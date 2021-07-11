УКР
Відновлено інфраструктуру на залізничній ділянці під Києвом, де вчора зійшов з колій госппотяг, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" завершила відновлення інфраструктури на ділянці Васильків - Боярка, де 10 липня зійшов з колій господарський потяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Близько 19:30 залізничники звершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів", - йдеться з повідомленні.

Відновлено інфраструктуру на залізничній ділянці під Києвом, де вчора зійшов з колій госппотяг, - Укрзалізниця 01

Дивіться також: Госппоїзд зійшов із рейок під Києвом. Деякі пасажирські рейси курсують із запізненням, - "Укрзалізниця"

Автор: 

Да.
Будет весело...УЗ за гранью развала. Кол-во штата по основньім профессиям, обеспечивающих безопасность движения, составляет 30-50 % от нормативного. Увольняются профессиональі уже и с 20-ти летним стажем. В ближайшее время под вопросом будут перевозки военньіх и их грузов. Саботаж зеленой мразотьі на всех уровнях госуправления.
11.07.2021 09:16 Відповісти
А рельсы со шпалами тоже инфраструктура?
11.07.2021 09:10 Відповісти
Каанєшна.
11.07.2021 10:01 Відповісти
Ну да, это может когда нибудь хорошо"рвануть", если такая ситуация, сейчас надо быть особенно внимательным к путевому хозяйству, из за жары, могут быть и ушерение колеи, и выброс пути.
11.07.2021 09:33 Відповісти
Путейцев нет...за 8 тьіс. Сход скоростного месяц назад- первая жирная ласточка.
11.07.2021 10:27 Відповісти
Вот как, а что было со скоростным?
11.07.2021 11:39 Відповісти
зепоезд нас ждет впереди...
11.07.2021 09:22 Відповісти
...вруках у нас винтовка.(С)
11.07.2021 10:03 Відповісти
Во всем мире, кроме РФ конечно, пассажиры и транспорт ездят разными колеями. А тут технологии еще со времён Стефенсона.
11.07.2021 10:26 Відповісти
Хозяйственный поезд? это что? Новая терминология? Дача на колесах или подсобное хозяйство начальника "всех поездов Украины"?
11.07.2021 10:51 Відповісти
Хозяйственный поезд, это термин который применяется ещё со времен СССР, даже в Эстонии осталась таже терминология ж д, это спец составы которые обслуживают инфраструктуру, назначаются на основании заявок служб, потому что пути надо ремонтировать и строить новые, какие то объекты инфраструктуры надо ремонтировать, обслуживать и строить новые, для этого надо возить в места обслуживания, щебень, материал, различный, спецтехнику, поэтому и назвали эти поезда термином, "хозяйственные", и даже одиночно следующая дрезина или спец техника, это все относится к разряду хозяйственный поезд, которому присвается номер, например 5609, так и в Эстонии ничего почти менять не стали, один и тот ж подвижной состав, чего огород городить, даже одиночно следующий по участку локомотив, считается отдельным поездом, резерв, которые также имеет свой номер начиающийся на 43ХХ.
11.07.2021 11:47 Відповісти
Спасибо.
11.07.2021 15:12 Відповісти
Из терминологии: ПЧ, ШЧ, НГЧ, НОД и тп.
11.07.2021 15:25 Відповісти
 
 