Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО" вимагали хабаря за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. За одне місце вимагали від 3 до 6 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, декілька посадовців комунального підприємства налагодили незаконний механізм одержання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання.

Встановлено, що до протиправної діяльності її організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за "послуги".

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Задокументовано факт отримання зловмисниками 3 і 5 тисяч доларів за виділення двох місць на Лісовому кладовищі.

Правоохоронці затримали одного з посередників під час одержання 6 тисяч доларів США за виділення ще одного місця для поховання.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та інших учасників протиправної діяльності.











