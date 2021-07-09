Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня, під будівлею СБУ мітингували противники і прихильники депортації білоруського активіста Олексія Боленкова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні в Києві під стінами головного управління СБУ відбулися дві акції. Активісти лівоанархістських поглядів вимагають від СБУ припинити процес депортації білоруського активіста Олексія Боленкова. Вони, зокрема, тримають плакати: "СБУ, вам нема більше чим займатись?", "Україна без Лукашенка".

"СБУ хоче згодувати Боленкова режиму Лукашенка за критику Авакова. 22 квітня 2021 року співробітники СБУ, відмовляючись показувати посвідчення, намагалися посадити в автомобіль і вивезти на кордон з Білоруссю громадянина Білорусі Олексія Боленкова. Свої дії вони мотивували тим, що останній становить загрозу для національної безпеки України. Завадити діям працівників СБУ вдалося завдяки оперативній мобілізації друзів, журналістів і адвокатів. Боленков оскаржив рішення СБУ в суді. Мотивоване рішення про депортацію тим, що Олексій ходив на акції й організовував їх в Україні, "відкрито критикував поліцію", "відкрито пропагував силовий метод зміни влади в Білорусі", а також за запитом білоруського бюро Інтерполу (мовляв, Боленков у Білорусі проходить підозрюваним у кримінальній справі). Адвокати Боленкова подали документи на апеляцію, але низка ознак вказує на те, що рішення суду буде не на користь Боленкова. Також депортація загрожує Артуру Кіндратовичу, якого вже затримували в 2019 році за запитом з Білорусі через Інтерпол. Ще раніше відбулися обшуки під надуманими приводами у товариша і подруги Олексія - Іри та Сергія Рубанів. Після обшуків Рубанів розпитували про зв'язки з Боленковим. Рішення СБУ підписав начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Олександр Кукса, який брав участь в "антитерористичній операції" в ніч на 19 лютого 2014 року на Майдані. Боленков кричав "Аваков - чорт" і висловлював "неповагу до поліції", тепер СБУ хоче його депортувати ", - заявили організатори акції на захист Боленкова.

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Водночас під стінами СБУ відбувалася акція активістів право-націоналістичних поглядів з протилежною вимогою - депортувати Боленкова.

"СБУ знайшла тверді докази, щоб депортувати з України громадянина Білорусі Олексія Боленкова. Він представник кількох терористичних ініціатив, зокрема "Революційна дія", яка займається дестабілізацією ситуації в Україні. Зокрема, вони здійснювали теракти: підпалювали телекомунікаційні вишки в Київській та Чернігівській областях - у розпал турецько-курдського конфлікту вони підпалювали вишки "Лайфселл", тобто турецького холдингу "Туркселл" на знак протесту проти диктатури Ердогана. Чомусь вони не їхали підпалювати телекомунікаційні вишки в Туреччину, а здійснювали теракти на території України. Тобто громадяни Росії, Білорусі здійснюють теракти на території України як протест проти внутрішніх протистоянь в інших державах. Вони постійно здійснюють напади на ветеранів АТО, стверджуючи, що це "нацисти" тощо, зокрема, члени організації "Революційна дія", одним з керівників якої є Боленков, напали на Подолі в Києві на ветерана Дмитра Вербича", - пояснили свою позицію націоналісти.

Під час акції "журналісту" Шарія Клименку вдарили по пальцю. Він вимагав від поліції затримання активістів-націоналістів, але інцидент завершився без втручання правоохоронців.

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