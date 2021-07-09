Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Незаконний видобуток граніту викрито в Миколаївській області. До схеми причетні компанії, щодо яких введено санкції РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що злочинну схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво".

Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря.

Також читайте: Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка

Під час санкціонованих обшуків у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України співробітники служби на виробництві вилучили (із забороною використання та передачею на відповідальне зберігання):

виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;

вантажні автомобілі;

бульдозер-навантажувач;

екскаватор.









