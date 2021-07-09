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Колектори погрожували "боржникам" підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Вимагачі в багатьох випадках представлялися представниками офіційних владних структур, зокрема НАЗК, і залякували застосуванням "повноважень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції надійшло повідомлення про те, що група осіб, яка діяла від імені офіційних структур, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, вимагає у людей кошти за неіснуючі кредитні борги і примушує їх до погашення наявних боргових зобов'язань.

Правоохоронці з’ясували, що до зазначених дій причетні співробітники колекторських компаній.

Додатково отримали відомості також і про те, що зловмисники вдаються до погроз позичальникам фінансових установ фізичною розправою і поширенням у соцмережах фальсифікованої інформації порнографічного змісту.

Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.189 (вимагання), ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст.355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України.

Серед вимагачів - цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці. Так звані колекторські колл-центри, які діяли на території столиці та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас і Херсона.

Правоохоронці провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських "посередників". Виявлено та вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Речові докази направлено на експертизу, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію діям фігурантів.

Також дивіться: Правоохоронці вилучили в іноземця наркотики на 3 млн грн на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Колектори погрожували боржникам підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція 01
Колектори погрожували боржникам підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція 02
Колектори погрожували боржникам підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція 03
Колектори погрожували боржникам підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція 04
Колектори погрожували боржникам підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція 05
Колектори погрожували боржникам підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція 06

Автор: 

здирство (284) колектор (110) Нацполіція (15207) порнографія (110)


