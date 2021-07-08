Депутат міськради Курахового затриманий на одержанні 1500 дол. хабаря, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Донецькій області на одержанні хабаря затримано депутата однієї з міських рад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року депутат перебуваючи на посаді директора одного із комунальних підприємств вимагав у підприємця неправомірну вигоду за укладання договору та надання можливості вивезення побутових відходів з сортувальних контейнерів у м. Курахове. Свою "допомогу" посадовець оцінив у 1500 доларів США.

Під час одержання неправомірної вигоди правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

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Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.