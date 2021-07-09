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Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Незаконний видобуток граніту викрито в Миколаївській області. До схеми причетні компанії, щодо яких введено санкції РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що злочинну схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво".

Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря.

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Під час санкціонованих обшуків у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України співробітники служби на виробництві вилучили (із забороною використання та передачею на відповідальне зберігання):

  • виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;
  • вантажні автомобілі;
  • бульдозер-навантажувач;
  • екскаватор.

Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ 01
Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ 02
Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ 03
Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ 04
Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ 05

Автор: 

Миколаївська область (2282) санкції (11885) СБУ (12857) РНБО (2285)


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-Камиль, ты что - пьешь на работе?
-Даааа
-А вдруг кто заметит?
-Ну вот ты заметил?
-Заметил!
-И - что?
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09.07.2021 12:45 Відповісти
ответ очевиден. не выеживалисьбы на тендерах, работалиб дальше. затронули интересы ОП и мони, получите
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09.07.2021 13:41 Відповісти
чому СБУ і досі займається економічними злочинами?
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09.07.2021 14:36 Відповісти
 
 