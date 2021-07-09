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Правоохоронці вилучили в іноземця наркотики на 3 млн грн на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці вилучили в іноземця наркотики на 3 млн грн на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

На Дніпропетровщині поліцейські вилучили в іноземця наркотики на суму понад три мільйони гривень. Під час обшуку поліцейські виявили майже 8 кг канабісу та понад 300 кущів конопель, які чоловік вирощував у теплиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Санкціонований обшук на території домоволодіння 35-річного чоловіка в одному із сіл у Криворізькому районі відбувся 9 липня за участю працівників управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Криворізької східної окружної прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ході слідчих заходів правоохоронці виявили у теплиці понад 300 кущів конопель, які вирощувалися методом гідропоніки. Також під час обшуку в одному з приміщень були виявлені ємності з подрібненим канабісом вагою близько 3 кг, 5 кг канабісу у шишках та електронні ваги. Встановлено, що затриманий вирощував коноплі, займався їхньою переробкою – сушив та подрібнював, а потім великими партіями збував на території області.

Виявлені наркотики та предмети направлено на експертизу. За цінами "чорного ринку" їхня вартість становить понад 3 млн гривень.

Також дивіться: 28-річного наркодилера затримано в Кривому Розі: вилучені наркотичні та психотропні речовини на 2,5 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці вилучили в іноземця наркотики на 3 млн грн на Дніпропетровщині, - Нацполіція 01
Правоохоронці вилучили в іноземця наркотики на 3 млн грн на Дніпропетровщині, - Нацполіція 02
Правоохоронці вилучили в іноземця наркотики на 3 млн грн на Дніпропетровщині, - Нацполіція 03

На цей час вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Автор: 

наркотики (1451) Нацполіція (15207) боротьба з наркотиками (147) Дніпропетровська область (3778)


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09.07.2021 14:20 Відповісти
...і професіонал. Якісна праця. В теплиці як на крилах літав.
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09.07.2021 14:22 Відповісти
Надеялся, что депутаты примут необходимый Закон.
Но, что-то пошло не так...
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09.07.2021 14:23 Відповісти
Гнобят фермеров, суки..
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09.07.2021 14:25 Відповісти
И где же теперь слуги урода "харчеваться" будут?? Там же больше чем 200 рыл без наркоты жить не могут...
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09.07.2021 14:27 Відповісти
і передали наркоту в АП.
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09.07.2021 14:38 Відповісти
 
 