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Новини Фото Хабарники
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Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, "дохід" за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Поліція затримала двох інспекторів Київської обласної податкової, які систематично брали хабарі в 120 тис. грн за день. Інспектори вимагали неправомірну вигоду від підприємців Київщини. За гроші обіцяли не притягати останніх до відповідальності за результатами податкових перевірок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві з колегами-правоохоронцями викрили понад 30 епізодів злочинної діяльності головних державних ревізорів-інспекторів Головного управління Державної податкової служби у Київській області.

Учора, 8 липня, поліцейські затримали двох податківців після одержання ними 10 тис. грн неправомірної вигоди. Під час проведення огляду місця події виявили та вилучили ще понад 120 тис. грн – "винагорода", отримана зловмисниками за один робочий день.

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Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, дохід за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція 01
Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, дохід за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція 02
Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, дохід за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція 03

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри за ч.3 ст.368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Встановлюються також інші причетні працівники податкової до організації та отримання неправомірної вигоди з бізнесу на постійній основі.

Автор: 

хабар (4713) Київська область (4047) податкова (709) Нацполіція (15207)


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Топ коментарі
+9
Це ж івєст-няні були.
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09.07.2021 11:07
+8
Податкові органи так і працюють. Керівники налогових живуть, як нафтові магнати. І всі це бачать і знають, а корупцію подолано лише в уяві Зеленського.
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09.07.2021 11:10
+6
узаконеный рэкет... кто то расказывал нужноо хорошо платить что бы не брали, это ж какие зарплаты должны быть при взятках в 120 к в день!? да еще и незадекларированных! И как всегда начальство не при делах - НЕ ВЕРЮ.. ВСЮ НАЛОГОВУЮ где работали жти две твари на нары лет на 50... и гарантирую что будут работать все остальные налоговики за минималку и брать не будут!
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09.07.2021 11:02
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Если задерживать тех кто даёт толку будет намного больше!
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09.07.2021 11:00 Відповісти
сказочный дурачок
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09.07.2021 11:11 Відповісти
Аргументированно! Это, я так понимаю, слова не дурочка... только вот ответь на вопрос-имеете ли моральное право такой вот не дурачек обвинять кого либо в коррупции если сам делает это, даже пусть на бытовом уровне? И главное-может ли он и его дети расчитывать на жизнь в нормальном гос-ве?
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09.07.2021 11:17 Відповісти
У нас вся система заточена под то чтоб заставит коммерса заносить взятки и налоговая у нас до сих пор это ОПГ рэкетиров ! Даже если сильно захочешь работать по закону-найдут за что прищучить если не будешь заносить !
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09.07.2021 11:19 Відповісти
Сказочный дурачок
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09.07.2021 11:22 Відповісти
а вы сами под такой каток попадали?
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09.07.2021 11:45 Відповісти
Каток, который Вы сами создали а теперь ноете?
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09.07.2021 12:28 Відповісти
я так и думал,что вы из тех, кому пи@деть это не мешки ворочать, как говорят в народе.
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09.07.2021 12:32 Відповісти
На счёт «думал» есть большие сомнения. Всю бухгалтерию у меня закрывает бухгалтер, собственно за это он и получает деньги. Да, штрафы были, есть и будут, одни в суде удавалось оспорить (долго, неудобно, отнимает много ресурсов, но это возможно), другие оплачивали, т.к. реально были наши ошибки. А таких как Вы, я регулярно наблюдаю в таможне, у которых даже когда все в порядке, кладут в док-ты 200-300 грн. И Вы хотите сказать что Вы свободный человек а не раб? Вместо того что бы учить свои права и отстаивать их Вы предпочитаете легкий путь дать денег. Это действительно сложно и отнимает много времени и нервов и иногда опускаются руки, но это возможно. Более того инспектора уже знают и у них даже мысли не возникает усложнить мне жизнь. А Вы продолжайте носить деньги, Ваши дети за это скажут Вам спасибо!
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09.07.2021 12:46 Відповісти
Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, "дохід" за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8286 https://censor.net/ru/user/111462

