтодоре" не выявили, в Харькове, в Одессе?
Там в доску свои для Баканова и зеленого ГБР.
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08.07.2021 16:28 Відповісти
Пізно!!! Ваша "Клоунада " уже не вярятує вас !!! - "Майдан" на горизонті!!!
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08.07.2021 16:29 Відповісти
спортивная рыбалка продолжается )))
зы.

арестуйте вы уже всех, у кого размытые рожи - это же 100% вероятностью преступники!
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08.07.2021 16:30 Відповісти
Отличный "план"!
https://www.youtube.com/watch?v=fYbQ_xJvyKk
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08.07.2021 16:30 Відповісти
Думаєш встигне?
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08.07.2021 16:31 Відповісти
"Стiльки км дорiг до мене нiхто не будував"Зебил это бизнесс не на смертях людей?мало того что они сп..ли миллионы так ещё и забрали деньги с Ковид фонда на эти же дороги,я молчу про Авакова который также брал на мусоров,за это они торгуют наркотиками,шантажем,крышеванием,взятками
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08.07.2021 16:37 Відповісти
Так все украли или что-то осталось?
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08.07.2021 17:09 Відповісти
доляри це мабудь откати несуть
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08.07.2021 17:18 Відповісти
и где конфискации и сроки? поругают и даже не уволят
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08.07.2021 17:25 Відповісти
110 миллионов В ДЕНЬ или КАЖДОМУ?!
Ибо меньше, "это не серьёзно"!
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08.07.2021 18:53 Відповісти
 
 