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Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - "Укрзалізниця"

У Київській області на ділянці Васильків - Боярка зійшов з рейок господарський поїзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Наразі про подробиці інциденту не повідомляється, проте зазначено, що у  зв‘язку з аварією частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням.

За даними "Укрзалізниці", станом на 9:00 10 липня затримуються рейси:

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 01№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину);

"Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться. Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку", - випливає з повідомлення.

Зауважимо, що користувачі в соціальних мережах на офіційній сторінці "УЗ" у фейсбуці активно повідомляють про затримку в курсуванні.

При цьому в групі Типовий Фастів з'явилося фото вагону, який зійшов із рейок. Зазначається, що фото зроблене біля Боярки.

Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - Укрзалізниця 14

Автор: 

аварія (561) Київська область (4048) Укрзалізниця (6865)


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Топ коментарі
+8
В краіні повний бардак , - 95-й квартал наркозалежних , зелених тваринок рулить !
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10.07.2021 10:56
+8
Вкладали. В 2000-х залізниця дуже добре себе почувала, особливо при кирпі.
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10.07.2021 13:08
+7
Зелёные подонки довели страну до нищеты, этот случай тому подтверждение
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10.07.2021 10:51
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Зелёные подонки довели страну до нищеты, этот случай тому подтверждение
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10.07.2021 10:51 Відповісти
Это называется товарный или грузовой поезд.
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10.07.2021 10:55 Відповісти
Господа́рський по́їзд - рухоме залізничне підрозділ, який виконує на станціях та перегонах роботи, пов'язані з поточним утриманням та ремонтом колії, штучних споруд, пристроїв зв'язку, централізації і блокування, електропостачання.
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10.07.2021 11:00 Відповісти
Хозяйственный, так и называется, судя по фото хоппер дозатор для присыпки щебня при ремонте и строительстве путей.
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10.07.2021 11:01 Відповісти
Слова "товарняк" редактоа не застали в смлу молодости.
Так что это - завхозный поезд. Обслуживает кладовку.
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10.07.2021 11:09 Відповісти
В краіні повний бардак , - 95-й квартал наркозалежних , зелених тваринок рулить !
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10.07.2021 10:56 Відповісти
А цей вагон - не зелений, а коричневий, чи темно-червоний.
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10.07.2021 11:11 Відповісти
Ладно ще упороті порохоботи це б писали!
Але, ти, що з тобою сталося?
Як можна пов'язати між собою те, що ніяк не пов'язано?
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10.07.2021 11:46 Відповісти
УЗ - собаче лайно рівня 1918 року.
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10.07.2021 11:11 Відповісти
30 років не копійочки в Укрзалізницю не вклала, хіба зарплата в "головного" сама найбільша в світі
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10.07.2021 11:49 Відповісти
Вкладали. В 2000-х залізниця дуже добре себе почувала, особливо при кирпі.
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10.07.2021 13:08 Відповісти
ВОТ РОССИЯНИ ТВАРИ !!!
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10.07.2021 17:53 Відповісти
 
 