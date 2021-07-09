Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос оприлюднив, за його словами, протокол щодо ДТП з колишнім "слугою народу" Олександром Юрченком. В оприлюдненому документі йдеться, що за висновками огляду Юрченко перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Водночас на цьому висновку від руки написано: "Засіб, який мені приписують, не вживав ніколи в житті і не знаю, що це таке".

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав виключений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи ДТП з нардепом Олександром Юрченком, передає Цензор.НЕТ.

"Ось протокол нардепа Юрченка та висновок лабораторії, що ще раз підтверджують, що народний обранець від "Слуги народу" (17 вересня 2020 року Юрченко вийшов із фракції "СН". - Ред.) був у стані наркотичного сп’яніння. Впевнений, якби зараз перевірили всіх нардепів-"слуг народу", які брали участь у форумі, починаючи з Миколи Тищенка, то побачили б ті самі наркоти у крові. Так виглядає, що країною управляють під кайфом, історія з тестом на наркотики і самого Зеленського стає дедалі більш актуальною", - заявив Лерос.

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"До речі, кум Тищенка - Андрій Єрмак, який є другою людиною в державі, а в його випадку - нелюдом, відповідає персонально за цю зграю наркош, яку привів у Верховну Раду. Нагадаю, саме Холодов, Юрченко та компанія були квотою ларьочного барона Єрмака. Мене б не хвилювали як вони розважаються, але мені очевидно, що вони під кайфом виконують державну роботу, так само і очевидно, що Юрченко був під кайфом, коли нападав на мене у раді за те, що я не дозволив йому вкрасти у інвестора та у держави "кусочок пирога". Попри це, Юрченко на волі, у Верховній Раді, та продовжує отримувати товсті конверти від "Слуги". Спортивний незадекларований Мустанг Юрченко оформив на фунта, але поставив номери року свого народження "1988". Тепер уявіть, Юрченко намагається відкрити кримінальну справу на львів’янина, в авто якого він в’їхав, а в правовій державі мав би давно сидіти у в’язниці. Саме Зеленський привів до влади ґвалтівників, наркоманів та корупціонерів, це його справжнє ДНК", - резюмував Лерос.









Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові.