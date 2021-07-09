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Реконструйоване приймальне відділення Центральної лікарні Сум майже готове до запуску, - ОДА. ФОТО

Оновлене приймальне відділення Центральної міської клінічної лікарні, яке реконструювали і переобладнали, найближчим часом почне роботу в Сумах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОДА.

Ремонт відділення почали в жовтні 2020 року в рамках президентської програми "Велике будівництво". Зараз у відділенні монтують нову техніку, а саме новий комп'ютерний томограф.

"Відділення вже добудоване. І сьогодні ми робитимемо все можливе для того, щоб воно якнайшвидше було здане в експлуатацію. Зокрема, пришвидшуємо оформлення дозвільних документів і запускаємо в роботу КТ. Жителі обласного центру мають лікуватись в європейських умовах", - зазначив глава ОДА Дмитро Живицький.

Зазначається, що всього на ремонт приймального відділення витратили 7,4 млн грн. За ці кошти відремонтували внутрішні приміщення і фасад, замінили вікна та двері, встановили нову сантехніку та систему відеоспостереження, пандус і облаштували прилеглу територію.

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Також проведуть роботи на електромережах лікарні: їх посилять, щоб забезпечити безперебійну роботу нової медичної техніки.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році в рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського буде відкрито 177 оновлених приймальних відділень по всій країні.

Реконструйоване приймальне відділення Центральної лікарні Сум майже готове до запуску, - ОДА 01
Реконструйоване приймальне відділення Центральної лікарні Сум майже готове до запуску, - ОДА 02

Автор: 

лікарня (1362) Суми (893) Велике будівництво (741)


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09.07.2021 15:59 Відповісти
Очковтирательство, судя по фоткам
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09.07.2021 16:33 Відповісти
 
 