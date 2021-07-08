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Депутат міськради Курахового затриманий на одержанні 1500 дол. хабаря, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Донецькій області на одержанні хабаря затримано депутата однієї з міських рад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Депутат міськради Курахового затриманий на одержанні 1500 дол. хабаря, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року депутат перебуваючи на посаді директора одного із комунальних підприємств вимагав у підприємця неправомірну вигоду за укладання договору та надання можливості вивезення побутових відходів з сортувальних контейнерів у м. Курахове. Свою "допомогу" посадовець оцінив у 1500 доларів США.

Під час одержання неправомірної вигоди правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

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Депутат міськради Курахового затриманий на одержанні 1500 дол. хабаря, - прокуратура 02

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Депутат міськради Курахового затриманий на одержанні 1500 дол. хабаря, - прокуратура 03
Депутат міськради Курахового затриманий на одержанні 1500 дол. хабаря, - прокуратура 04

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

хабар (4711) депутат (1779) прокуратура (3685) Донецька область (8578)


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08.07.2021 17:33 Відповісти
от недоумки ....- це слуга приніс свої кровні зберінання щоб під час обідньої перерви пійти в обмінник - обміняти на рідні грн ....- та потратити на благочинність
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08.07.2021 18:10 Відповісти
 
 