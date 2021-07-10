Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - "Укрзалізниця"
У Київській області на ділянці Васильків - Боярка зійшов з рейок господарський поїзд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Наразі про подробиці інциденту не повідомляється, проте зазначено, що у зв‘язку з аварією частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням.
За даними "Укрзалізниці", станом на 9:00 10 липня затримуються рейси:
№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);
№142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);
№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);
№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);
№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);
№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину);
"Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться. Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку", - випливає з повідомлення.
Зауважимо, що користувачі в соціальних мережах на офіційній сторінці "УЗ" у фейсбуці активно повідомляють про затримку в курсуванні.
При цьому в групі Типовий Фастів з'явилося фото вагону, який зійшов із рейок. Зазначається, що фото зроблене біля Боярки.
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