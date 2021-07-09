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Новини Фото Хабарники
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Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО" вимагали хабаря за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. За одне місце вимагали від 3 до 6 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, декілька посадовців комунального підприємства налагодили незаконний механізм одержання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання.

Встановлено, що до протиправної діяльності її організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за "послуги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіцер військкомату одного з районів Рівненщини упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову, - Нацполіція. ФОТО

Задокументовано факт отримання зловмисниками 3 і 5 тисяч доларів за виділення двох місць на Лісовому кладовищі.

Правоохоронці затримали одного з посередників під час одержання 6 тисяч доларів США за виділення ще одного місця для поховання.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та інших учасників протиправної діяльності.

Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря 01
Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря 02
Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря 03
Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря 04
Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря 05
Від 3 до 6 тис. доларів за місце для поховання: Співробітники ритуальної служби Києва вимагали хабаря 06

Автор: 

хабар (4713) Київ (19541) корупція (4689) похорон (1289) ритуальні послуги (15) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+14
Поховати б упирів та їх покровителів безкоштовно у лісопосадці. Але негайно. Кличка
не трогати. Він про це не знав.
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09.07.2021 09:51
+13
Да ладно вам, нашли каких-то лошар. Уже лет 15 всем известно, что похоронить на байковом будет стоить $50 тыс. Полиция как обычно ничего не знает,а может в доле.
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09.07.2021 09:53
+11
Сотрудников ритуальных служб Киева каждого второго нужно расстреливать, а каждого первого вешать.

4 года назад хоронил отца во Львовской области. Место (двойное), рытьё и закапывание могилы обошлось 1000 грн + бутылка и закусь копачам.
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09.07.2021 09:55
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Поховати б упирів та їх покровителів безкоштовно у лісопосадці. Але негайно. Кличка
не трогати. Він про це не знав.
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09.07.2021 09:51 Відповісти
А причем тут Кличко? Он что полицией руководит?!!
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09.07.2021 09:54 Відповісти
та действительно! Ни сном ни духом не знал... И киевсские кладбища к мэрии не имеют отношения??? Откуда вы холуи лезете?
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09.07.2021 12:01 Відповісти
Да ладно вам, нашли каких-то лошар. Уже лет 15 всем известно, что похоронить на байковом будет стоить $50 тыс. Полиция как обычно ничего не знает,а может в доле.
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09.07.2021 09:53 Відповісти
Это не Байковое, а Лесное - там тарифы другие явно.
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09.07.2021 10:46 Відповісти
Сотрудников ритуальных служб Киева каждого второго нужно расстреливать, а каждого первого вешать.

4 года назад хоронил отца во Львовской области. Место (двойное), рытьё и закапывание могилы обошлось 1000 грн + бутылка и закусь копачам.
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09.07.2021 09:55 Відповісти
Да, мафия кладбищенская та еще. Это бесспорно.
Правда, обычно вымогают за захоронения на блатных или официально закрытых кладбищах, у людей, у которых нет права на подхоронение.
Если хоронить на открытых, или на любом в могилу родственников, то все проще, по процедуре, а если урну подхоранивать, то вообще лишь уведомить администрацию.
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09.07.2021 10:11 Відповісти
В Днепре все налом в руки кладбищенской мафии, по квитанции - одна сумма, а реально платишь больше, чем в 10 раз. И про это прекрасно знают и правоохранительные органы и городские власти, кладбищенская мафия ими и назначается
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09.07.2021 14:27 Відповісти
Что там с "бегунками" которые опять разцвели в каждом МРЕО?
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09.07.2021 09:58 Відповісти
секрет Полішинеля
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09.07.2021 10:06 Відповісти
Примітно, що це не корупціонери, а "прості" хабарники... Чому ними займається СБУ? Це їх підслідність ?
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09.07.2021 10:10 Відповісти
Щось вимогатєлі схожі на простих бомжів що за літро горілки копають яму!
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09.07.2021 10:27 Відповісти
6 тысяч - децкий сад!
Поинтересуйтесь, сколько стоит место на Байковом!
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09.07.2021 10:32 Відповісти
Прикольное название - целый комбинат!
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09.07.2021 10:37 Відповісти
Тема давно актуальная......перезревшая ,волнующая миллионы. Почему- то её обходят стороной. Между тем в каждой семье,в каждом населенном пункте проблема вымогателей на кладбище хорошо известна. Существует она давно. В1964 г. хоронили мою бабушку. Все заплатили . Приехали ...а в оплаченной могиле уже покойник !?? Красномордые копачи продали...Бог с ней ,историей,но когда-то надо остановить беспредел,выработать понятные правила.
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09.07.2021 10:56 Відповісти
Могилу прадеда так и не нашел 2 кладбище в Одессе...уже когото закопали поверх ((((
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09.07.2021 11:01 Відповісти
Ну и новость. Это все знали и очень давно. Но опять никто не виноват. Все помешают
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09.07.2021 11:44 Відповісти
а "бравый" киевсовет где??
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09.07.2021 11:58 Відповісти
Народився - давай, помер - давай, хрестився - давай. Країна в качки грошей. Я не проти дати, з умовою проведення даних платежів офіційно.
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09.07.2021 12:19 Відповісти
на байковом после кремации у себя на участке я хоронил бабулю бесплатно , деньги только за кремацию....давно было - как сегодня не в курсе , но твари с байкового намекали мне что участок нужно приватизировать !!!!! и тогда открываются горизонты возможностей.
________________________
а про частные морги вообще молчу , вот в Ирпене есть такой МРАЗ да , Петя король и его сын поганый , что там у них творится за взятки даже сбу поганое глаза и жопу закрывает
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09.07.2021 13:30 Відповісти
Ритуальная мафия мародерствует так по всей Украине - пользуются, что люди убиты горем.
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09.07.2021 14:11 Відповісти
 
 