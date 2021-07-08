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В Україну намагалися ввезли контрабандних сигарет на $160 тис, партію вилучено. ФОТО

1500 коробів сигарет везли транзитом через Україну з Сербії в Киргизстан. Але, за даними силовиків, сигарети збиралися незаконно вивантажити на території нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Партія сигарет прибула на митний пост у Чернівцях 2 липня. 28 млн 300 тис. грн гарантійної суми за вантаж зобов'язалося внести зареєстроване у Вінниці ПО "Гарант Сервіс Україна" ТОВ "Делюкс фінанс" і компанія".

За даними правоохоронців, вона має ознаки фіктивності, і такої суми у компанії просто немає. 

Правоохоронці припускають, що сигарети збиралися вивантажити на території України або замінити іншим товаром. При оперативному супроводі главку "К" СБУ партію було вилучено.

Київська обласна прокуратура на підставі матеріалів ГУ БКОЗ СБУ відкрила кримінальну справу за статтями про контрабанду та зловживання службовим становищем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У магазинах Duty-free в Жулянах ящиками "продавали" сигарети. Напрацьовуються зміни до законодавства щодо посилення контролю, - "слуга народу" Холодов

В Україну намагалися ввезли контрабандних сигарет на $160 тис, партію вилучено 01
В Україну намагалися ввезли контрабандних сигарет на $160 тис, партію вилучено 02

Автор: 

контрабанда (1823) СБУ (12854) цигарки (975) Продан Мирослав (160)


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Топ коментарі
+6
це називаеться - щось пішло не так ....- переросподіл ринку ...
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08.07.2021 21:14
+1
тупiсть якась. iз Украiни начe возять
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08.07.2021 21:51
+1
Коли замість "Ватри" почнут палити сільради, справа зрушиться з місця !!!)))
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08.07.2021 22:18
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це називаеться - щось пішло не так ....- переросподіл ринку ...
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08.07.2021 21:14 Відповісти
А от ми будемо плати більше. Кляті мінти створюють штучний дефіцит на ринку контробандних сигарет.
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08.07.2021 21:46 Відповісти
накурились.....
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08.07.2021 21:15 Відповісти
Влада не дає ні пожити ні покурити,ділитись треба тоді б і прогуло....
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08.07.2021 21:38 Відповісти
Тю, я думал, лодку с бычками на ту же сумму поймали!
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08.07.2021 21:40 Відповісти
тупiсть якась. iз Украiни начe возять
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08.07.2021 21:51 Відповісти
на кыргызов не хватает, много границ, риски...
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08.07.2021 22:11 Відповісти
Коли замість "Ватри" почнут палити сільради, справа зрушиться з місця !!!)))
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08.07.2021 22:18 Відповісти
а сільради причому????
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11.07.2021 06:37 Відповісти
ЦЕ з давнього анекдота !!! Мається на увазі влада загалом !!!)))
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11.07.2021 12:41 Відповісти
Отдать сигареты в армию а не за взятку вернуть получателю ёпта! и не продавать солдатам а раздавать!
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08.07.2021 22:22 Відповісти
думаете шо военные такие бедные шо не могут купить себе сигареты и их надо унизить какими то подачками
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11.07.2021 06:24 Відповісти
Якщо б я керував операцією, то на раз плюнути, встановив би де будуть розвантажувати і впіймав на гарячому, а потім розмотав би весь клубок: хто, звідки, куди, як збирались розповсюджувати і т.д. А так крайніх не знайдуть. Бардак був, є і буде.
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08.07.2021 22:49 Відповісти
а нафіга розмотувати хай заплатять в бюджет штраф і все
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11.07.2021 06:15 Відповісти
Так то 100 років будете боротись з контрабандою сигарет і ніколи її не поборете, тому що завжди дохід буде вищий за ризик бути спійманим. І кількість контрабанди весь час буде зростати.
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11.07.2021 11:24 Відповісти
так ніхто боротися і нехоче з контрабасом,це просто треба було показати що вони недаремно зарплату получають,тепер ще й хтось на повишення піде а інші преміальні дістануть
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11.07.2021 13:16 Відповісти
приїзжає росартист в Україну зняти з нього офіційно максимальну суму шо йому той концерт неокупиться і хай вїзжає
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11.07.2021 06:19 Відповісти
 
 