Корабель Daniolos ВМС Греції увійшов у Чорне море. ФОТО

Корабель Daniolos ВМС Греції увійшов у Чорне море, де зустрінеться з угрупованням кораблів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спостерігач у Босфорі Йорук Ішик у Twitter.

"Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор у напрямку Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що всі кораблі цього класу названо на честь загиблих у боях молодших офіцерів HN.









