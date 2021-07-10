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Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Яких?

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента встановили гральний автомат, - журналіст Кравець. ФОТО

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Мао Зе!дун

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія: Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Доповнена назва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент".. СКРИНШОТ

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Очікували книжку саме з такою назвою...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель написала книжку про політику

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

На жаль...

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Є до чого прагнути!

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Новини вітчизняного кінематографа

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

З ніжним ароматом "бояришніка"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Гірше не буде?

Читайте на "Цензор.НЕТ": У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченка, - "слуга народу" Фролов

Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, шампанське з ароматом бояришніка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Геополітична локація

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) путін володимир (23900) фотожаба (13918) шампанське (38) Арахамія Давид (1105) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2027) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+50
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8236
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10.07.2021 08:57
+49
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2995
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10.07.2021 08:43
+38
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7782
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10.07.2021 08:52
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КНДР-РУЛИТ)))
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10.07.2021 08:30 Відповісти
Перевожу.
Свидовые на кацапском значит сознательные.
ЗЕ ублюдки к свидомым не относятся.
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10.07.2021 08:40 Відповісти
кацо заблукав ?
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10.07.2021 09:10 Відповісти
В кожного каца на Цензорі пмс...
Хомко, не гайся ! Лапті на роги і поскакав звідсіля.
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10.07.2021 09:19 Відповісти
Що можно питати з тварин , яких кожен день , якщо не аварці топчуть то кадирівці . А воно йще в захваті від подібних обставин .
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10.07.2021 08:57 Відповісти
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6715

Хлебни лаптеногий полегчает!
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10.07.2021 08:46 Відповісти
Винте , НЕшановний, хер Кадирки з вашого роту , бо в вас дікція кульгає .
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10.07.2021 08:52 Відповісти
Я ж людина , а не якась там ватна ************ , щоб усяке лайно в рот совати !
Смоктати й кадирки та аварцєв це виключно планіда мешканців теріторії Моксель , тобто <************ .
Смокчи ******** й не відволікайся на дрібниці . Бо прийде володарь з Кавказу й покарає за вольнощі . Данину Кадиркі навіть кремлівські карлики платять .
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10.07.2021 09:05 Відповісти
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2995
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10.07.2021 08:43 Відповісти
Черт! Никогда не знал, что могу читать китайские иероглифы!)))))
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10.07.2021 18:07 Відповісти
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7782
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10.07.2021 08:52 Відповісти
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8236
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10.07.2021 08:57 Відповісти
Пост дня.)
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11.07.2021 09:13 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/8/5/b/5/85b5785227358703ebfa05dda527634e/original.jpgВы "МАЛУЮ ЗЕМЛЮ" читали?
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10.07.2021 09:09 Відповісти
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3204
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10.07.2021 09:13 Відповісти
зеМоїз
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10.07.2021 22:41 Відповісти
А мені сподобалося про тих двох придурків, які їдуть на позачергове засідання ВР. )))
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10.07.2021 09:29 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/f/d/4/4/fd44727535c97f206307ee9358f8030c/original.jpgВы "Поднятую Целину", "Малу Землю" и "Возрождение" читали? Читайте и конспектируйте!
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10.07.2021 09:31 Відповісти
Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 205

А пачиму нету ничего про Порошенко?
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10.07.2021 09:38 Відповісти
Анєхдот згадала:
- Изя! Ти знаешь какой национальности был Мао Дзедун? (прикрывая рот рукой, с выпученными глазами)
- Не может быть!!!

- Я тебе говорю!!!
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10.07.2021 10:03 Відповісти
ЗеЛенка в курсе?
Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3861
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10.07.2021 10:22 Відповісти
Арахамия не нов в своих предпочтениях: евреи очень любят возглавлять диктатуру.
Опыт СССР ещё свеж.
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10.07.2021 10:34 Відповісти
Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9409
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10.07.2021 11:32 Відповісти
Буткевич, поверни свою команду на тб!
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10.07.2021 11:58 Відповісти
Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6837
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10.07.2021 12:01 Відповісти
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10.07.2021 12:12 Відповісти
Радій бидло ,, ти зробило - картинку скабєєвій .. ! .
Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9753 .
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10.07.2021 12:19 Відповісти
Шутки шутками....
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10.07.2021 18:10 Відповісти
ВаЗелинові хунвейбіни!
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10.07.2021 18:41 Відповісти
реЗедент впізнаваний
Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1943
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10.07.2021 18:58 Відповісти
ЗеЛенка поделилась СВОИМ жизненным опытом
члена семьи наркозависимого
Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4114
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11.07.2021 00:15 Відповісти
 
 