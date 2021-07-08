Найбільший полігон ЗСУ "Ягорлик" на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб. ФОТОрепортаж

У Херсонській області завершено будівництво державного випробувального полігону "Ягорлик".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Ягорлик" призначено для стрільб зі всієї наявної номенклатури озброєння української армії, а також випробування перспективної зброї великої дальності ураження. З робочих місць полігону може здійснюватися управління авіацією та ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні української армії, зокрема й іноземного виробництва.





Площа полігону становить близько 3,7 тис. га. На полігоні обладнано пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення. Для навчання створено класи, оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція й артезіанська свердловина.

Полігон повністю автономний, технологічний і екологічний. Зараз він у повному обсязі забезпечує проведення випробувань. Незабаром тут пройдуть стрільби артилерійської системи "Богдана" на дальності до 40 км. Пізніше - випробувальні пуски ракетних систем після ремонту і модернізації. Існуюча система візуального контролю дозволяє керівництву ЗСУ в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями не виходячи з робочого кабінету в Києві.

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