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Новини Фото ДТП
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На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 4 ранку, на 44 км автодороги Київ - Ковель, в напрямку міста Житомир, сталася смертельна ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Facebook.

За попередньою інформацією поліції, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки.

Водій і пасажирка цього транспорту загинули на місці. Очевидці повідомляють, що у мопеда не працювало ближнє світло фар. Однак всі обставини події встановлять слідчі.

Патрульні займалися охороною місця ДТП і регулюванням руху.

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На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці 01
На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці 02
На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці 03
На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці 04
Фото: сайт поліції

На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці 05

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ДТП (4473) Київська область (4047) смерть (6759)


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Да уж, утром у них ещё были какие то планы на вечер, а вечером их запихнули в мусорные пакеты. Судьба.
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09.07.2021 10:34 Відповісти
да уж.... эти "следователи" разрулят
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09.07.2021 12:37 Відповісти
В селах рідко хто їздить тверезим на мопеді !
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09.07.2021 13:50 Відповісти
 
 