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Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Яких?
Мао Зе!дун
Доповнена назва
Очікували книжку саме з такою назвою...
На жаль...
Є до чого прагнути!
Новини вітчизняного кінематографа
З ніжним ароматом "бояришніка"
Гірше не буде?
Геополітична локація
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+50 саша паламарчук
показати весь коментар10.07.2021 08:57
+49 саша паламарчук
показати весь коментар10.07.2021 08:43
+38 Петро Чайка #489601
показати весь коментар10.07.2021 08:52
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Свидовые на кацапском значит сознательные.
ЗЕ ублюдки к свидомым не относятся.
Хомко, не гайся ! Лапті на роги і поскакав звідсіля.
Хлебни лаптеногий полегчает!
Смоктати й кадирки та аварцєв це виключно планіда мешканців теріторії Моксель , тобто <************ .
Смокчи ******** й не відволікайся на дрібниці . Бо прийде володарь з Кавказу й покарає за вольнощі . Данину Кадиркі навіть кремлівські карлики платять .
А пачиму нету ничего про Порошенко?
- Изя! Ти знаешь какой национальности был Мао Дзедун? (прикрывая рот рукой, с выпученными глазами)
- Не может быть!!!
- Я тебе говорю!!!
Опыт СССР ещё свеж.
.
члена семьи наркозависимого