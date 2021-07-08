В Україну намагалися ввезли контрабандних сигарет на $160 тис, партію вилучено. ФОТО

1500 коробів сигарет везли транзитом через Україну з Сербії в Киргизстан. Але, за даними силовиків, сигарети збиралися незаконно вивантажити на території нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Партія сигарет прибула на митний пост у Чернівцях 2 липня. 28 млн 300 тис. грн гарантійної суми за вантаж зобов'язалося внести зареєстроване у Вінниці ПО "Гарант Сервіс Україна" ТОВ "Делюкс фінанс" і компанія".

За даними правоохоронців, вона має ознаки фіктивності, і такої суми у компанії просто немає.

Правоохоронці припускають, що сигарети збиралися вивантажити на території України або замінити іншим товаром. При оперативному супроводі главку "К" СБУ партію було вилучено.

Київська обласна прокуратура на підставі матеріалів ГУ БКОЗ СБУ відкрила кримінальну справу за статтями про контрабанду та зловживання службовим становищем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У магазинах Duty-free в Жулянах ящиками "продавали" сигарети. Напрацьовуються зміни до законодавства щодо посилення контролю, - "слуга народу" Холодов



