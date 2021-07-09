Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, "дохід" за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Поліція затримала двох інспекторів Київської обласної податкової, які систематично брали хабарі в 120 тис. грн за день. Інспектори вимагали неправомірну вигоду від підприємців Київщини. За гроші обіцяли не притягати останніх до відповідальності за результатами податкових перевірок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві з колегами-правоохоронцями викрили понад 30 епізодів злочинної діяльності головних державних ревізорів-інспекторів Головного управління Державної податкової служби у Київській області.

Учора, 8 липня, поліцейські затримали двох податківців після одержання ними 10 тис. грн неправомірної вигоди. Під час проведення огляду місця події виявили та вилучили ще понад 120 тис. грн – "винагорода", отримана зловмисниками за один робочий день.

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Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри за ч.3 ст.368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Встановлюються також інші причетні працівники податкової до організації та отримання неправомірної вигоди з бізнесу на постійній основі.