а вы сами под такой каток попадали?
Это был мой вопрос, вполне предполагавший односложный ответ, которого вы дать не удосужились.
Вместо этого разразились словесным поносом и нравоучениями.
Кем бы вы себя не считали, оставьте нравоучения для ваших родных и близких.
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09.07.2021 14:51 Відповісти
Да уж нет, пока Ваши поступки будут напрямую влиять на положение дел в стране где живу я и мои дети, я имею полное моральное право высказать все что я о Вас думаю. А Ваш вопрос напоминает больше попытку вызвать сочувствие, которого к таким как Вы у меня никогда не будет.
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09.07.2021 14:54 Відповісти
Это все обо мне вы определили по нескольким словам?
Вы либо пенсионер, либо больны. Это я использовал свое моральное право.
А свое сочувствие оставьте детям.
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09.07.2021 15:01 Відповісти
Определил по Вашей позиции... когда у Вас есть сомнения, не стоит писать это с приставкой либо, иначе рискуете глупо выглядеть. Что мне делать и что кому оставлять я разберусь без Вашей помощи, попытки учить жизни тоже не создадут Вам образ разумного человека! Удачи!
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09.07.2021 15:06 Відповісти
Хто там головний митник? Невже новоє літсо?
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09.07.2021 11:01 Відповісти
Зарплаты ж маленькие!
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09.07.2021 11:01 Відповісти
узаконеный рэкет... кто то расказывал нужноо хорошо платить что бы не брали, это ж какие зарплаты должны быть при взятках в 120 к в день!? да еще и незадекларированных! И как всегда начальство не при делах - НЕ ВЕРЮ.. ВСЮ НАЛОГОВУЮ где работали жти две твари на нары лет на 50... и гарантирую что будут работать все остальные налоговики за минималку и брать не будут!
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09.07.2021 11:02 Відповісти
Це ж івєст-няні були.
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09.07.2021 11:07 Відповісти
это даже не капля в море , это молекула воды во вселенной , такими темпами победим коррупцию к концу существования вселенной
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09.07.2021 11:08 Відповісти
и отправляли часть наверх
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09.07.2021 11:09 Відповісти
Интересно,шо ж за бизнес такой у людей?прибыльный
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09.07.2021 11:09 Відповісти
Мафы ,базары ,Ппэшники , мелкий бизнес но в большом количестве !
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09.07.2021 11:16 Відповісти
Податкові органи так і працюють. Керівники налогових живуть, як нафтові магнати. І всі це бачать і знають, а корупцію подолано лише в уяві Зеленського.
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09.07.2021 11:10 Відповісти
А вы уверены что инспектора брали эти деньги для себя?В Украине так ничто и не изменилось.Районы несут указаную сумму в область,область чемоданами в Киев да и на местах себе что-то оставляют.
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09.07.2021 11:11 Відповісти
понятно что передавали на верх. но видно мало, раз их "поймали"
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09.07.2021 11:12 Відповісти
Ментам тоже нужно выполнять план по задержания злостных взяточников,чем выше чин пойманого тем ментовский начальник быстрее получит очередное звание и болше доходное место.Но это не означает что пойманые понесут наказание если и не повышение по службе за временные неудобства.
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09.07.2021 11:24 Відповісти
Это называется "возгонка".
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09.07.2021 11:15 Відповісти
Брали по взрослому, не детям на конфеты, все конфисковать и к стенке ублюдков.
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09.07.2021 11:17 Відповісти
Можно подумать, что всё брали для себя!?
Цепочку до самого верха будут расследовать или, как всегда, спишут на этих двух лохов-исполнителей ???
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09.07.2021 12:00 Відповісти
Ну ... Теж результат.
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09.07.2021 12:14 Відповісти
За гроші обіцяли не притягати останніх до відповідальності за результатами податкових перевірок.

З іншого боку, якщо результати перевірок були реальні, то виникає питання відповідальності того, хто давав, у плані сплати податків.
Податківців вони "заложили", а самі що, білі і пухнасті ??
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09.07.2021 12:17 Відповісти
 
 