На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська. ФОТОрепортаж
Фінансування ремонтних робіт у безкоштовній камері Київського СІЗО відбулося за рахунок надходжень від платних камер.
Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаю, що вам просто не терпиться дізнатися, а що ж там у нас із ремонтами безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер... Цього разу камера на 22 особи в державній установі "Київський слідчий ізолятор", вартість ремонту - 67 239 гривень", - зазначив він.
"Традиційно ні копійки коштів платників податків витрачено не було", - підкреслив Малюська.
...он просто в европейской тюряге не сидел... -- пока что...*)
Как посрать когда на тебя все смотрят???
Дверь из бумаги...месяц не более послужит..
Линолиум уложен с волнами..а значит там будут дырки.
Сантехника от такого количества рыл загнется через неделю..мезанизм бачка...сифоны и кран..
це нове лайно через пiвтора роки буде виглядати гiрше, нiж викинута стара пiдлога та стара сантехнiка.
А тюрьма
Перекантуются
Шо тут такого????
Хата как хата, козлодерня
Но получше совковой крытой
И воров можно селить, дючка без шныря смывается)))
Если смету в таком виде подают для тендера или на утверждение заказчику -
Это просто унтервафля в чистом виде...