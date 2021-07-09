Тротил, гранати, пістолети і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі зброєю та боєприпасами. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Луганській області черговий схрон зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. В ході слідчо-оперативних дій затримано зловмисника, який влаштував схованку із засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, схованку зі зброєю житель Щастинського району обладнав на території власного домоволодіння.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили:

майже 1 кг тротилу;

3 детонатори;

18 гранат РГД-5 та Ф-1;

запали до гранат;

артилерійський снаряд;

400 гр пороху;

2 пістолети систем "ТТ" і "Наган" з набоями;

4 сигнальні міни;

реактивний сигнальний патрон;

майже 1800 набоїв різних калібрів.

Зазначається, що виявлені засоби ураження направлено на експертизу.

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За оперативними даними, зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв'язки, зокрема серед представників кримінальних кіл.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.



Фото: сайт СБУ