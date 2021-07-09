Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО" вимагали хабаря за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. За одне місце вимагали від 3 до 6 тис. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, декілька посадовців комунального підприємства налагодили незаконний механізм одержання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання.
Встановлено, що до протиправної діяльності її організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за "послуги".
Задокументовано факт отримання зловмисниками 3 і 5 тисяч доларів за виділення двох місць на Лісовому кладовищі.
Правоохоронці затримали одного з посередників під час одержання 6 тисяч доларів США за виділення ще одного місця для поховання.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та інших учасників протиправної діяльності.
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не трогати. Він про це не знав.
4 года назад хоронил отца во Львовской области. Место (двойное), рытьё и закапывание могилы обошлось 1000 грн + бутылка и закусь копачам.
Правда, обычно вымогают за захоронения на блатных или официально закрытых кладбищах, у людей, у которых нет права на подхоронение.
Если хоронить на открытых, или на любом в могилу родственников, то все проще, по процедуре, а если урну подхоранивать, то вообще лишь уведомить администрацию.
Поинтересуйтесь, сколько стоит место на Байковом!
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а про частные морги вообще молчу , вот в Ирпене есть такой МРАЗ да , Петя король и его сын поганый , что там у них творится за взятки даже сбу поганое глаза и жопу закрывает