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З 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, якого убив російський снайпер 8 липня біля Пісків, попрощаються завтра на Сумщині. ФОТО

Завтра, 11 липня, в селі Локня Сумського району Сумської області о 12.00 відбудеться церемонія прощання з 24-річним Євгеном Олександровичем Курасовим, сержантом, заступником командира бойової машини - навідником-оператором 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 8 липня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні увечері тіло загиблого військовослужбовця мають доставити в Сумську область. У нього залишилися батьки, дружина і донька.

З 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, якого убив російський снайпер 8 липня біля Пісків, попрощаються завтра на Сумщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24-річний сержант 58-ї ОМПБр Євгеній Курасов убитий російськими снайпером на Донбасі 8 липня. ФОТО

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смерть (6759) Сумська область (3728) Донбас (22356) військовослужбовці (4777) втрати (4415) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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З 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, якого убив російський снайпер 8 липня біля Пісків, попрощаються завтра на Сумщині - Цензор.НЕТ 7855
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10.07.2021 12:05 Відповісти
З 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, якого убив російський снайпер 8 липня біля Пісків, попрощаються завтра на Сумщині - Цензор.НЕТ 7688
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10.07.2021 12:45 Відповісти
Тільки невідворотна помста московитам за кожного вбитого Українця здатна зупинити інвазію рузьгємірської наволочі в Україну.
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10.07.2021 17:44 Відповісти
 
 