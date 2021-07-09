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Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня, під будівлею СБУ мітингували противники і прихильники депортації білоруського активіста Олексія Боленкова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні в Києві під стінами головного управління СБУ відбулися дві акції. Активісти лівоанархістських поглядів вимагають від СБУ припинити процес депортації білоруського активіста Олексія Боленкова. Вони, зокрема, тримають плакати: "СБУ, вам нема більше чим займатись?", "Україна без Лукашенка".

"СБУ хоче згодувати Боленкова режиму Лукашенка за критику Авакова. 22 квітня 2021 року співробітники СБУ, відмовляючись показувати посвідчення, намагалися посадити в автомобіль і вивезти на кордон з Білоруссю громадянина Білорусі Олексія Боленкова. Свої дії вони мотивували тим, що останній становить загрозу для національної безпеки України. Завадити діям працівників СБУ вдалося завдяки оперативній мобілізації друзів, журналістів і адвокатів. Боленков оскаржив рішення СБУ в суді. Мотивоване рішення про депортацію тим, що Олексій ходив на акції й організовував їх в Україні, "відкрито критикував поліцію", "відкрито пропагував силовий метод зміни влади в Білорусі", а також за запитом білоруського бюро Інтерполу (мовляв, Боленков у Білорусі проходить підозрюваним у кримінальній справі). Адвокати Боленкова подали документи на апеляцію, але низка ознак вказує на те, що рішення суду буде не на користь Боленкова. Також депортація загрожує Артуру Кіндратовичу, якого вже затримували в 2019 році за запитом з Білорусі через Інтерпол. Ще раніше відбулися обшуки під надуманими приводами у товариша і подруги Олексія - Іри та Сергія Рубанів. Після обшуків Рубанів розпитували про зв'язки з Боленковим. Рішення СБУ підписав начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Олександр Кукса, який брав участь в "антитерористичній операції" в ніч на 19 лютого 2014 року на Майдані. Боленков кричав "Аваков - чорт" і висловлював "неповагу до поліції", тепер СБУ хоче його депортувати ", - заявили організатори акції на захист Боленкова.

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Водночас під стінами СБУ відбувалася акція активістів право-націоналістичних поглядів з протилежною вимогою - депортувати Боленкова.

"СБУ знайшла тверді докази, щоб депортувати з України громадянина Білорусі Олексія Боленкова. Він представник кількох терористичних ініціатив, зокрема "Революційна дія", яка займається дестабілізацією ситуації в Україні. Зокрема, вони здійснювали теракти: підпалювали телекомунікаційні вишки в Київській та Чернігівській областях - у розпал турецько-курдського конфлікту вони підпалювали вишки "Лайфселл", тобто турецького холдингу "Туркселл" на знак протесту проти диктатури Ердогана. Чомусь вони не їхали підпалювати телекомунікаційні вишки в Туреччину, а здійснювали теракти на території України. Тобто громадяни Росії, Білорусі здійснюють теракти на території України як протест проти внутрішніх протистоянь в інших державах. Вони постійно здійснюють напади на ветеранів АТО, стверджуючи, що це "нацисти" тощо, зокрема, члени організації "Революційна дія", одним з керівників якої є Боленков, напали на Подолі в Києві на ветерана Дмитра Вербича", - пояснили свою позицію націоналісти.

Під час акції "журналісту" Шарія Клименку вдарили по пальцю. Він вимагав від поліції затримання активістів-націоналістів, але інцидент завершився без втручання правоохоронців.

Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 01
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 02
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 03
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 04
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 05
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 06
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 07
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 08
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 09
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 10
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 11
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 12
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 13
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 14
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 15
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 16
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 17
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 18
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 19
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 20
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 21
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 22
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 23
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 24
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 25
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 26
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 27
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (7941) депортація (726) Київ (19541) Ліві (14) націоналісти (154) Праві (25) протест (2398) СБУ (12857) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (929) анархіст (4) Lifecell (142)


