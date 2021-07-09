Чиновників ДСНС і Держміграції затримали під час одержання хабарів на Одещині, - ДБР. ФОТОрепортаж

8 липня в Одеській області співробітники ДБР затримали під час одержання хабарів чиновників ДСНС і Міграційної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що підполковник ДСНС вимагав від підприємця 1,2 тисячі доларів за "дозвіл" зберігати паливо в резервуарах без відповідних документів і без дотримання умов пожежної безпеки. Оскільки такої суми підприємець не мав, чиновник погодився розділити оплату на пів року - по 200 доларів щомісяця або розрахуватися талонами на 400 літрів пального.

Слідчі ДБР затримали хабарника під час одержання талонів на 400 літрів пального.

У той же день співробітники ДБР затримали завідуючу одного з секторів Державної міграційної служби, яка "продавала" громадянство України.

За матеріалами слідства, громадянин Таджикистану, який прожив три роки в Україні й одружений з українкою, хотів змінити громадянство. Через погане володіння українською мовою і незнання законодавства України він найняв людину представляти його інтереси в міграційній службі за дорученням.

При розгляді питання чиновниця вимагала від довіреної особи 1000 доларів за сприяння в отриманні громадянства України. Її затримали під час одержання хабаря на робочому місці.

Зараз вирішується питання про повідомлення обом чиновникам підозр у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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