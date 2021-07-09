На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку: двоє людей загинули на місці. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 4 ранку, на 44 км автодороги Київ - Ковель, в напрямку міста Житомир, сталася смертельна ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Facebook.

За попередньою інформацією поліції, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки.

Водій і пасажирка цього транспорту загинули на місці. Очевидці повідомляють, що у мопеда не працювало ближнє світло фар. Однак всі обставини події встановлять слідчі.

Патрульні займалися охороною місця ДТП і регулюванням руху.

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Фото: сайт поліції