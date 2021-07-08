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Найбільший полігон ЗСУ "Ягорлик" на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб. ФОТОрепортаж

У Херсонській області завершено будівництво державного випробувального полігону "Ягорлик".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Найбільший полігон ЗСУ Ягорлик на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб 01

"Ягорлик" призначено для стрільб зі всієї наявної номенклатури озброєння української армії, а також випробування перспективної зброї великої дальності ураження. З робочих місць полігону може здійснюватися управління авіацією та ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні української армії, зокрема й іноземного виробництва.

Найбільший полігон ЗСУ Ягорлик на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб 02
Найбільший полігон ЗСУ Ягорлик на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб 03

Площа полігону становить близько 3,7 тис. га. На полігоні обладнано пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення. Для навчання створено класи, оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція й артезіанська свердловина.

Найбільший полігон ЗСУ Ягорлик на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб 04

Найбільший полігон ЗСУ Ягорлик на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб 05

Полігон повністю автономний, технологічний і екологічний. Зараз він у повному обсязі забезпечує проведення випробувань. Незабаром тут пройдуть стрільби артилерійської системи "Богдана" на дальності до 40 км. Пізніше - випробувальні пуски ракетних систем після ремонту і модернізації. Існуюча система візуального контролю дозволяє керівництву ЗСУ в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями не виходячи з робочого кабінету в Києві.

Читайте також: У власність Міноборони повернуто 7,7 тис. га землі військового полігону на Київщині, - глава Мінагрополітики Лещенко

Найбільший полігон ЗСУ Ягорлик на Херсонщині почав повноцінне функціонування, - Генштаб 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6639) оборона (4796) полігон (279) ЗСУ (7590) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+15
Чудова новина.
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08.07.2021 21:16
+13
Самый лучший полигон на сегодня лугандон...
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08.07.2021 21:32
+7
Только для лишнехромосомных. Тобишь для вас. Строительство полигона было завершено в 2019. А только в 2021 сдан в експлуатацию. Можешь ещё "святой мочи попить" от "найвеличнішого".
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09.07.2021 14:45
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Чудова новина.
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08.07.2021 21:16 Відповісти
Було б шо випробувати, а то накуплять 100 річного хламу з хабарями і хваляться цим півроку.
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08.07.2021 21:17 Відповісти
А гдє порошенко ? Нужно шоб он открыл . )) .
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08.07.2021 21:17 Відповісти
От курва не встиг пропіаритися ))
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08.07.2021 21:20 Відповісти
Игор , там ще смородина , абрикоси , яблука , сливи . .. )))
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08.07.2021 21:26 Відповісти
Так! І до речі дружбан Бірюков допоможе , бо ж в темі ))
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08.07.2021 21:29 Відповісти
Не смог. Не успел ножницы наточить
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09.07.2021 19:54 Відповісти
Не бачу лайна на новині від шоколадних зайців !)
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08.07.2021 21:21 Відповісти
Сейчас "знающие люди" расскажут, что там все было готово еще при Порошенко, а за 2 года, только чуть-чуть докрасили и теперь пиарятся гады.
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09.07.2021 00:15 Відповісти
100%))Кстати,согласно Учению Секты Виртуальных Пэрэмог,без участия Великого Гэтьмана Всей Вселенной даже Солнце не всходит
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09.07.2021 09:35 Відповісти
Только для лишнехромосомных. Тобишь для вас. Строительство полигона было завершено в 2019. А только в 2021 сдан в експлуатацию. Можешь ещё "святой мочи попить" от "найвеличнішого".
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09.07.2021 14:45 Відповісти
Та я в курсе.И еще он патронный завод построил и Портнова посадил.А пришел Зеля-завод уничтожил и Портнова выпустил
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09.07.2021 16:39 Відповісти
Портнова Порох не посадил, потому, что он (партнов) - быстренько здрыснул с Украины. А при вислюке он вернулся, и чувствует себя прекрасно.
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10.07.2021 12:17 Відповісти
И мертвечука тоже не посадил! Тот тоже туда же здрыснул?
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10.07.2021 12:27 Відповісти
Во-первых, Порох не прокурор, и не судья. Во-вторых, Порох политик, а в политике портнов, и медведчук пребывают в разных весовых категориях.
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18.08.2021 02:07 Відповісти
Самый лучший полигон на сегодня лугандон...
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08.07.2021 21:32 Відповісти
Это запасная цель после запуска ракет . )) ) .
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08.07.2021 21:37 Відповісти
мы не на кого не нападаем, а для оккупанта-захватчика-росии - это самое то, что нужно, этот полигон, показать нашу силу. Пусть знают, что будет с ихними БДК и наземными силами в случае атаки. Реактивная артиллерия и ударные БПЛА наготове
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08.07.2021 22:44 Відповісти
Поддерживаю полностью! Вот только у нелоха, какие -то особые чувства к лугандону, от того и, вместо ликвидировать и утилизировать, случается , отводить и в очи ***** смотреть!
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10.07.2021 12:15 Відповісти
А в чем это выражается?
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10.07.2021 12:24 Відповісти
А черешня там є?
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08.07.2021 22:01 Відповісти
Там степ, яка черешня ??
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08.07.2021 22:18 Відповісти
І нема кому привезти...
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08.07.2021 22:28 Відповісти
Пан має на увазі систему залпового вогню ЧЕРЕШНЯ
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08.07.2021 23:02 Відповісти
Назви таких виробів пишуться з великої букви. Начебто ...
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09.07.2021 00:13 Відповісти
а шо э така? может с Вербой перепутал?
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09.07.2021 23:42 Відповісти
Краще нехай лугандони плутають, та гадають, що в отвэтку за нахабство прилетiло!
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10.07.2021 12:19 Відповісти
название статьи - гребаный фейк. "Ягорлык" - 3700 га, "Широкий лан" 29000 га, и какой полигон самый большой?
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10.07.2021 12:44 Відповісти
"Яворивськый полигон" - 36153 га - в 10 раз больше за "Ягорлык".
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10.07.2021 12:46 Відповісти
 
 