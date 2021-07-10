Новини вітчизняного кінематографа, Мао Зе!дун, "шампанське" з ароматом "бояришніка". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Яких?

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента встановили гральний автомат, - журналіст Кравець. ФОТО

Мао Зе!дун

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія: Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати

Доповнена назва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент".. СКРИНШОТ

Очікували книжку саме з такою назвою...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель написала книжку про політику

На жаль...

Є до чого прагнути!

Новини вітчизняного кінематографа

З ніжним ароматом "бояришніка"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

Гірше не буде?

Читайте на "Цензор.НЕТ": У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченка, - "слуга народу" Фролов

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