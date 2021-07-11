10 559 80
Корабель Daniolos ВМС Греції увійшов у Чорне море. ФОТО
Корабель Daniolos ВМС Греції увійшов у Чорне море, де зустрінеться з угрупованням кораблів НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спостерігач у Босфорі Йорук Ішик у Twitter.
"Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор у напрямку Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що всі кораблі цього класу названо на честь загиблих у боях молодших офіцерів HN.
Много ватного говна стало на цензор заходить в последнее время! Что поменялось? ***** расширил штат говноедов?!
вот такие быстроходные ударные "малыши" нужны Украине
розшифровую HELLAS NAVY
бо малоосвіччена школота-редактори Цензора на це не здатні
це зрозуміло- це викличе загострення..
при приблизному паритеті у загиблих\поранених.Україні таке не потрібно-ми стараємось мінімізувати втрати..
перманентна "окопна війна" це називається..
Видео с "Дефендера" тоже никуда не пропадут.
Поэтому и сменили маршрут следования, а Вы думали - испугались. За жизнь предателя беспокоились, для Украины приберегли с уверенностью, что судить его там все-таки будут. Сменили маршрут только из-за своего британского гуманизма. Такие они англичане.