Відновлено інфраструктуру на залізничній ділянці під Києвом, де вчора зійшов з колій госппотяг, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" завершила відновлення інфраструктури на ділянці Васильків - Боярка, де 10 липня зійшов з колій господарський потяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Близько 19:30 залізничники звершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів", - йдеться з повідомленні.

