На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська. ФОТОрепортаж

Фінансування ремонтних робіт у безкоштовній камері Київського СІЗО відбулося за рахунок надходжень від платних камер.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаю, що вам просто не терпиться дізнатися, а що ж там у нас із ремонтами безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер... Цього разу камера на 22 особи в державній установі "Київський слідчий ізолятор", вартість ремонту - 67 239 гривень", - зазначив він.

"Традиційно ні копійки коштів платників податків витрачено не було", - підкреслив Малюська.

На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська 01

На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська 02
На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська 03

На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська 04
На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська 05
На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська 06

Київ (20024) ремонт (2348) СІЗО (736) пенітенціарна служба (121) Малюська Денис (402)
+8
Ремонт для замыливания глаз и отмывания бабла..
Дверь из бумаги...месяц не более послужит..
Линолиум уложен с волнами..а значит там будут дырки.
Сантехника от такого количества рыл загнется через неделю..мезанизм бачка...сифоны и кран..
показати весь коментар
10.07.2021 19:02 Відповісти
+4
А что, возле унитаза перегородку нельзя было сделать???
Как посрать когда на тебя все смотрят???
показати весь коментар
10.07.2021 18:57 Відповісти
+4
Зелена шобла готується. Розуміє, де їй жити доведеться.
показати весь коментар
10.07.2021 19:46 Відповісти
Как хорошо в стране Малюське жить!
...он просто в европейской тюряге не сидел... -- пока что...*)
показати весь коментар
10.07.2021 18:53 Відповісти
Полный даун,на системе залогов и домашних арестов, ВСЕ в следственных изоляторах должны ждать, как контрактники в армии
показати весь коментар
10.07.2021 18:55 Відповісти
А что, возле унитаза перегородку нельзя было сделать???
Как посрать когда на тебя все смотрят???
показати весь коментар
10.07.2021 18:57 Відповісти
Там же ж двері є
показати весь коментар
10.07.2021 19:47 Відповісти
Так чего ты, малюсенький имбецил, до сих пор не внутри?
показати весь коментар
10.07.2021 18:58 Відповісти
Молюск - міністр-завхох тюрем куди народ посадить вову з ЗЕленню
показати весь коментар
10.07.2021 18:59 Відповісти
Тюрьмы расходятся как горячие пирожки., - Малюська 03.06.21 / Малюське в самый раз последовать совету "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник. Но жадность слуг народа Коломойского сильнее здравого смысла.
показати весь коментар
10.07.2021 19:00 Відповісти
Ремонт для замыливания глаз и отмывания бабла..
Дверь из бумаги...месяц не более послужит..
Линолиум уложен с волнами..а значит там будут дырки.
Сантехника от такого количества рыл загнется через неделю..мезанизм бачка...сифоны и кран..
показати весь коментар
10.07.2021 19:02 Відповісти
Стопудово на 15-20% дописали витрат
показати весь коментар
10.07.2021 19:16 Відповісти
15-20? купила мама коника...
показати весь коментар
10.07.2021 23:13 Відповісти
+++ особенно про качество ремонта. линолиум лег почти линуарно, от слова ППЦ,
показати весь коментар
10.07.2021 23:12 Відповісти
Зелена шобла готується. Розуміє, де їй жити доведеться.
показати весь коментар
10.07.2021 19:46 Відповісти
носится зеленый чудак с платными камерами. А платят заключенные за них из каких денег? Заплатили им за полив цветочков? Рубали уголек в шахте? Кассиром сидели в Эпицентре?
показати весь коментар
10.07.2021 19:47 Відповісти
КЛОУНЫ МОЛОДЦЫ! Жопой чувствуют что скоро им тюрьма будет домом родным лет на 10 минимум вот и стараются для себя!
показати весь коментар
10.07.2021 20:00 Відповісти
про бесплатные камеры и читать противно...надеюсь малюську судьба накажет...с офисом вкупе...и всем составом...
показати весь коментар
10.07.2021 20:18 Відповісти
мiж iншим, до ремонту матерiли,особливо пiдлога, були кращими. пiсля - найдешевше, шкiдливе лайно. потрiбно було лише пофарбувати, змiнити лiжка та сантехнiку.
це нове лайно через пiвтора роки буде виглядати гiрше, нiж викинута стара пiдлога та стара сантехнiка.
показати весь коментар
10.07.2021 21:38 Відповісти
Это не зона
А тюрьма
Перекантуются
показати весь коментар
11.07.2021 00:30 Відповісти
Унітаз присобачили впритул до бокової стіни, розламається через тиждень. Нехай би Молюська спробував присісти на нього...
показати весь коментар
10.07.2021 21:49 Відповісти
Так то обличчям до вмивальника. Унітаз з підлокотником)
показати весь коментар
10.07.2021 23:18 Відповісти
скільки він в кишеню собі поклав за такий "ремонт"?
показати весь коментар
10.07.2021 22:18 Відповісти
Кошторис тільки матеріалів, а робота безкоштовна?
показати весь коментар
10.07.2021 23:17 Відповісти
линолеум погано положен и видимо тонкий очень. Передайте Малюське пусть через пару месяцев новый покупает. Причем цена как за нормальный
показати весь коментар
11.07.2021 00:25 Відповісти
Рыночная цена
Шо тут такого????
Хата как хата, козлодерня
Но получше совковой крытой
И воров можно селить, дючка без шныря смывается)))
показати весь коментар
11.07.2021 00:29 Відповісти
И да
Если смету в таком виде подают для тендера или на утверждение заказчику -
Это просто унтервафля в чистом виде...
показати весь коментар
11.07.2021 00:32 Відповісти
Крыголам томосоносный готовится к переезду на пожизненное.
показати весь коментар
11.07.2021 04:04 Відповісти
Взагалі то, в закладах позбавлення волі у всьому світі для унітазів і вмивальників вокористовують метал, а не кераміку, яку легко розбити.
показати весь коментар
11.07.2021 07:32 Відповісти
 
 