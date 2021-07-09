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Тротил, гранати, пістолети і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі зброєю та боєприпасами. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Луганській області черговий схрон зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. В ході слідчо-оперативних дій затримано зловмисника, який влаштував схованку із засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, схованку зі зброєю житель Щастинського району обладнав на території власного домоволодіння.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили:

  • майже 1 кг тротилу;
  • 3 детонатори;
  • 18 гранат РГД-5 та Ф-1;
  • запали до гранат;
  • артилерійський снаряд;
  • 400 гр пороху;
  • 2 пістолети систем "ТТ" і "Наган" з набоями;
  • 4 сигнальні міни;
  • реактивний сигнальний патрон;
  • майже 1800 набоїв різних калібрів.

Зазначається, що виявлені засоби ураження направлено на експертизу.

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За оперативними даними, зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв'язки, зокрема серед представників кримінальних кіл.

Тротил, гранати, пістолети і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі зброєю та боєприпасами 01

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться: Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ. ФОТО

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Тротил, гранати, пістолети і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі зброєю та боєприпасами 02

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Тротил, гранати, пістолети і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі зброєю та боєприпасами 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12857) силовики (2514) сховок (125) Луганська область (4883)


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в связи с последними, так сказать, воспоминаниями о событиях годичной давности, к которым причастна наша сбу под патронатом фсб, мне кажется(дай бог, чобы я ошибалась), что все эти схроны ну совсем не боевикам принадлежат..., а сбу последовательно и методично хоронит наши диверсионные группы, а инфу она черпает..., ну понятно откуда...
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09.07.2021 10:50 Відповісти
теж не одного разу приходила така думка
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09.07.2021 11:01 Відповісти
хлопець готувався зустрічатита відстрілювати козломорду нечість...СБУ як завжди робить якусь куйню
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09.07.2021 10:59 Відповісти
ТТ жалко....
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09.07.2021 19:57 Відповісти
 
 