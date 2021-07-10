На ремонт у безкоштовній камері Київського СІЗО витратили понад 67 тис. грн, - Малюська. ФОТОрепортаж

Фінансування ремонтних робіт у безкоштовній камері Київського СІЗО відбулося за рахунок надходжень від платних камер.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаю, що вам просто не терпиться дізнатися, а що ж там у нас із ремонтами безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер... Цього разу камера на 22 особи в державній установі "Київський слідчий ізолятор", вартість ремонту - 67 239 гривень", - зазначив він.

"Традиційно ні копійки коштів платників податків витрачено не було", - підкреслив Малюська.

Дивіться також: Мін'юст ініціює створення універсальних в'язниць із декількома рівнями безпеки, - Малюська. ВIДЕО





Дивіться також: У Київському СІЗО відкрито оновлений корпус платних камер, обладнаних за норвезьким зразком, - Мін'юст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Читайте також: За 20 років кількість ув'язнених в Україні зменшилася на 77,5%, - Мін'юст