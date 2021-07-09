Підсанкційні компанії незаконно добували граніт у Миколаївській області, - СБУ. ФОТОрепортаж
Незаконний видобуток граніту викрито в Миколаївській області. До схеми причетні компанії, щодо яких введено санкції РНБО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що злочинну схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво".
Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря.
Під час санкціонованих обшуків у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України співробітники служби на виробництві вилучили (із забороною використання та передачею на відповідальне зберігання):
- виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;
- вантажні автомобілі;
- бульдозер-навантажувач;
- екскаватор.
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