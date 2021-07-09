Правоохоронці вилучили в іноземця наркотики на 3 млн грн на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

На Дніпропетровщині поліцейські вилучили в іноземця наркотики на суму понад три мільйони гривень. Під час обшуку поліцейські виявили майже 8 кг канабісу та понад 300 кущів конопель, які чоловік вирощував у теплиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Санкціонований обшук на території домоволодіння 35-річного чоловіка в одному із сіл у Криворізькому районі відбувся 9 липня за участю працівників управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Криворізької східної окружної прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ході слідчих заходів правоохоронці виявили у теплиці понад 300 кущів конопель, які вирощувалися методом гідропоніки. Також під час обшуку в одному з приміщень були виявлені ємності з подрібненим канабісом вагою близько 3 кг, 5 кг канабісу у шишках та електронні ваги. Встановлено, що затриманий вирощував коноплі, займався їхньою переробкою – сушив та подрібнював, а потім великими партіями збував на території області.

Виявлені наркотики та предмети направлено на експертизу. За цінами "чорного ринку" їхня вартість становить понад 3 млн гривень.

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На цей час вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.