Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - "Укрзалізниця"

У Київській області на ділянці Васильків - Боярка зійшов з рейок господарський поїзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Наразі про подробиці інциденту не повідомляється, проте зазначено, що у зв‘язку з аварією частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням.

За даними "Укрзалізниці", станом на 9:00 10 липня затримуються рейси:

№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);

№142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);

№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);

№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);

№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);

№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);

№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);

№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);

№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину);

"Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться. Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку", - випливає з повідомлення.

Зауважимо, що користувачі в соціальних мережах на офіційній сторінці "УЗ" у фейсбуці активно повідомляють про затримку в курсуванні.

При цьому в групі Типовий Фастів з'явилося фото вагону, який зійшов із рейок. Зазначається, що фото зроблене біля Боярки.