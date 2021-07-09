УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8766 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 744 9

Відновлення 80 км "дороги єдності" на Дніпропетровщині добігає кінця, роботи завершать у серпні. ФОТОрепортаж

Відновлення ділянки майбутньої "дороги єдності" М-30 на Дніпропетровщині виходить на фінішну пряму. 80 км траси М-04 планують завершити в серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-сторінка президентської програми "Велике будівництво".

У жовтні минулого року компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь" розпочала роботи на ділянці км 72+442 - км 151+930 від кордону з Кіровоградською областю до перетину з трасою Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Тоді було виконано відновлення дорожнього полотна на найбільш проблемних відрізках завдовжки 13,3 км.

Роботи на нинішньому об'єкті стартували в березні. Було проведено фрезерування зношеного покриття, влаштування посиленої дорожньої основи з СФОВ і вирівнювального шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону, розчищення придорожньої смуги від чагарників і дрібнолісся. Також була проведена заміна слабкої основи і перезволоженого ґрунту земляного полотна на окремих ділянках, досипання узбіччя і влаштування системи водовідведення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відділення екстреної допомоги, побудоване "з нуля" за три місяці в Чернівецькій області, розпочало роботу, - ОДА. ФОТОрепортаж

Нині триває укладання верхнього шару покриття зі щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА). Паралельно проводиться комплекс робіт з досипання і зміцнення узбіч, облаштування з'їздів і автобусних зупинок. Незабаром стартує також встановлення нових дорожніх знаків і бар'єрного огородження, нанесення дорожньої розмітки.

Загалом на ділянці задіяно приблизно 300 працівників підрядної компанії і 150 одиниць техніки, які працюють у межах президентської програми "Велике будівництво"

Зазначається, що вищезгадана дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка поєднає східні і західні області України. Дорога об'єднає дві траси міжнародного значення: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Відкрити цю трасу протяжністю 1400 км планується до Дня Незалежності.

Як раніше заявив заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво рекордних 6500 км доріг і 245 штучних споруд, зокрема мостів.

Також читайте: Дорогу Слов'янськ-Майдан капітально ремонтують у Донецькій області, - ОДА

Відновлення 80 км дороги єдності на Дніпропетровщині добігає кінця, роботи завершать у серпні 01
Відновлення 80 км дороги єдності на Дніпропетровщині добігає кінця, роботи завершать у серпні 02
Відновлення 80 км дороги єдності на Дніпропетровщині добігає кінця, роботи завершать у серпні 03

Автор: 

дороги (3066) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їхав вчора дорогою "Кропивницький - Сміла"...Ділянка дороги в Черкаській області, зроблена в минулому році, вже має колійність та напливи.
показати весь коментар
09.07.2021 09:37 Відповісти
перегрузів треба ловити і штрафувати жорстоко...
показати весь коментар
09.07.2021 09:43 Відповісти
делать надо нормально, а не через зад и откат.Матерьялы говно,технология как правило на грани фола.Даже по фото - чем удерживаеться кромка? Правильно- ничем, и звезда ей будет сразу после ввода и погодных условий.У немцев магистрали,дороги и автобаны могут делать только компании с 30-50л.стажем и гарантия 50 лет, у нас вчеразарегеный субподряды и гарантий никаких.Вот и вся разница.
показати весь коментар
09.07.2021 10:02 Відповісти
Починати треба з якісної ПОДУШКИ (див Дніпро-Решетилівка за "попередників") . Бо старі подушки не розраховані на 40-80 тонні фури - їх (подушки) просто видавлює з-під дорожного полотна.
показати весь коментар
09.07.2021 11:07 Відповісти
у кожної дороги є свій клас міцності і відповідна вартість. і на кожній дорозі стоять обмежувальні знаки по вазі відповідно до класу дороги. якщо та дорога розрахована максимум на 20 тон і там стоїть знак, але там їздять напівпричепи+причепи на 100 тон, то і буде колійність, хто б не будував ту дорогу. так, є дорогі магістралі, та ж Київ-Харків - вона витримує майже будь-які вантажі, але ж і яка її ціна? Україна не спроможна будувати всі дороги такого класі і по такій ціні, ми не Америка
показати весь коментар
12.07.2021 09:25 Відповісти
Ну, так Зеля решил побороть перегруз одним словом - "засранцы"
показати весь коментар
09.07.2021 09:47 Відповісти
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
показати весь коментар
09.07.2021 09:46 Відповісти
не расстраивайтесь, скоро китайцы будут строить , "велике будивныцтво"
показати весь коментар
09.07.2021 10:15 Відповісти
Супер-пупер траса - аж по ОДНІЙ смузі руху в кожному напрямку... А гроші спишуть, як на автобан 4+4.
показати весь коментар
09.07.2021 11:04 Відповісти
 
 