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Топ коментарі
+13
шо это вобще за практика - выдавать людей людоедским режимам ... чи може лука плате добре , то почему бы и нет
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09.07.2021 12:48
+9
Кем бы он ни был, но выдавать таракану никак нельзя - это позор!
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09.07.2021 13:24
+5
Подивися на пики силовиків. Та такі орли повинні ям мінімум наводити порялок в Краснодоні та в Сніжному.
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09.07.2021 13:12
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шо это вобще за практика - выдавать людей людоедским режимам ... чи може лука плате добре , то почему бы и нет
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09.07.2021 12:48 Відповісти
Здається щось подібне було років 4 тому з грузинами, яких відправили за наші гроші в Грузію?\Було ж таки? І тоді працювало CБУ.
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09.07.2021 13:03 Відповісти
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова - Цензор.НЕТ 7219
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09.07.2021 13:19 Відповісти
Что позволено украинцам не позволено иностранцам, если тебя пустили в страну сиди тихо и не отсвечивай.
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11.07.2021 23:06 Відповісти
картинка для усатого фраера..
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09.07.2021 12:54 Відповісти
...Фраер,
когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
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09.07.2021 13:03 Відповісти
А ведь так даже Путин не решается действовать, хотя мог бы накачивать их в Калининград, чтобы потом загонять в Польшу. И уж точно Путин не рекламировал свои действия в том плане, что он будет прогонять через свою страну волну беженцев. Это - прямой и очень нехороший вызов, который отменил цену за его скальп даже в грош.
И что характерно, вот такая подача, в сторону Европы, делает его разменной монетой для Путина. Ведь подобные демарши рано или поздно вынудят кого-то из европейцев намекнуть Путину о том, что если с этим придурком случится нечто скоропостижное, то никто даже интересоваться не станет, что это было на самом деле - шарф, пепельница или тот самый Новичок, которого в РФ никогда не было и теперь уже совсем не будет. А за это Путину будет сделано какое-то послабление в желудочно-кишечном тракте или его снова пригласят в Швейцарию, чтобы там еще раз узнали о том, что все биологические отходы россияне увозят своими самолетами домой. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
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09.07.2021 13:06 Відповісти
Вперше почула, що в Україні існують націоналісти та анархісти. Це часом не ті, що в Пороха свинками кидалися, задля перемоги про*уйловського наркомана?! А на зелених жабок, шо, не проплатили?!)))
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09.07.2021 12:58 Відповісти
Прикрываясь благими намерениями (на самом деле все знают про четкую проукраинскую позицию ребят), националисты пытаются с помощью своих друзей мусоров выдавить противников по политлагерю. Вербич сам заявлял, что претензий к Боленкову не имеет, только те кому надо форсят чушь.
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09.07.2021 13:03 Відповісти
Джон Рогет, Вы ваще про каких ребят?! Хватит уже о проплаченых свинкометателей и прочих тягныбаксов, бигусей и серлещей с лысыми пуштунами. Да, есть нормальные патриоты, но это пока СЕКРЕТ!)))
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09.07.2021 13:12 Відповісти
про тех ребят которые не целуют мусоров в задницу, чтобы они порешали им их проблемы, какие еще свинкометатели, я хз, мне расклады за копошню любителей что Пороха, что Зели не интересны, то такие два говна, что дальше знаешь продолжение...
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09.07.2021 13:39 Відповісти
Подивися на пики силовиків. Та такі орли повинні ям мінімум наводити порялок в Краснодоні та в Сніжному.
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09.07.2021 13:12 Відповісти
прикинь, многие работают, но ты об этом не знаешь
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09.07.2021 13:40 Відповісти
А результати кому відомі.?
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09.07.2021 14:20 Відповісти
Всех хороняк взад отправить на менцкие болота.
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09.07.2021 13:15 Відповісти
Кем бы он ни был, но выдавать таракану никак нельзя - это позор!
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09.07.2021 13:24 Відповісти
это не позор. пущай там на микромордоре раб болотный с лукавым цыганом борется.
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09.07.2021 13:25 Відповісти
Уголовнику, комуняке луке можно выдавать только криминал, со всеми политическими Украина должна разобираться сама, но поскольку Зе комуняка, то решение будет в пользу луки.
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09.07.2021 13:29 Відповісти
Никого выдавать террористическим диктаторским режимам нельзя, это категорически запрещено международным правом!
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09.07.2021 13:36 Відповісти
депортировать не нужно конечно, но правильно будет посадить этого Боленкова в Украине, чтобы отсидел за все сожженные вышки мобильной связи
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09.07.2021 13:41 Відповісти
Маю надію, що журношлюці шарія дали по 21 пальцю
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09.07.2021 14:37 Відповісти
авакян - убийца Александра Музычко
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10.07.2021 08:52 Відповісти
Всі ці українські мусора - чекають не дочекаються, коли путін захопить Україну. Всi мусора - вороги України. Дивіться на них на на особистих ворогів.
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10.07.2021 10:16 Відповісти
Беженцы всяческих режимов находясь в Украине не смеют открывать рот в сторону украинской власти и вообще вести какую либо политическую деятельность касаемо Украины. Таких нужно выдворять без промедления.
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11.07.2021 23:04 Відповісти
1. Если что-то белорусы тут нарушили, навредили - посадите тут, у нас в Украине. Пусть сидят НО только тут.
2. Выдавать кого-либо кровавому тирану тупо и глупо. Весь мир помнит задержание самолета. Выдать сейчас тоже самое что принять участие в захвате самолета. Мир не поймет таких мансов.
3. Что лучше дружить с цивилизованым миром или с хитропопым лукашенкой? лукашенко хитро маневрирует с "дружбой" в целом.
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12.07.2021 08:04 Відповісти
 
 