Колектори погрожували "боржникам" підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Вимагачі в багатьох випадках представлялися представниками офіційних владних структур, зокрема НАЗК, і залякували застосуванням "повноважень".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До поліції надійшло повідомлення про те, що група осіб, яка діяла від імені офіційних структур, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, вимагає у людей кошти за неіснуючі кредитні борги і примушує їх до погашення наявних боргових зобов'язань.
Правоохоронці з’ясували, що до зазначених дій причетні співробітники колекторських компаній.
Додатково отримали відомості також і про те, що зловмисники вдаються до погроз позичальникам фінансових установ фізичною розправою і поширенням у соцмережах фальсифікованої інформації порнографічного змісту.
Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.189 (вимагання), ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст.355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України.
Серед вимагачів - цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці. Так звані колекторські колл-центри, які діяли на території столиці та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас і Херсона.
Правоохоронці провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських "посередників". Виявлено та вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Речові докази направлено на експертизу, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію діям фігурантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
PS Нравственность зачастую бывает производной интеллекта, потому что человек должен представлять последствия своего поступка. В том числе и те последствия, которые хоть и не влекут уголовной ответственности, но аморальны по своей сути. Но если об этом не думать совсем, то и совесть тоже крепко спит.
Невже хтось думає, що ця банда працювала і "органи" про це нічого не знали?
Оператор через три или пять лет по новой продает номер если им не пользовались..
А у коллекторов и в банках в базе есть все..
вымогает у людей средства за несуществующие кредитные долги и принуждает их к погашению имеющихся долговых обязательств. Источник: https://censor.net/ru/p3276139
А вы гварите.