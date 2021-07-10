Понад сто волонтерів за день сплели для фронту чотири маскувальні сітки розміром 9 на 12 метрів, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж

В офісі "Європейської Солідарності" 10 липня понад сто волонтерів зібралися, щоб плести маскувальні сітки для фронту.

Гроші на матеріали теж збирали разом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За день сплели чотири гігантські сітки розміром 9 на 12 метрів. Знавці кажуть, що зазвичай таку одну плетуть тиждень.





П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував волонтерам, які від самого ранку в суботу включилися в роботу.

"Передусім я хочу подякувати всім волонтерам, а нас тут більше сотні. Бо ми виготовляємо сітки для українських воїнів. Зараз ми це робимо для однієї з бригад, яка звернулася до нашої громадської організації. Ми робимо захисні сітки для того, щоб вороги зі своїх дронів, зі своїх спостережних постів не бачили нашої техніки, наших фортифікаційних споруд і наші були під надійним захистом", - сказав Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що востаннє сітки централізовано закуповували наприкінці 2018 року, а з 2019 року Міноборони не купує маскувальних сіток для фронту.

"Зараз ми це робимо тільки краундфандингом, це ваші гроші, які ви зібрали, які ви забезпечили спільно з волонтерами. Я хочу подякувати всім, хто взяв участь у цьому процесі. Також подякувати і тим, хто долучився до процесу обладнання лінії зіткнення, обладнання фронту системою відеоспостереження", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Команда Порошенка зараз займається забезпеченням чотирьох бригад, повідомив він.

"Нашою координацією зараз охоплено вже 4 бригади: дві щодо системи відеоспостереження і дві щодо постачання обладнання, починаючи від генераторів", – зауважив Порошенко.

У пресслужбі нагадують, що волонтери спільно з Фондом Порошенка забезпечили повний комплект оптичної розвідки для 10-ї ОГШБр. Цього тижня п'ятий президент особисто передав комплект обладнання вартістю майже мільйон гривень командуванню бригади. Крім оптичної розвідки, в 10-ту бригаду привезли 5 потужних генераторів і 2,5 км тіньової сітки.