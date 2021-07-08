Листівки із закликом "вбивати п###расів" розклеїли в Житомирі, поліція відкрила справу. ФОТО
У центрі Житомира невідомі наклеїли листівку із закликом боротися з гомофобією, "вбиваючи п###расів".
Фото листівки опублікував у соцмережі користувач Андрій Шатило, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що сфотографував листівку на пл. Королева.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася з цього приводу в поліцію. Вона нагадала, що закон забороняє дискримінацію за будь-якою ознакою і передбачає, що держава має протидіяти цьому явищу.
У відділі комунікації поліції Житомирської області повідомили, що відкрили справу за ст. 300 (розповсюдження творів, що пропагують нетерпимість і дискримінацію).
"Для перевірки повідомлення на місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Однак жодних листівок на електроопорі на вказаній вулиці під час огляду не виявлено. Водночас для встановлення обставин події поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження, які охоплюють прилеглу територію. Відеоспостереження безпосередньо в ймовірному місці розміщення листівки не ведеться", - повідомили в поліції.
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нарешті хтось озвучив що треба робити з опзж!
Эдак они и до Рады доберутся. И до администрации президента. И до САМОГО.
А так уверен, какой то ********, своего приревновал к другому ********у, решил отомстить...
А чего тогда без маски хлеб в магазине не продают?
если ты не заметил, многие молодые люди ходят с украшениями в ушах, красят волосы и ничего, мир и мода меняются, и забыли спросить твоего быдляческого мнения )
пизбили