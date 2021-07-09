Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою. ДОКУМЕНТ
Нардеп Гео Лерос оприлюднив, за його словами, протокол щодо ДТП з колишнім "слугою народу" Олександром Юрченком. В оприлюдненому документі йдеться, що за висновками огляду Юрченко перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Водночас на цьому висновку від руки написано: "Засіб, який мені приписують, не вживав ніколи в житті і не знаю, що це таке".
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав виключений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи ДТП з нардепом Олександром Юрченком, передає Цензор.НЕТ.
"Ось протокол нардепа Юрченка та висновок лабораторії, що ще раз підтверджують, що народний обранець від "Слуги народу" (17 вересня 2020 року Юрченко вийшов із фракції "СН". - Ред.) був у стані наркотичного сп’яніння. Впевнений, якби зараз перевірили всіх нардепів-"слуг народу", які брали участь у форумі, починаючи з Миколи Тищенка, то побачили б ті самі наркоти у крові. Так виглядає, що країною управляють під кайфом, історія з тестом на наркотики і самого Зеленського стає дедалі більш актуальною", - заявив Лерос.
"До речі, кум Тищенка - Андрій Єрмак, який є другою людиною в державі, а в його випадку - нелюдом, відповідає персонально за цю зграю наркош, яку привів у Верховну Раду. Нагадаю, саме Холодов, Юрченко та компанія були квотою ларьочного барона Єрмака. Мене б не хвилювали як вони розважаються, але мені очевидно, що вони під кайфом виконують державну роботу, так само і очевидно, що Юрченко був під кайфом, коли нападав на мене у раді за те, що я не дозволив йому вкрасти у інвестора та у держави "кусочок пирога". Попри це, Юрченко на волі, у Верховній Раді, та продовжує отримувати товсті конверти від "Слуги". Спортивний незадекларований Мустанг Юрченко оформив на фунта, але поставив номери року свого народження "1988". Тепер уявіть, Юрченко намагається відкрити кримінальну справу на львів’янина, в авто якого він в’їхав, а в правовій державі мав би давно сидіти у в’язниці. Саме Зеленський привів до влади ґвалтівників, наркоманів та корупціонерів, це його справжнє ДНК", - резюмував Лерос.
Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові.
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https://censor.net/ru/news/3275073/arestovich_zayavil_chto_pozorno_slivaetsya_so_vstrechi_s_polzovatelem_kotorogo_ranee_obozval_hesosom
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Карьера как у моторолы - спасибки мудрому нариду....
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
А факт в том, что в Украине, как и в рашке - 73% и 87% идиотов, которые верят зомбоящику и избирают по хайпу более тупых чем они сами.
А то верить в хзомбоящик - вы первые, как и голо совать, галасуючи, за наркомана...
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
А ще була політрада обрана. якщо не помиляюся чоловік 70. Але було зрозуміло, що цей проект натягував на всю Україну саме донецьких.
"Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988"."
вот потому вы, зебилы, более тупые чем 87% кацапы.. хотя казалось бы - куда тупее них можно быть
Здесь я с леросом не соглашусь Их привели к власти 73% лохов , которым лишь бы не стреляли и какая разница
Не каждый сможет раскатать 20млн ДЕБИЛОВ!!!
Напомню, именно Холодов, Юрченко и компания были квотой ларечного барона Ермака. Меня бы не волновало, как они развлекаются, но мне очевидно, что они под кайфом выполняют государственную работу, так же очевидно, что Юрченко был под кайфом, когда нападал на меня в Раде за то, что я не позволил ему украсть у инвестора и у государства "кусочек пирога".
Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988".
Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме. Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.
Источник: https://censor.net/ru/p3276085
Як і поліцейські, які зупиняли другого, такого ж "слугу".
..наголосували, дебіли-експериментатори, блін.. тупорилих наркоманів на нашу голову
если не олигофрен то он просто враг и ему нужна турьма с пытошной...........