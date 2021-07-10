Гендиректора Регістру судноплавства України та головного фахівця підприємства затримали після одержання $2 тис. хабаря, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Генерального директора Державного підприємства "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України", яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та головного фахівця цього підприємства затримано після одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства 2 тис. дол США за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність", - випливає з повідомлення.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України









