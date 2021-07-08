Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту "Бориспіль", - митниця. ФОТОрепортаж
Співробітники Київської митниці запобігли незаконному вивезенню 260 кг бурштину з України в Китай під виглядом особистих речей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
"Громадянин заявив для відправки в Китай особисті речі - 13 вантажних місць вагою 280 кг і вартістю 500 євро. Однак, сьогодні (08.07.2021) під час проведення огляду вантажу київські митники виявили, що у всіх тринадцяти картонних коробках, обмотаних стрейчплівкою, містяться пакети з необробленим та обробленим бурштином різного розміру, форми і кольору загальною вагою нетто 260 кг", - сказано в повідомленні.
Необроблених бурштинових каменів було виявлено 254,5 кг, а обробленого бурштину - 5,5 кг.
Зазначається, що це найбільша партія затриманого Київською митницею бурштину, яку намагалися незаконно вивезти з України цього року.
У зв'язку з порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі.
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Китайські кредитори зазвичай ігнорують екологічні вимоги заради доступу до природних ресурсів.
У Судані той же Ексімбанк Китаю інвестував значні кошти у трубопроводи, залізниці, електростанції та дамби, незважаючи на негативні екологічно-соціальні наслідки. Зокрема, для будівництва дамби Мерове, Китай надав $520-мільйонну позику. За традицією, підрядником виступив китайський консорціум CCMD. В результаті 50 000 людей були переселені з родючої долини Нілу в безводні пустельні місця, а рівень бідності значно зріс. Втім, це дозволило Китайській національній нафтовій корпорації розширити видобування суданської нафти. Інший приклад - Габон, де китайська компанія Sinopec здійснювала розвідку запасів нафти в Національному парку Лоанго без дозволу місцевої влади. - https://ces.org.ua/5-stories-about-chines-loans/