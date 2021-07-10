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Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з "Airbus Helicopters", - Аваков. ФОТОрепортаж

Це четвертий гвинтокрил Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теоретичне і практичне за кордоном. Гелікоптери виконують завдання з цивільного захисту на території України. Зокрема, задіяні для оперативного переміщення особового складу НГУ на великі відстані, виконання визначених завдань, евакуації хворих та поранених, пошуково-рятувальних заходів. Робимо країну сервісно-орієнтованою на людей і ще безпечнішою, - сказав Арсен Аваков.

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Він також відзначив, що контракт з французькою компанією "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертольотів успішно виконується, а до кінця 2021-го Україна отримає загалом 28 гелікоптерів в рамках формування та розвитку Системи авіаційної безпеки МВС.

Як раніше зазначав міністр внутрішніх справ, Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України стане третьою за потужністю в Європі після Франції та Німеччини. Українські рятувальники, гвардійці та поліцейські одними з перших використовуватимуть надсучасні гелікоптери.

Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з Airbus Helicopters, - Аваков 01
Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з Airbus Helicopters, - Аваков 02
Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з Airbus Helicopters, - Аваков 03

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3505) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+11
мусора жируют, лохи платят
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10.07.2021 14:15
+10
За які кошти? І що отримала українська армія?
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10.07.2021 14:14
+8
наче і добре, але йде війна, а у кацапів сотні (!) ударних гелікоптерів, які у нас майже відсутні...тому пріоритети мені не зрозуміти.
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10.07.2021 14:15
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Будеш друзяк колекторів катати дядя!
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10.07.2021 14:13 Відповісти
Безглузді закупівлі небезпечних гелікоптерів Авакова продовжуються!
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10.07.2021 17:09 Відповісти
За які кошти? І що отримала українська армія?
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10.07.2021 14:14 Відповісти
За кредитные, под низкий процент
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10.07.2021 14:59 Відповісти
Звісно. Хоча про низкий відсоток інформації не бачила.
Зарплата, прибутки в бюджет- французам. Погашення кредитів і відсотків по кредитах, збитки - "мудрому" українському наріду.
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10.07.2021 16:14 Відповісти
Аваков хвастался. В интернете можно найти
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10.07.2021 17:04 Відповісти
Не хочу шукати. Не цікаво. Достньо того, що, з якогось дива, гелікоптери, катери, локомотиви купуються у Франції, а не виробляються українськими робітниками в Україні. І що весь прибуток від цього виробництва, а в майбутньому ремонту, з відсотками, йде французам, а не українцям. Хто буде нести за це відповідальність?
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10.07.2021 17:28 Відповісти
наче і добре, але йде війна, а у кацапів сотні (!) ударних гелікоптерів, які у нас майже відсутні...тому пріоритети мені не зрозуміти.
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10.07.2021 14:15 Відповісти
мусора жируют, лохи платят
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10.07.2021 14:15 Відповісти
это хорошо....наверное )))
а отчет об использовании тех 4-х есть?
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10.07.2021 14:25 Відповісти
в буковеле точно есть
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10.07.2021 14:36 Відповісти
Авиация МВД??? Это что такое вообще?
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10.07.2021 14:36 Відповісти
А дэ вертольоты нашого выроюныцтва
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10.07.2021 14:39 Відповісти
На рыбалку,лучше не придумаешь....
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10.07.2021 14:43 Відповісти
Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з "Airbus Helicopters", - Аваков - Цензор.НЕТ 3502 моя школа......
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10.07.2021 14:56 Відповісти
Воно то добре, але чому не можна було загрузити контрактами українські підприємства?
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10.07.2021 14:45 Відповісти
Откат не дают главмусору.
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10.07.2021 15:03 Відповісти
Мудак ты Аваков. Отдай их или ВСУ или ДСНС или ДПС - чмо ментовское
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10.07.2021 14:47 Відповісти
ага, а ДПС вони для чого? відкати в ОП перевозити?
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10.07.2021 15:05 Відповісти
Теперь мусора авакова могут грабить дома и квартиры прямо с воздуха
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10.07.2021 14:50 Відповісти
Раненых с фронта таскают на 40-летних ми-8, а мусорам для тусы, покупают дорогущие ейрбасы. ВСУ воюют за страну, мусор аваакян - обворовывает страну
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10.07.2021 15:02 Відповісти
мусоровозка
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10.07.2021 15:10 Відповісти
Копия Ми-8.
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10.07.2021 15:25 Відповісти
Не здивуюся, коли МВС ще й танки почне закуповувати...Ближче до осені....
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10.07.2021 15:36 Відповісти
Аваков еще собирается покупать во Франции катера и локомотивы.
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10.07.2021 15:42 Відповісти
Так у нац.гвардії цих танків,як гною!!
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10.07.2021 17:20 Відповісти
Лучше бы потратили эти полмиллиарда евро на развитие чего-нибудь своего.
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10.07.2021 15:37 Відповісти
Лучше бы вы перестали убивать украинцев и деньги которые тратятся на войну с Украиной потратили на развитие чего нибудь своего.
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10.07.2021 15:46 Відповісти
Это коррупционная сделка которая видна невооруженным глазом. Но об этом нельзя говорить, правда ведь?
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10.07.2021 15:48 Відповісти
Airbus не один раз попадался на подкупе и взятках. Погуглите.
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10.07.2021 15:50 Відповісти
Я пишу из Киева.Ты откуда?😂🌷Давай только без глазок в пол😂🌷
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10.07.2021 15:51 Відповісти
Аваков, это вы?
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10.07.2021 15:52 Відповісти
Нет.Так откуда пишешь?Опять глазки в пол?😂🌷
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10.07.2021 15:54 Відповісти
Шо стыдно?😂😂😂😂😂🌷
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10.07.2021 16:15 Відповісти
So, where in the States are you from?
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10.07.2021 19:15 Відповісти
Что-то подсказывает, что это подкрашенное б/у по цене иди знай какого.
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10.07.2021 16:14 Відповісти
вид явно подержанный...
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10.07.2021 16:26 Відповісти
Так ведь старпёр...
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10.07.2021 23:52 Відповісти
Эта новость приободрила и порадовала авиастроителей "Мотор-Сичи", которые, положивши зубы на полки, злобно дрочат сидя на печках.
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10.07.2021 16:36 Відповісти
ТО Б ТО ВАРІАНТ Б ЗА УЧАСТЮ РЮКЗАКЕВИЧА ВІДКЛАДАЄТЬСЯ ?

Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з "Airbus Helicopters", - Аваков - Цензор.НЕТ 1860
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11.07.2021 12:19 Відповісти
...пенсионеры-силовики, в это время, получили пониженную пенсию...
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11.07.2021 14:27 Відповісти
 
 