Відновлення 80 км "дороги єдності" на Дніпропетровщині добігає кінця, роботи завершать у серпні. ФОТОрепортаж

Відновлення ділянки майбутньої "дороги єдності" М-30 на Дніпропетровщині виходить на фінішну пряму. 80 км траси М-04 планують завершити в серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-сторінка президентської програми "Велике будівництво".

У жовтні минулого року компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь" розпочала роботи на ділянці км 72+442 - км 151+930 від кордону з Кіровоградською областю до перетину з трасою Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Тоді було виконано відновлення дорожнього полотна на найбільш проблемних відрізках завдовжки 13,3 км.

Роботи на нинішньому об'єкті стартували в березні. Було проведено фрезерування зношеного покриття, влаштування посиленої дорожньої основи з СФОВ і вирівнювального шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону, розчищення придорожньої смуги від чагарників і дрібнолісся. Також була проведена заміна слабкої основи і перезволоженого ґрунту земляного полотна на окремих ділянках, досипання узбіччя і влаштування системи водовідведення.

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Нині триває укладання верхнього шару покриття зі щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА). Паралельно проводиться комплекс робіт з досипання і зміцнення узбіч, облаштування з'їздів і автобусних зупинок. Незабаром стартує також встановлення нових дорожніх знаків і бар'єрного огородження, нанесення дорожньої розмітки.

Загалом на ділянці задіяно приблизно 300 працівників підрядної компанії і 150 одиниць техніки, які працюють у межах президентської програми "Велике будівництво"

Зазначається, що вищезгадана дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка поєднає східні і західні області України. Дорога об'єднає дві траси міжнародного значення: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Відкрити цю трасу протяжністю 1400 км планується до Дня Незалежності.

Як раніше заявив заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво рекордних 6500 км доріг і 245 штучних споруд, зокрема мостів.

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