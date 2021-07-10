Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з "Airbus Helicopters", - Аваков. ФОТОрепортаж

Це четвертий гвинтокрил Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теоретичне і практичне за кордоном. Гелікоптери виконують завдання з цивільного захисту на території України. Зокрема, задіяні для оперативного переміщення особового складу НГУ на великі відстані, виконання визначених завдань, евакуації хворих та поранених, пошуково-рятувальних заходів. Робимо країну сервісно-орієнтованою на людей і ще безпечнішою, - сказав Арсен Аваков.

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Він також відзначив, що контракт з французькою компанією "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертольотів успішно виконується, а до кінця 2021-го Україна отримає загалом 28 гелікоптерів в рамках формування та розвитку Системи авіаційної безпеки МВС.

Як раніше зазначав міністр внутрішніх справ, Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України стане третьою за потужністю в Європі після Франції та Німеччини. Українські рятувальники, гвардійці та поліцейські одними з перших використовуватимуть надсучасні гелікоптери.





