24-річний сержант 58-ї ОМПБр Євгеній Курасов убитий російськими снайпером на Донбасі 8 липня. ФОТО

Увечері 8 липня в результаті вогню російського снайпера поблизу с. Піски Донецької області загинув сержант Євген Курасов. Він був заступником командира бойової машини взводу механізованої роти військової частини А4532.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву 58-ї ОМПБр ім. гетьмана Івана Виговського в Facebook.

"З сумом повідомляємо рідним, близьким та бойовим товаришам про втрату нашого побратима. Ввечері 8.07.2021 року поблизу села Піски загинув сержант Курасов Євгеній Олександрович заступник командира бойової машини-навідник-оператор механізованого взводу механізованої роти військової частини А4532. Причина загибелі-ведення снайперського вогню противником. Поранення були несумісні з життям.

Євгеній Олександрович був родом з Сумської області с. Локня.

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Вдома 24-х річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною.

Командування та особовий склад 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана І.Виговського висловлює щирі співчуття родині, друзям та близьким товаришам загиблого. Світла пам'ять та спокій… Герої в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



