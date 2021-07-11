Відновлено інфраструктуру на залізничній ділянці під Києвом, де вчора зійшов з колій госппотяг, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" завершила відновлення інфраструктури на ділянці Васильків - Боярка, де 10 липня зійшов з колій господарський потяг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Близько 19:30 залізничники звершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів", - йдеться з повідомленні.
Топ коментарі
+6 Konstantin Oberg
показати весь коментар11.07.2021 09:13 Відповісти Посилання
+5 константен
показати весь коментар11.07.2021 09:16 Відповісти Посилання
+1 Георгий Иванов #118601
показати весь коментар11.07.2021 09:10 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Георгий Иванов #118601
показати весь коментар11.07.2021 09:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Konstantin Oberg
показати весь коментар11.07.2021 09:13 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
5 копійок
показати весь коментар11.07.2021 10:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
константен
показати весь коментар11.07.2021 09:16 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Konstantin Oberg
показати весь коментар11.07.2021 09:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
константен
показати весь коментар11.07.2021 10:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Konstantin Oberg
показати весь коментар11.07.2021 11:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир #467749
показати весь коментар11.07.2021 09:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
5 копійок
показати весь коментар11.07.2021 10:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Laur Balaur
показати весь коментар11.07.2021 10:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
чупакабра
показати весь коментар11.07.2021 10:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Konstantin Oberg
показати весь коментар11.07.2021 11:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
чупакабра
показати весь коментар11.07.2021 15:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
чупакабра
показати весь коментар11.07.2021 15:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль