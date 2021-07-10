Гендиректора Регістру судноплавства України та головного фахівця підприємства затримали після одержання $2 тис. хабаря, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Генерального директора Державного підприємства "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України", яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та головного фахівця цього підприємства затримано після одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства 2 тис. дол США за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність", - випливає з повідомлення.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
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Мнения / Общество 09-июл, 21:539 1 915 0
Служивые дали интересную раскладку по взаимоотношению Офиса Президента с силовиками - нынешними и отставниками.
С их стороны закипает недовольство Зе-властью и реформами (в частности, реформой СБУ). Закипает постепенно.
А тут еще Марьяша Безуглая не пустила «первую гильдию» спецслужбистов на комитет ВРУ во время рассмотрения закона о реформе СБУ. Молодец, девочка.
В общем, силовики из недавнего прошлого собираются в «стаи». СБУшники протоптали дорогу к Петру Порошенко, который приблизил к себе Виктора Кононенко («Латыша»). Мы писали, что Кононенко занимался выборами ЕС в Киеве и сам стал депутатом Киевсовета.
Бывший глава СБУ Василий Грицак с тремя генералами зарегистрировал «Украинский центр аналитики и безопасности». С ним там генерал Владислав Косинский, который устроился в Житомире советником главы облсовета; генералы Сергей Конохов, который перестраивает особняк в Юрьевке и Игорь Гуськов - он раздает интервью.
А Грицак сидит в резервном офисе. Ждет звонка от Порошенко с выгодным предложением.
В это время бывшие УБОПовцы и сотрудники МВД собираются вокруг мэра Киева Виталия Кличко. Непонятно, как они поделят электоральное пространство, если одновременно пойдут на выборы Кличко и Порошенко. Но пока Офису Президента доносят, что Кличко взял к себе Виталия Стрижака (в период 2013-2014 годах был замом начальника УБОПа МВД).
К нему пришел Виталий Ярема (бывший начальник киевской милиции и Генпрокурор в 2014 году). Сюда же причисляют Владислава Бухарева, который в 2013 году через своего человека Геннадия Лисового решил вопрос с вкладом Владимира Зеленского в «Брокбизнесбанке», обменяв его на квартиру на верхнем этаже ЖК «Император» в Ялте, с видом на Ливадийский дворец, по соседству с квартирой Бухарева.
Его жена Елена работала сценаристом «95 квартала».
Бухарев сейчас в опале. Владимиру Зеленскому вдувают в уши, что Бухарев тоже переметнулся к Кличко. Мы писали, что против Бухарева на опережение играет группа его бывших коллег по СБУ, ранее ориентированных на Валерия Хорошковского и его кадры.
Служивые говорили, что информация о планах Бухарева возглавить БЭБ - это вброс, организованный с подачи начальника Управления КЗЭ СБУ Ростислава Ращика.
Несмотря на разные трения, консолидацию силовиков вокруг Кличко провели, врагов тихо помирили. Теперь за связь с силовиками, как считают в ОП, лично отвечает тесть Дмитрия Левченко (Киевпастранс) Роман Романюк, известный решала Кличко в силовом блоке. Обыски в КГГА только подстегивают его активность.
Главная ценность Татарова, что в нынешних условиях, он сохранил связь с бывшими коллегами и пристроил своих людей к новым. Он всегда в курсе того, что затевают против Зеленского и подробно информирует ОП. Как такого отпускать из-за фейковой петицией, набравшей рекордное количество голосов?
Петицию об увольнении Татарова за госизмену, в числе прочих подписал даже «Байден». Сейчас с этим разбирается киберзащита.
Shadow Anonymus