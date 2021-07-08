УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11611 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 864 6

Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту "Бориспіль", - митниця. ФОТОрепортаж

Співробітники Київської митниці запобігли незаконному вивезенню 260 кг бурштину з України в Китай під виглядом особистих речей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 01

"Громадянин заявив для відправки в Китай особисті речі - 13 вантажних місць вагою 280 кг і вартістю 500 євро. Однак, сьогодні (08.07.2021) під час проведення огляду вантажу київські митники виявили, що у всіх тринадцяти картонних коробках, обмотаних стрейчплівкою, містяться пакети з необробленим та обробленим бурштином різного розміру, форми і кольору загальною вагою нетто 260 кг", - сказано в повідомленні.

Необроблених бурштинових каменів було виявлено 254,5 кг, а обробленого бурштину - 5,5 кг.

Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 02

Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 03

Читайте також: Понад 1 тонну бурштину вилучили в злочинної групи, "сонячний камінь" планували перевозити в КНР і країни Близького Сходу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж


Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 04
Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 05

Зазначається, що це найбільша партія затриманого Київською митницею бурштину, яку намагалися незаконно вивезти з України цього року.

Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 06

Читайте також: 3,5 кг бурштину виявлено в багажі пасажира в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 07
Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту Бориспіль, - митниця 08

У зв'язку з порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі.

Автор: 

Бориспіль (1145) контрабанда (1823) митниця (1874) бурштин (509)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"екологія" - у китайській мові лайка...

Китайські кредитори зазвичай ігнорують екологічні вимоги заради доступу до природних ресурсів.
У Судані той же Ексімбанк Китаю інвестував значні кошти у трубопроводи, залізниці, електростанції та дамби, незважаючи на негативні екологічно-соціальні наслідки. Зокрема, для будівництва дамби Мерове, Китай надав $520-мільйонну позику. За традицією, підрядником виступив китайський консорціум CCMD. В результаті 50 000 людей були переселені з родючої долини Нілу в безводні пустельні місця, а рівень бідності значно зріс. Втім, це дозволило Китайській національній нафтовій корпорації розширити видобування суданської нафти. Інший приклад - Габон, де китайська компанія Sinopec здійснювала розвідку запасів нафти в Національному парку Лоанго без дозволу місцевої влади. - https://ces.org.ua/5-stories-about-chines-loans/
показати весь коментар
08.07.2021 19:55 Відповісти
Китай.... Что-то часто звучать стала эта страна
показати весь коментар
08.07.2021 20:06 Відповісти
Этот бардак с Китаем даже комментировать неохота. Это такой эпический разворот где опытные политологи споткнутся не стесняются. Они же коксом не балуются...
показати весь коментар
08.07.2021 20:10 Відповісти
Это не Яремчанский и Ко убийца отправил
показати весь коментар
08.07.2021 20:14 Відповісти
Вот вам и вылез наружу таукитайский опыт для подражания. Китай - днище контрабандных трафиков на гос уровне, где концы в воду. Ату такую таукитайскую дружбу и баста !
показати весь коментар
09.07.2021 03:27 Відповісти
 
 