Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту "Бориспіль", - митниця. ФОТОрепортаж

Співробітники Київської митниці запобігли незаконному вивезенню 260 кг бурштину з України в Китай під виглядом особистих речей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

"Громадянин заявив для відправки в Китай особисті речі - 13 вантажних місць вагою 280 кг і вартістю 500 євро. Однак, сьогодні (08.07.2021) під час проведення огляду вантажу київські митники виявили, що у всіх тринадцяти картонних коробках, обмотаних стрейчплівкою, містяться пакети з необробленим та обробленим бурштином різного розміру, форми і кольору загальною вагою нетто 260 кг", - сказано в повідомленні.

Необроблених бурштинових каменів було виявлено 254,5 кг, а обробленого бурштину - 5,5 кг.

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Зазначається, що це найбільша партія затриманого Київською митницею бурштину, яку намагалися незаконно вивезти з України цього року.

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У зв'язку з порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі.