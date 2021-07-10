З 24-річним сержантом 58-ї ОМПБр Євгеном Курасовим, якого убив російський снайпер 8 липня біля Пісків, попрощаються завтра на Сумщині. ФОТО

Завтра, 11 липня, в селі Локня Сумського району Сумської області о 12.00 відбудеться церемонія прощання з 24-річним Євгеном Олександровичем Курасовим, сержантом, заступником командира бойової машини - навідником-оператором 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 8 липня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні увечері тіло загиблого військовослужбовця мають доставити в Сумську область. У нього залишилися батьки, дружина і донька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24-річний сержант 58-ї ОМПБр Євгеній Курасов убитий російськими снайпером на Донбасі 8 липня. ФОТО