Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 липня, під будівлею СБУ мітингували противники і прихильники депортації білоруського активіста Олексія Боленкова.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні в Києві під стінами головного управління СБУ відбулися дві акції. Активісти лівоанархістських поглядів вимагають від СБУ припинити процес депортації білоруського активіста Олексія Боленкова. Вони, зокрема, тримають плакати: "СБУ, вам нема більше чим займатись?", "Україна без Лукашенка".
"СБУ хоче згодувати Боленкова режиму Лукашенка за критику Авакова. 22 квітня 2021 року співробітники СБУ, відмовляючись показувати посвідчення, намагалися посадити в автомобіль і вивезти на кордон з Білоруссю громадянина Білорусі Олексія Боленкова. Свої дії вони мотивували тим, що останній становить загрозу для національної безпеки України. Завадити діям працівників СБУ вдалося завдяки оперативній мобілізації друзів, журналістів і адвокатів. Боленков оскаржив рішення СБУ в суді. Мотивоване рішення про депортацію тим, що Олексій ходив на акції й організовував їх в Україні, "відкрито критикував поліцію", "відкрито пропагував силовий метод зміни влади в Білорусі", а також за запитом білоруського бюро Інтерполу (мовляв, Боленков у Білорусі проходить підозрюваним у кримінальній справі). Адвокати Боленкова подали документи на апеляцію, але низка ознак вказує на те, що рішення суду буде не на користь Боленкова. Також депортація загрожує Артуру Кіндратовичу, якого вже затримували в 2019 році за запитом з Білорусі через Інтерпол. Ще раніше відбулися обшуки під надуманими приводами у товариша і подруги Олексія - Іри та Сергія Рубанів. Після обшуків Рубанів розпитували про зв'язки з Боленковим. Рішення СБУ підписав начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Олександр Кукса, який брав участь в "антитерористичній операції" в ніч на 19 лютого 2014 року на Майдані. Боленков кричав "Аваков - чорт" і висловлював "неповагу до поліції", тепер СБУ хоче його депортувати ", - заявили організатори акції на захист Боленкова.
Водночас під стінами СБУ відбувалася акція активістів право-націоналістичних поглядів з протилежною вимогою - депортувати Боленкова.
"СБУ знайшла тверді докази, щоб депортувати з України громадянина Білорусі Олексія Боленкова. Він представник кількох терористичних ініціатив, зокрема "Революційна дія", яка займається дестабілізацією ситуації в Україні. Зокрема, вони здійснювали теракти: підпалювали телекомунікаційні вишки в Київській та Чернігівській областях - у розпал турецько-курдського конфлікту вони підпалювали вишки "Лайфселл", тобто турецького холдингу "Туркселл" на знак протесту проти диктатури Ердогана. Чомусь вони не їхали підпалювати телекомунікаційні вишки в Туреччину, а здійснювали теракти на території України. Тобто громадяни Росії, Білорусі здійснюють теракти на території України як протест проти внутрішніх протистоянь в інших державах. Вони постійно здійснюють напади на ветеранів АТО, стверджуючи, що це "нацисти" тощо, зокрема, члени організації "Революційна дія", одним з керівників якої є Боленков, напали на Подолі в Києві на ветерана Дмитра Вербича", - пояснили свою позицію націоналісти.
Під час акції "журналісту" Шарія Клименку вдарили по пальцю. Він вимагав від поліції затримання активістів-націоналістів, але інцидент завершився без втручання правоохоронців.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
И что характерно, вот такая подача, в сторону Европы, делает его разменной монетой для Путина. Ведь подобные демарши рано или поздно вынудят кого-то из европейцев намекнуть Путину о том, что если с этим придурком случится нечто скоропостижное, то никто даже интересоваться не станет, что это было на самом деле - шарф, пепельница или тот самый Новичок, которого в РФ никогда не было и теперь уже совсем не будет. А за это Путину будет сделано какое-то послабление в желудочно-кишечном тракте или его снова пригласят в Швейцарию, чтобы там еще раз узнали о том, что все биологические отходы россияне увозят своими самолетами домой. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
2. Выдавать кого-либо кровавому тирану тупо и глупо. Весь мир помнит задержание самолета. Выдать сейчас тоже самое что принять участие в захвате самолета. Мир не поймет таких мансов.
3. Что лучше дружить с цивилизованым миром или с хитропопым лукашенкой? лукашенко хитро маневрирует с "дружбой" в целом.