На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці. ФОТОрепортаж
Сьогодні близько 4 ранку, на 44 км автодороги Київ - Ковель, в напрямку міста Житомир, сталася смертельна ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Facebook.
За попередньою інформацією поліції, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки.
Водій і пасажирка цього транспорту загинули на місці. Очевидці повідомляють, що у мопеда не працювало ближнє світло фар. Однак всі обставини події встановлять слідчі.
Патрульні займалися охороною місця ДТП і регулюванням руху.
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Михаил Пивоваров #479079
показати весь коментар09.07.2021 10:34 Відповісти Мені подобається 2
Паровоз на Соломенке
показати весь коментар09.07.2021 12:37 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Гончар #424445
показати весь коментар09.07.2021 13:50 Відповісти Мені подобається 0
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