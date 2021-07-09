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Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос оприлюднив, за його словами, протокол щодо ДТП з колишнім "слугою народу" Олександром Юрченком. В оприлюдненому документі йдеться, що за висновками огляду Юрченко перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Водночас на цьому висновку від руки написано: "Засіб, який мені приписують, не вживав ніколи в житті і не знаю, що це таке".

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав виключений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи ДТП з нардепом Олександром Юрченком, передає Цензор.НЕТ.

"Ось протокол нардепа Юрченка та висновок лабораторії, що ще раз підтверджують, що народний обранець від "Слуги народу" (17 вересня 2020 року Юрченко вийшов із фракції "СН". - Ред.) був у стані наркотичного сп’яніння. Впевнений, якби зараз перевірили всіх нардепів-"слуг народу", які брали участь у форумі, починаючи з Миколи Тищенка, то побачили б ті самі наркоти у крові. Так виглядає, що країною управляють під кайфом, історія з тестом на наркотики і самого Зеленського стає дедалі більш актуальною", - заявив Лерос.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком: "Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд". ВІДЕО+ФОТО

"До речі, кум Тищенка - Андрій Єрмак, який є другою людиною в державі, а в його випадку - нелюдом, відповідає персонально за цю зграю наркош, яку привів у Верховну Раду. Нагадаю, саме Холодов, Юрченко та компанія були квотою ларьочного барона Єрмака. Мене б не хвилювали як вони розважаються, але мені очевидно, що вони під кайфом виконують державну роботу, так само і очевидно, що Юрченко був під кайфом, коли нападав на мене у раді за те, що я не дозволив йому вкрасти у інвестора та у держави "кусочок пирога". Попри це, Юрченко на волі, у Верховній Раді, та продовжує отримувати товсті конверти від "Слуги". Спортивний незадекларований Мустанг Юрченко оформив на фунта, але поставив номери року свого народження "1988". Тепер уявіть, Юрченко намагається відкрити кримінальну справу на львів’янина, в авто якого він в’їхав, а в правовій державі мав би давно сидіти у в’язниці. Саме Зеленський привів до влади ґвалтівників, наркоманів та корупціонерів, це його справжнє ДНК", - резюмував Лерос.

Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою 01
Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою 02
Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою 03
Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою 04

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) наркотики (1451) Єрмак Андрій (1377) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (351) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+77
Один?

Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 3831
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09.07.2021 11:52
+65
еще пару лет назад пиво в ларьке крал, теперь ганяет обдолбаный на Мустанге.
Карьера как у моторолы - спасибки мудрому нариду....
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09.07.2021 11:47
+53
Країною керують наркоші. Зробили себе разом.
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09.07.2021 11:45
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Тут еще один представитель власти обосрался!
https://censor.net/ru/news/3275073/arestovich_zayavil_chto_pozorno_slivaetsya_so_vstrechi_s_polzovatelem_kotorogo_ranee_obozval_hesosom
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09.07.2021 11:43 Відповісти
Один?

Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 3831
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09.07.2021 11:52 Відповісти
ворон ворону... то що хотів розповісти пресі криворіжський дружбан бувший КВНщик під час виборів- поті йому зьпогрозами заткнули рота... Манжосов здається...
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09.07.2021 11:58 Відповісти
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 7060
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09.07.2021 12:09 Відповісти
Страну спасет передоз.
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09.07.2021 12:02 Відповісти
Достаточно один раз не разбодяжить пакетик...
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09.07.2021 12:03 Відповісти
Вова!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
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09.07.2021 12:08 Відповісти
Боже, яке ж воно огидне!!!
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09.07.2021 12:11 Відповісти
кэрманычи - обдолбыши
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09.07.2021 16:58 Відповісти
Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою - Цензор.НЕТ 7917
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10.07.2021 15:16 Відповісти
- Кстати, Киса, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.(с)
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09.07.2021 12:47 Відповісти
Вже другий "слуга" спалився на наркоті за тиждень. Їм в конвертах разом з доларами почали дурь роздавати?
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09.07.2021 11:43 Відповісти
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 8739
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09.07.2021 11:44 Відповісти
До речі, доволі кумедний серіал!
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09.07.2021 11:54 Відповісти
як і наше життя
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09.07.2021 11:55 Відповісти
Супер серіал. Особливо перший сезон.
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09.07.2021 12:45 Відповісти
Країною керують наркоші. Зробили себе разом.
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09.07.2021 11:45 Відповісти
еще пару лет назад пиво в ларьке крал, теперь ганяет обдолбаный на Мустанге.
Карьера как у моторолы - спасибки мудрому нариду....
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09.07.2021 11:47 Відповісти
Кто был никем, тот стал всем.
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09.07.2021 12:18 Відповісти
Так его же взяли в свиньи урода ,когда он пиво в ларьках воровал)
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09.07.2021 11:53 Відповісти
Порошенко с Гончаренко уничтожают твоих кацапов по самое не могу)так что там с клованами,насильниками,укроненавистниками и ворами,которых ты ,марзота привел вместо Порошенко и Гончаренко?
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09.07.2021 12:01 Відповісти
Я могу сказать,что мне жаль,что вас душат слюни...но нет -мне весело)))(
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09.07.2021 12:06 Відповісти
Порошенко из партии регионов? Ты о сосну стукнулся?
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09.07.2021 12:02 Відповісти
ему так у шмария рассказали))
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09.07.2021 12:03 Відповісти
и оно убогое верит...
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09.07.2021 12:13 Відповісти
Порошенко -основатель. Без него такая гадость как Зеля к власти не пришёл бы.
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09.07.2021 12:35 Відповісти
для особо тупых зебилов:
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.

У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
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09.07.2021 13:02 Відповісти
ватники в рашке во всем винят Госдеп, зебилы в Украине - Пороха..
А факт в том, что в Украине, как и в рашке - 73% и 87% идиотов, которые верят зомбоящику и избирают по хайпу более тупых чем они сами.
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09.07.2021 13:04 Відповісти
зебил, ты вместо того чтобы повторять идиотизмы от шмария и с 1+1 - сначала хоть посмотри как возникла партия регионов, какие партии туда вошли и кто оттуда вышел - после прихода туда януковича и Ко..
А то верить в хзомбоящик - вы первые, как и голо совать, галасуючи, за наркомана...
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09.07.2021 12:03 Відповісти
Але хто з них по молодості пивас з магаза тирив? І хто з них попадався обдовбаним за кермом?))
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09.07.2021 12:14 Відповісти
для особо тупых зебилов:
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.

У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
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09.07.2021 12:15 Відповісти
Керівником Президії на 1-му зʼїзді був обраний Семіноженко. Проходив десь навесні. Через два-три місяці після цього з партії вийшли Порошенко і Черновецький. Їх не було, коли на 2-му зʼїзді обирали головою партії Азарова.
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09.07.2021 12:32 Відповісти
И самое смешное, что когда, согласно фейку, "Партия солидарности Украины" (потом "Солидарность") типа входила в число "сооснователей" ПР, то Порох не мог чисто физически входить в число ее отцов основателей, т.к. "Солидарность" в то время возглавлял Михаил Антонюк. Председателем "Солидарности" Порох стал в декабре 2001 года, когда она присоединилась к блоку "Наша Украина".
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09.07.2021 14:43 Відповісти
Але на сцені в президіумі він сидів разом з Семіноженко, Ландиком, Самофаловим (про нього вже ніхто й не згадує), Рибаком і Черновецьким. Їх було шестеро.
А ще була політрада обрана. якщо не помиляюся чоловік 70. Але було зрозуміло, що цей проект натягував на всю Україну саме донецьких.
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09.07.2021 18:41 Відповісти
Зебилы так много текста не читают,оно им не надо..увы
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09.07.2021 14:24 Відповісти
Офіційно "бывший", а фактично ні.
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09.07.2021 11:55 Відповісти
Читайте, що пише Лерос:
"Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988"."
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09.07.2021 12:03 Відповісти
Голосує в унісон із слугами?
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09.07.2021 12:08 Відповісти
Он тебя на мустанге катает, что ли?
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09.07.2021 12:09 Відповісти
Вот ты, например, бывший сперматозоид. Так шо тебя об асфальт растереть?
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09.07.2021 12:35 Відповісти
т.е. зебилам главное что "бывший"... Не факты того что вы выбрали наркомана, который привел дрочунов и нариков в ВР, а то что "бывший"))
вот потому вы, зебилы, более тупые чем 87% кацапы.. хотя казалось бы - куда тупее них можно быть
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09.07.2021 12:06 Відповісти
Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.Источник: https://censor.net/ru/p3276085
Здесь я с леросом не соглашусь Их привели к власти 73% лохов , которым лишь бы не стреляли и какая разница
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09.07.2021 11:48 Відповісти
НАрмальные пацаны! Зря вы на них гоните!!!!
Не каждый сможет раскатать 20млн ДЕБИЛОВ!!!
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09.07.2021 11:49 Відповісти
"Кстати, кум Тищенко - Андрей Ермак, который является вторым человеком в государстве, а в его случае - нелюдом, отвечает персонально за эту шайку наркош, которую привел в Верховную Раду.
Напомню, именно Холодов, Юрченко и компания были квотой ларечного барона Ермака. Меня бы не волновало, как они развлекаются, но мне очевидно, что они под кайфом выполняют государственную работу, так же очевидно, что Юрченко был под кайфом, когда нападал на меня в Раде за то, что я не позволил ему украсть у инвестора и у государства "кусочек пирога".
Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988".

Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме. Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.

Источник: https://censor.net/ru/p3276085
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09.07.2021 11:52 Відповісти
Тобто, людина, яка постраждала від упоротого в усіх сенсах "слугу", ще може буде наказана.
Як і поліцейські, які зупиняли другого, такого ж "слугу".
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09.07.2021 11:54 Відповісти
Але у мене в цей момент виникає питання: за кого вони голосували в 2019 році?
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09.07.2021 12:35 Відповісти
Нажаль, тоді і сам Лерос вірив Зєлі.
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09.07.2021 12:39 Відповісти
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 9565
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09.07.2021 11:52 Відповісти
ДАВАЙ ДАВИ ЇХ ГЕО! Вони тебе не чіпають , бояться гучних справ , на канали не пускають -тільки на Еспресо , 5-ий та Прямий можеш, але це буде гучніше значно ніж зі Стерненком!!!
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09.07.2021 11:56 Відповісти
єта падстава. єдіним наркотіком в крові юрченка бил гормон возмущенія за страну, каторую давьол до ручкі праклятий барига
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09.07.2021 11:58 Відповісти
Так вот почему они "зеленые", а я думал, что это с экологией связано
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09.07.2021 11:58 Відповісти
Наркоманы...из наркомата верховной рады..😀
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09.07.2021 12:02 Відповісти
шляхи до влади..
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 5448
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09.07.2021 12:04 Відповісти
турборежим!
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 5854
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09.07.2021 12:05 Відповісти
У нас 73% населения наркоманы
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09.07.2021 12:06 Відповісти
Недавно разговаривал с одним знакомым, так тот говорил, что сейчас пошла какая-то тема у этих нариков - останавливают мусора чувака, тот с тачки выходит, глаза на выкате, в неадеквате полном, отвозят в больничку, а анализы чистые. Под чем эти твари бегают - не понятно.
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09.07.2021 12:19 Відповісти
....щщщааассссс Зеля зі своєїыыы нірванииии гмногновєнно позВоніт главному лейтенанту Бакланову по поводууу етАга чорта-А-А-А?.. какова-А-А?..)(
..наголосували, дебіли-експериментатори, блін.. тупорилих наркоманів на нашу голову
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09.07.2021 15:13 Відповісти
если вова олигофрен то что он делает в кабинете президента ему нужна справка и лечение а
если не олигофрен то он просто враг и ему нужна турьма с пытошной...........
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09.07.2021 15:22 Відповісти
что там с брагаром, оно отмазалось ?
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10.07.2021 08:55 Відповісти
Зе ФІЛИ ВИ ВИБРАЛИ МОРАЛЬНЕ ДНО У 2019 му
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11.07.2021 16:45 Відповісти
 
 