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Топ коментарі
+17
Це ж якою твариною потрібно бути, щоб працювати в такій конторі до того ж таким чином?
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09.07.2021 14:43
+16
на фото одні ************-порядна дівчина не буде працювати звонілкой у бандюків
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09.07.2021 14:43
+16
Одни коллекторы снимают порно и шантажируют людей, другие коллекторы вместе с мусорами врываются и отжимают квартиры. Может уже пора коллекторов прировнять к рекетирам и бандитам?
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09.07.2021 14:44
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ждем порно с мужской зоны не поддельное.... тупые овцы должники.... ну и что что порно пусть размещают и что..потом все порнохабы мне же и заплатят моральный ущерб что хватит скупить все бандитские скромно называемые коллекторские кумпании....
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09.07.2021 14:38 Відповісти
на фото одні ************-порядна дівчина не буде працювати звонілкой у бандюків
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09.07.2021 14:43 Відповісти
Ещё как работают, ещё и оправдываются "я просто звоню и разговариваю с людьми, я ничего плохого не делала." Потому что в голове одна извилина и то под вопросом. Я тут одну такую из "колл-центра" прессовал, но что с неё возьмешь, если в голове пусто?
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09.07.2021 14:51 Відповісти
_При чём тут извилина, ну вот при чём? Почему все путают понятия из категории интеллекта с понятиями из категории нравственность?
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09.07.2021 16:03 Відповісти
Потому что извилина одна.
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09.07.2021 22:38 Відповісти
Потому что те, у кого одна извилина, считают себя весьма честными и нравственными людьми. Как я, к примеру.
PS Нравственность зачастую бывает производной интеллекта, потому что человек должен представлять последствия своего поступка. В том числе и те последствия, которые хоть и не влекут уголовной ответственности, но аморальны по своей сути. Но если об этом не думать совсем, то и совесть тоже крепко спит.
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10.07.2021 16:22 Відповісти
Їх фоткі треба виставляти в інтернет: вони ******** наш колектив.
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09.07.2021 15:13 Відповісти
Це ж якою твариною потрібно бути, щоб працювати в такій конторі до того ж таким чином?
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09.07.2021 14:43 Відповісти
Одни коллекторы снимают порно и шантажируют людей, другие коллекторы вместе с мусорами врываются и отжимают квартиры. Может уже пора коллекторов прировнять к рекетирам и бандитам?
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09.07.2021 14:44 Відповісти
так вони і є бандюки та рекетири
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09.07.2021 14:46 Відповісти
Все "коллекторские агенства" на 90% состоят из уголовников и бывших ментов. Чего их приравнивать то? Это они и есть.
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09.07.2021 14:53 Відповісти
Неужели накажут шантажистов, вымогателей и рэкетиров?
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09.07.2021 14:45 Відповісти
скоріш за все відстегнуть грошенят і на цьому усе завершиться..
Невже хтось думає, що ця банда працювала і "органи" про це нічого не знали?
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09.07.2021 14:47 Відповісти
на самом деле проблема в том что "должники" не пишут заявы мусорам.
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09.07.2021 15:02 Відповісти
знаю таких, що пишуть. Яка реакція - здогадаєтесь?
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09.07.2021 15:05 Відповісти
НІЯКОЇ
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09.07.2021 15:17 Відповісти
Наверно, в следующей жизни....
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09.07.2021 15:04 Відповісти
************ на месте не задержут, начнется сейчас...дети-инвалиды, результаты скрещения алкошни и наркомана, затем тягомотина и затягивания адвокатами, далее не спешный суд, смотри и строки привлечения закончатся...
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09.07.2021 23:16 Відповісти
Хороший у них "закон о коллекторах" вышел, ничего не скажешь! Из-за тотальной нищеты и ************ тут работают - денежных вариантов особо не сыщешь... Чёрные клоуны!
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09.07.2021 14:49 Відповісти
Нормальная реклама, пусть снимают
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09.07.2021 14:53 Відповісти
що цікаво, такі ж ************ "працюють" і у бігусів... різниця лише в тому, що в бігусів "клеять аудіоплівки"
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09.07.2021 14:53 Відповісти
а у кого бигус деньги вымогал?
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09.07.2021 15:04 Відповісти
Бигус - один из главных врагов соелобых. Навёл тень на Великого Петьмана.
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09.07.2021 16:40 Відповісти
Знакомая поделилась секретом борьбы со звонилками (реально всех *******):нашла в нете заговор на смерть (и такое есть ,Карл!)и как только какая то прошмандень начинает нить про уплату долга и если тем более борзеет- она начинает низким монотоннім голосом читать страшные слова (а там контент не для слабонервных)-бросают трубку моментально и сидят "як миші під віником"
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09.07.2021 15:00 Відповісти
Одолжи мне денег? Потом будешь звонить, а я тебе заговоро) во смеху будет))
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09.07.2021 15:52 Відповісти
Купил новую симку, запечатанную, номер не давал никому вообще, на нее через пару недель стали звонить, требовать какую то Светлану Николаевну и долг. Я говорю, что не знаю такую, мне не верят. Даже весело.
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09.07.2021 15:12 Відповісти
Значит этот номер перевыпущен...
Оператор через три или пять лет по новой продает номер если им не пользовались..
А у коллекторов и в банках в базе есть все..
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09.07.2021 15:21 Відповісти
Так что веселится повода нет...мозги поклюют...
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09.07.2021 15:23 Відповісти
Херасе...Колектори погрожували "боржникам" підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8614
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09.07.2021 16:06 Відповісти
Всі такі добрі аж нудить. А якби у вас позичили купу бабла і не віддавали, то з радістю натравили на них не тільки колекторів, а й вишибал.
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09.07.2021 15:49 Відповісти
в США все просто - не можеш заплатити за кредитом - хату забрали і живеш під мостом ніяких тобі колекторів)
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09.07.2021 15:53 Відповісти
Тут ключевое слово "несуществующий" кредит.
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09.07.2021 16:06 Відповісти
Для того чтобы понять ключевое слово предлагаю обратиться к первоисточнику:
вымогает у людей средства за несуществующие кредитные долги и принуждает их к погашению имеющихся долговых обязательств. Источник: https://censor.net/ru/p3276139
А вы гварите.
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09.07.2021 16:37 Відповісти
"несуществующие" это по словам заёмщика, видимо.
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09.07.2021 18:09 Відповісти
Тема порно не раскрита
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09.07.2021 18:36 Відповісти
 
 